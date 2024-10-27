القاهرة: أعلنت شركة جهينه للصناعات الغذائية، عن مشاركتها في معرضSIAL Paris الدولي، الذي يُقام خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2024. يُعتبر المعرض واحدًا من أبرز المنصات العالمية لعرض أحدث الابتكارات في صناعة الأغذية والمشروبات، حيث يجمع بين المصنعين والموزعين وتجار التجزئة والعملاء من مختلف أنحاء العالم. شهد المعرض 160 ألف زائر و7 آلاف جهة عارضة من مختلف انحاء العالم.

يغطي معرض SIAL مجموعة واسعة من قطاعات الأغذية، بما في ذلك الأطعمة المصنعة، المنتجات الطازجة، منتجات الألبان، اللحوم، الدواجن، والمخبوزات، بالإضافة إلى المنتجات العضوية. كما يجذب المعرض خبراء وعملاء من أكثر من 200 دولة، مما يُشكل منصة مثالية للتواصل مع الشركاء الدوليين واستكشاف الاتجاهات الجديدة في السوق العالمية.

خلال جناحها الخاص بالمعرض، قامت جهينه بتقديم مجموعة متنوعة من منتجات الألبان والعصائر والمنتجات الغذائية. تعكس هذه المشاركة التزام الشركة القوي بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائها، وتعزز مكانتها كشركة رائدة في صناعة الأغذية، حيث يعتبر المعرض فرصة لعرض المنتجات وتعزيز تواجد الشركة في الأسواق الخارجية ويأتي ذلك في إطار خطة الشركة التوسعية.

تأتي مشاركة جهينه انعكاساً لحرصها على الارتقاء بجودة وتنافسية الصناعة الوطنية لتتماشى مع المعايير العالمية، بما يلبي احتياجات المستهلكين في كافة الأسواق التي تتواجد بها الشركة في أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن شركة جهينه تقوم بتصدير منتجاتها إلى 62 دولة حول العالم، وعلاوة على ذلك، تخطط لتوسيع نطاق صادراتها لدول أكثر ضمن استراتيجيتها التوسعية. في هذا السياق، سجلت الشركة نموًا بنسبة 69%، حيث بلغت إيراداتها 11.5 مليار جنيه عن النصف الأول من 2024. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت الشركة من زيادة مبيعات الصادرات، حيث سجلت 46.7 مليون دولار أمريكي بنمو قدره 116%.

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