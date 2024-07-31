في خطوة من شأنها تعزيز نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة

القاهرة، أعلنت باي موب، الشركة الرائدة في تمكين الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان (MENA-P)، عن توسيع شراكتها الاستراتيجية مع Shopify، منصة التجارة الرائدة، من خلال إطلاق خدمات الدفع المدمجة بالبطاقات والمحافظ الإلكترونية. وبهذا، تكون باي موب من أوائل مزودي خدمات الدفع في المنطقة الذين يقدمون تجربة دفع متكاملة للشركات والتجار دون الحاجة إلى الاستعانة بطرف ثالث.

وتعمل خدمات الدفع المدمجة على تبسيط عملية الدفع من خلال إبقاء العملاء داخل نفس واجهة المستخدم دون الحاجة إلى زيارة أي بوابة او منصة خارجية لإتمام العملية، حيث ثبت أن المدفوعات المدمجة تزيد من معدلات التحويل بنسبة 40٪ من خلال تقليل نقاط التعامل والاحتكاك مع اكثر من منصة. كما أنها تحد من حالات إلغاء عمليات التسوق وتزيد من رضا العملاء.

كما تقدم باي موب من خلال هذه الشراكة عملية التسجيل الرقمي للتجار، مما يساعدهم على إعداد متاجرهم الإلكترونية بسرعة وسلاسة على منصة Shopify. وتُسهم هذه العملية بشكل كبير في تقليل الوقت اللازم لبدء قبول المدفوعات من خلال تبسيط عملية جمع المعلومات والتحقق منها وفحوصات الامتثال، مقارنة بعملية التسجيل التقليدي. وبالتالي، يمكن للتجار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الآن إطلاق متاجرهم الإلكترونية بشكل كامل عبر باي موب في غضون 48 ساعة فقط من عملية التسجيل.

وفي هذا السياق، علق عمر الجمال، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير التجاري في شركة باي موب قائلاً: "مع النمو المتضاعف لقطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة، والذي تقوده دول مجلس التعاون الخليجي، نتوقع أن يصل حجم السوق إلى 57 مليار دولار بحلول عام 2026. إن إطلاقنا لخدمات الدفع المدمجة وعملية التسجيل الرقمي سيساهم في دعم هذا النمو، مما يمكّن التجار في المنطقة من توسيع أعمالهم في الاقتصاد الرقمي. بصفتنا من أوائل مزودي خدمات الدفع(PSP) الذين يقدمون هذه التجربة، يعرف التجار أنهم يمكنهم الوثوق بنا لتقديم حلول دفع محلية وآمنة ومتطورة."

وبصفتها شركة رائدة في مجال توفير البنية التحتية للمدفوعات متعددة القنوات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان ، تقدم باى موب لتجارها باقة شاملة من حلول قبول المدفوعات في السوق، مما يجعلها شريكًا موثوقًا في نمو وتطور الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كما تخدم باى موب ما يصل إلى 250,000 تاجر في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان وباكستان. وتتمتع شركة باي موب بدعم من مجموعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، ومنهم PayPal Ventures وKora Capital وClay Point Capital وGlobal Ventures وFMO وA15 وNclude .

نبذة عن شركة باي موب

باي موب هي شركة الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان (MENA-P)، وتعمل على وضع التقنيات المالية المتطورة في أيدي العملاء في المنطقة. تقدم بوابتها متعددة القنوات أكثر من 40 طريقة دفع، وتُمكّن أكثر من 250,000 تاجر من الشركات الصغيرة والمتوسطة من إدارة أعمالهم وتطويرها عبر تقديم خدمات مالية مبتكرة.

تأسست باي موب عام 2015، وتُعد أكبر مُيسّر للمدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وتوظّف 1400 فرد في الأسواق التي تخدمها. بدأت الشركة نشاطها في باكستان في عام 2021، ثم دخلت الإمارات العربية المتحدة في عام 2022. حصلت الشركة على رخصة مزود خدمات تقنية لبوابات الدفع الالكتروني (PTSP) من المدفوعات السعودية في مايو 2023، ما مهّد الطريق أمامها لبدء عملياتها في المملكة العربية السعودية.وفي يسمبر 2023، حصلت باي موب على ترخيص مزود خدمات الدفع (PSP) في سلطنة عُمان.

لمزيد من المعلومات، زوروا موقعنا www.paymob.comأو صفحتنا على LinkedIn.

للاستفسارات الصحفية أو لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

ديما زلاطيمو

رئيسة قسم العلاقات العامة واتصالات الشركات

Dzalatimo@paymob.com

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