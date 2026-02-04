الدوحة، قطر– وقّعت شركة شروق، الشركة الاستثمارية متعددة الاستراتيجيات والرائدة في رأس المال الجريء والائتمان والاستثمارات البديلة، مذكرة تفاهم مع شركة PayLater، أول مزوّد مرخص من مصرف قطر المركزي لحلول "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك بهدف دراسة هيكلة لصفقة تمويل ائتمانية لدعم المرحلة التالية من نمو PayLater.

تُعد PayLater من الشركات الرائدة في فئتها داخل السوق القطري، حيث تعمل تحت إشراف وتنظيم مباشر من مصرف قطر المركزي (QCB)، وتقدم منتجات BNPL متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السوق المحلي. وعلى مدى السنوات الماضية، أثبتت الشركة جدارتها من خلال تنفيذ منضبط، ونمو مطّرد في قاعدة العملاء والتجار، مما يجعلها مرشحًا طبيعيًا للحصول على حلول تمويل ائتمانية مهيكلة على نطاق واسع.

بالنسبة لشروق، تعكس مذكرة التفاهم استمرار ريادتها في قطاع الائتمان، وقدرتها على تصميم حلول تمويل متخصصة لمنصات صاحبة النمو السريع والتي تخضع لتنظيم رقابي. وتتماشى هذه الصفقة المحتملة مع استراتيجية شروق الأشمل، التي تركّز على دعم شركات التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية من خلال تمويل غير مُخفف للملكية، بما يُسرّع النمو ويحافظ على حصة المؤسسين.

قال محمود عدي، الشريك المؤسس في شروق: "تعكس هذه المذكرة قناعتنا بأن المرحلة المقبلة من نمو التكنولوجيا المالية في المنطقة ستقودها منصات منظمة ومنضبطة، قادرة على استيعاب رأس المال المؤسسي على نطاق واسع. وقد أسست PayLater لنفسها مكانة قوية كأول مزوّد BNPL مرخّص من QCB ومتوافق مع الشريعة الإسلامية في قطر، ونرى إمكانات كبيرة للتعاون في هيكلة حل تمويلي يدعم نموًا مستدامًا ويشكل معيارًا جديدًا للسوق."

وأضاف الدكتور ديفيد جيجيرسون، الرئيس التنفيذي لشركة PayLater: "يمثل توقيع مذكرة التفاهم مع شروق تأكيدًا قويًا على التقدم الذي حققته PayLater منذ تأسيسها. وبينما نوسّع منصتنا، تُعد القدرة على الوصول إلى هياكل تمويلية متقدمة ومتوافقة مع الشريعة أمرًا حاسمًا في تلبية احتياجات عملائنا وشركائنا من التجار بشكل مسؤول. ونتطلع إلى شراكة تدعم رؤيتنا طويلة المدى، وتعزز مكانة قطر كمركز رائد للتكنولوجيا المالية."

تأتي هذه المحادثات في ظل تنامي التركيز الإقليمي على التمويل الرقمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والحاجة إلى تطوير بنية تحتية تمويلية مؤسسية تدعم منصات التكنولوجيا المالية المنظمة.

عن شروق

تأسست شروق في عام 2017، وهي شركة استثمارية رائدة في قطاع التكنولوجيا. تمتد استراتيجياتنا للاستثمار عبر صناديق رأس المال الجريء، والائتمان، والأسهم الخاصة، والأصول الحقيقية.

كلها مدفوعة بخبرتنا العميقة ورؤية استثمارية طويلة الامد، تشكِّل طريقة اكتشافنا للابتكار، وتقييمنا للمخاطر لندّر للمتثمريين أفضل العوائد الاستثمارية في جميع القطاعات الحيوية من التكنولوجيا المالية والبرمجيات إلى الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والبنية التحتية.

تجمع شروق بين معايير الاستثمار العالمية وحضورها الفعلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.

تشير "شروق" إلى مجموعة من الشركات التابعة التي تعمل تحت هذا الاسم التجاري، ومن ضمنها "شروق بارتنرز المحدودة"، المرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي، كمُدير صندوق من الفئة 3C (رقم الترخيص: 190004).

زوروا صفحتنا الرئيسية: www.shorooq.com



للتواصل الإعلامي:

طارق فؤاد

كبير مسؤولي التسويق

press@shorooq.com

tfouad@shorooq.com

