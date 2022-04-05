دبي، الإمارات العربية المتحدة: قامت أرباح المالية ومجموعة ستراتيجيك هاوسينج (SHG) بإنشاء مشروع مشترك لتطوير وإطلاق أول سلسلة فنادق هجينة متكاملة في المنطقة، "Innov8”، وستتوسع العلامة التجارية إقليمياً ودولياً، في مدن حيوية بالقرب من مناطق العمل سواء كانت مراكز تكنولوجية أو مالية أو تجارية، بالإضافة إلى المنشآت الطبية والمطارات والمناطق الصناعية. وقد تم اختيار العقارات الأولى قيد الإنشاء في مدينتي دبي والرياض، كما أن المشروع المشترك يهدف إلى تكوين محفظة بنصف مليار دولار.

تم تصميم هذه المساكن الاندماجية بعناية لتناسب طرق المعيشة المستقبلية والمبتكرة لتستضيف الأجيال الجديدة. والسكان من جيل ما بعد الألفية أو كما يطلق عليهم "الجيل Z" هم مواطنون رقميون ومدفوعون بدرجة عالية من الولاء، مع الأخذ في الاعتبار التكنولوجيا بالغة الأهمية. وسيكون "Innov8" نقطة انطلاق لبدء رحلتهم المهنية مع بيئة معيشية مثالية. ويتماشى إطلاق هذه السلسلة مع المبادرات الحكومية الإقليمية، لا سيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث تتصدى لتحديات الشباب المتزايدة وتحرك أجندة التوطين للتوظيف. بينما تخلق الحكومة فرص عمل، فإن "Innov8" يهيئ الظروف المعيشية المثالية للأجيال الجديدة لتحقيق النجاح.

يمنح هذا النموذج المرونة للزوار على المدى القصير والمقيمين على المدى الطويل مع خيارات متنوعة من الإيجار والخدمات المقدمة, بالإضافة إلى ذلك توفر العقارات غرفاً واستوديوهات خاصة مجهزة تجهيزًا جيدًا ، فضلاً عن مرافق مشتركة مثل المطاعم وصالات المطبخ ومرافق الخدمة الذاتية وغسيل الملابس ومنطقة العمل المشترك والمساحات الاجتماعية والترفيهية ووسائل الراحة التفاعلية للياقة البدنية والمتاجر الصغيرة.

أرباح المالية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية (CMA) في المملكة العربية السعودية كشركة مساهمة سعودية مقفلة. وتشمل الأنشطة الرئيسية إدارة الأصول، والاستثمار العقاري، وحقوق الملكية الخاصة، وتمويل الشركات، وإدارة الثروات، والسمسرة، والوصاية، والخدمات الاستشارية. كما تقدم الشركة حلولاً استثمارية لمجموعة واسعة من المستثمرين بما في ذلك المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمكاتب العائلية.

العقارات هي أحد مجالات الخبرة الأساسية لأرباح المالية، كما تدرك الشركة أن سوق العقارات يمثل قطاعًا استثماريًا مرغوبًا للغاية لعملائها. أما القطاعات المستهدفة فهي البنية التحتية الاجتماعية والسكنية والتكنولوجيا عبر دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وأثناء زيارته للمكتب الرئيسي لمجموعة SHG في مركز دبي المالي العالمي صرّح السيد محمود يوسف الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة أرباح المالية قائلاً: "يسعدني العمل معًا في هذا التطوير العقاري الأول من نوعه مع خبراء المنطقة".

SHG هي شركة متخصصة في الإسكان ومشغلة للعلامة التجارية “The Myriad” وهي أول شركة متخصصة في المجتمعات الطلابية المتكاملة للعيش المشترك في منطقة الشرق الأوسط. وتعد أكبر مدير لطرف ثالث في الولايات المتحدة لسكن الطلاب مع أكثر من 160.000 سرير تحت إدارتهم و40 عامًا من الخبرة في هذا المجال، يمثل تواجد مجموعة SHG حاليًا في عقارات في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وجنوب إفريقيا.

واختتم السيد فيك راو، الرئيس التنفيذي لشركة SHG حديثه قائلاً: "تتمثل مهمة مجموعة SHG في توفير مجتمعات معيشية آمنة ومرضية وحديثة، وتجسد نمط حياة عالمي المستوى وتجربة جديدة للمعيشة تستند إلى بحث وتحليل عميق لتوقعات الإسكان اليوم, ونحن سعيدون بالقيام بهذه المهمة مع شريك رائد في مجاله مثل أرباح المالية".

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أرباح المالية https://www.arbahcapital.com/

نولي إيه. نافيداد

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كلارا فيريس

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