· أكثر من 650 مؤسسة صغيرة تشارك هذا العام ضمن هذه المبادرة المستمرة لمدة شهرين.

(البحرين): تنطلق مبادرة Shop Small السنوية هذا الشهر في مملكة البحرين و التي تنظمها شركة أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط في الفترة ما بين 1 نوفمبر و 31 ديسمبر، وذلك بعد تسجيلها نجاحاً باهراً العام الماضي حيث شاركت أكثر من 400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.

وتعاود هذه المبادرة انطلاقها مرة أخرى في إطار التزام أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط تجاه المؤسسات الصغيرة وتكريساً لمبدئ الشراكة المجتمعية في مملكة البحرين. وتجدر الإشارة إلى أن كل المؤسسات الصغيرة التي شاركت في حملة Shop Small للعام الماضي قررت الانضمام لها في هذا العام أيضاً، بالإضافة إلى المزيد من المتاجر والمحلات. وتتصدر فئة المقاهي والمطاعم قائمة المؤسسات المشاركة لهذا العام، وتليها فئات اللياقة البدنية ومنتجات التجميل، العطور والهدايا، صالونات التجميل، أسواق المواد الغذائية والمزيد.

خلال هذه الحملة المستمرة لشهرين، سيسترجع جميع أعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط 2 د.ب كرصيد في حسابات بطاقاتهم عند إنفاق 5 د.ب أو أكثر لدى 650 مؤسسة مشاركة. ومن ضمن المؤسسات المشاركة في هذه الحملة مطعم مجابيس (للأكلات البحرينية الشعبية)، Plant Café, Raaw Café, Florencia ice cream, مجوهرات كريسوس، وغيرهم متوفرين في موقع americanexpress.com.bh/shopsmall..

وستحظى المؤسسات الصغيرة في جميع أنحاء المملكة بالدعم المجاني من خلال المواد التسويقية والحملات الترويجية المحلية.

وحول هذه المبادرة قال السيد مازن خوري، الرئيس التنفيذي لشركة أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط: " لطالما كانت أمريكان إكسبريس جزءاً لا يتجزأ من المجتمع في البحرين منذ أكثر من 45 عاماً، ويتجلى ذلك في مبادرة Shop Small لدعم المؤسسات الصغيرة التي أطلقناها العام الماضي، والتي لاقت استحساناً ونجاحاً ملحوظين من أعضاء البطاقات والمؤسسات الصغيرة على حد سواء، وقد نجحت المبادرة في تحفيز العملاء على دعم المؤسسات الصغيرة عبر جعلها خيار التسوق الأول. وسنواصل على هذا النهج، حيث ستعمل أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط من منطلق موقعيتها الريادية في دعم المؤسسات الصغيرة، على توفير الدعم الأقوى لها حتى تحقق مزيداً من النشاط، والاستدامة والازدهار."

يُذكر أن شركة أمريكان إكسبريس تتميز بتاريخ حافل بدعم المؤسسات الصغيرة، وينبع ذلك من رؤيتها الفريدة التي تنص على أن نجاح وازدهار أي مجتمع هو من نجاح وازدهار هذه المؤسسات. وتأتي فكرة مبادرة وحملة Shop Small لدعم المؤسسات الصغيرة من مبادرة Small Business Saturday® والتي تُنَظَّم في موسم الأعياد بالولايات المتحدة الأمريكية، بهدف توجيه التسوق نحو المؤسسات الصغيرة ودعمها بشكل أكبر. أما اليوم، فقد أصبحت مبادرة Shop Small برنامجاً عالمياً لدعم المؤسسات الصغيرة كل يوم.

ولمعرفة المزيد حول مبادرة Shop Small في البحرين والتعرف على قائمة المؤسسات الصغيرة المشاركة في الحملة، يرجى الضغط على هذا الرابط americanexpress.com.bh/shopsmall..

كما يمكن للمؤسسات الصغيرة الراغبة في الترحيب ببطاقات أمريكان إكسبريس والمشاركة بمبادرةShop Small زيارة رابط American Express Shop Small. تطبق الشروط والأحكام للمشاركة والتي تتضمن الموقع وشروط الدفع.

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