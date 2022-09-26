لتعزيز توسع شركة التوصيل وإدارة الطلبات في المملكة العربية السعودية

الكويت - أعلنت أجيليتي، وهي شركة عالمية رائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية، أنها ومن خلال ذراعها للاستثمار التكنولوجي Agility Ventures ، قد استثمرت في Shiprocket، وهي منصة رائدة في تكنولوجيا التوصيل وإدارة طلبات التجارة الإلكترونية ومقرها نيودلهي - الهند.

وقد ساعد الدعم الذي قدمته Agility Ventures خلال عام 2021 Shiprocket في توسعها بالشرق الأوسط، ومنذ ذلك الحين، عملت أجيليتي على ربط Shiprocket مع شركائها اللوجستيين الإقليميين والمحليين والموردين وغيرهم من ذوي المصلحة.

وجدير بالذكر أن Shiprocket قد اجتذبت منذ إنشائها في عام 2017، العديد من الاستثمارات من شركات رأس المال الاستثماري ، وشركات التجارة الإلكترونية العالمية والهندية. وتعمل المنصة على تبسيط عملية التوصيل إلى الميل الأخير من خلال دمج الفواتير وتقديم أسعار مناسبة وتحديد شركات النقل الأسرع والأكثر ثقة. فيما تضم خدامتها لتلبية الطلبات خدمات التخزين وعمليات الاستلام وتغليف السلع للتجار في جميع أنحاء الهند. كما أنها تقدم التكامل مع أنظمة أمازون وShopify وMagento وغيرهم من بائعي التجزئة والأسواق الرئيسية الأخرى. تعمل منتجات Shiprocket على خفض تكاليف المرتجعات مع التقليل من فرص حدوث الأخطاء والتأخر في التوصيل، فضلاً عن توفيرها لميزات التتبع والتنبيهات.

بهذه المناسبة، أوضحت السيدة هنادي الصالح، رئيس مجلس إدارة أجيليتي وفريق أجيليتي Venturesعند إعلانها عن هذا الاستثمار أن استراتيجية أجيليتي تتضمن خططاً لتوسيع ريادتها في مجال الخدمات اللوجستية الرقمية والتجارة الإلكترونية في الأسواق عالية النمو، وتقوم بذلك من خلال التطوير الداخلي والاستحواذات والاستثمار في الشركات الناشئة المبتكرة. وأضافت الصالح إن لدى ـ Shiprocket "ميزة الأولوية " في السوق التجارة الإلكترونية الضخم المرتقب في الهند، وقد قامت بابتكار منتجات ناجحة تشهد إقبالًا متزايداً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك خدمات ما بعد الدفع لممارسي التجارة الإلكترونية من الشركات الصغيرة.

وقالت الصالح: "لقد تميزت Shiprocket من خلال بناء منتجات متطورة تعمل على حل المشكلات اللوجستية الرئيسية لشركائها خلال مراحل توسعهم، تماماً مثلما دعمت PayPal التجار من خلال تزويدهم بحلول الدفع. كما نجحت Shiprocket أيضاً في سد فجوة كبيرة في قطاع التجارة الإلكترونية من خلال تزويد عملائها من الشركات الاستهلاكية بتجربة سلسة لعمليات ما بعد الشراء بما في ذلك خدمات التوصيل."

ومن جانبه قال السيد/ أكشاي غولاتي، الشريك المؤسس لـ Shiprocket: "يعد الشرق الأوسط سوقاً رئيسياً لـــ Shiprocket، ونحن نعمل على توفير أفضل الحلول التكنولوجية لبائعي التجارة الإلكترونية وللعلامات التجارية التي تبيع منتجاتها للمستهلك مباشرة وللشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة عبر منصات Shiprocket Direct و Wigzo. يسعدنا الترحيب بأجيليتي كمستثمر في Shiprocket ونتطلع إلى العمل معهم وإلى النمو في المنطقة."

علماً أن Agility Ventures قد استثمرت في شركات تبتكر وتطور التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة والهند ومصر والمملكة العربية السعودية، من بينها Bread، Eunimart، إكسباند كارت، وزيد. كما تعتبر Shipa للتجارة الإلكترونية و Shipa للتوصيل التابعتين لأجيليتي شركتين رائدتين في التجارة الإلكترونية العبرة للحدود وخدمات التوصيل في منطقة الخليج. تقدم Shipa للشحن و iContainers، المملوكتان أيضاً لأجيليتي، حجوزات وأدوات شحن جوي وبحري فورية عبر الإنترنت للشركات الصغيرة لإدارة الخدمات اللوجستية.

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