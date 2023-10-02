بهدف تمكين المرأة العمانية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

مسقط، بعد توقيع اتفاقية تعاون مؤخراً مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، أعلنت صناعة الكابلات العمانية، الشركة العمانية الرائدة في صناعة الكابلات والأنظمة، عن انطلاق النسخة الثانية من برنامج SHE STEMS (العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، والرياضيات).

وتعكس هذه المبادرة الرائدة التي تأتي ضمن المبادرات الاجتماعية وخطة الاستدامة الخاصة بشركة صناعة الكابلات العمانية، الحرص على تعزيز التنوع بين الجنسين، وفتح آفاق جديدة أمام المرأة العمانية، وتطوير مهاراتها المهنية من خلال إشراكها في قطاعات التصنيع، والعلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات.

يأتي إطلاق برنامج SHE STEMS، تماشياً مع رؤية عمان 2040 الهادفة إلى تعزيز التقدم والتنوع في السلطنة، وبعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى التي تم إطلاقها في عام 2022، والتي تمكنت من إلهام الخريجين للحصول على فرص عمل في القطاعات الصناعية. حصلت الطالبتان الأوائل على عرض عمل بدوام كامل في شركة صناعة الكابلات العمانية، في حين حصلت ست طالبات أخريات شاركن ضمن برامج أخرى على عروض عمل خارج سلطنة عُمان، وذلك في مجموعة بريسميان.

تتطلع شركة صناعة الكابلات العمانية من خلال نسخة هذا العام إلى تطوير البرنامج من أجل تقديم تجربة تعليمية جديدة ومطورة مقارنة بالعام الماضي، وذلك عبر تقديم مناهج تساعد على الابتكار وتطوير المهارات والتميز، ويضع معايير جديدة للتنوع بين الجنسين، وتكافؤ الفرص والتطوير الوظيفي.

من جانبها، قالت سينزيا فاريسي، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكابلات العمانية: "إن إطلاق النسخة الثانية من البرنامج، يدل على مدى التزامنا في دعم وتمكين المرأة العمانية في القطاعات الصناعية الرئيسية. كما أن تقدم أكثر من 1900 مرشح على البرنامج يعكس حرص المرأة العمانية على الانضمام إلى هذا القطاع الحيوي. سنقوم في نسخة هذا العام بتقديم جلسات خاصة حول الذكاء الاصطناعي، مما يساعد المشاركين على الاطلاع واستكشاف أبرز التطورات في هذا المجال، وذلك من أجل إعداد الخريجين وتطوير مهارتهم من الصناعات التقليدية والتكنولوجيا المتطورة. ويؤكد هذا البرنامج طموحانا الاجتماعي وإيماننا العميق بأن المرأة العمانية والأجيال القادمة ستلعب دورًا حيويًا في تشكيل مستقبل أفضل".

ستضم كل دورة تدريبية 20 امرأة فقط، تُقام باللغة الإنجليزية لمدة ست ساعات يوميًا على مدى خمسة أيام في الأسبوع، وذلك من أجل ضمان تقديم الدعم اللازم للطالبات المشاركات في البرنامج وحصولهم على المعلومات بشكل أفضل. ويمكن للنساء العمانيات الباحثات عن العمل، واللواتي تتراوح أعمارهن بين 24 و30 عامًا، والحاصلات على درجة البكالوريوس في الهندسة (مصدقة بشهادة باحث عن عمل ) من التقدم للبرنامج. وستخضع المتقدمات إلى تقييم الاختبار المسبق في اللغة الإنجليزية والرياضيات، كما ستحصل المتقدمات الناجحات على بدل شهري من شركة صناعة الكابلات العمانية.

ومن أجل تطوير البرنامج بشكل أكبر، قامت شركة صناعة الكابلات العمانية بتعيين شركة استشارية في مجال التوظيف لمساعدة الخريجين على البحث عن أفضل فرص العمل في السوق، وضمان مساعدتهم على الانخراط في بيئة العمل بشكل أفضل بعد الانتهاء من البرنامج.

يعد برنامج SHE STEMS (العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، والرياضيات)، جزءًا من مبادرة عالمية أطلقتها مجموعة بريسميان للمرة الأولى في سلطنة عُمان، حيث تعتبر جزء من المبادرات الاجتماعية للمجموعة، التي تهدف إلى توظيف 500 امرأة على مستوى العالم بحلول عام 2030.

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نبذة عن شركة صناعة الكابلات العمانية

شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.ع)، هي شركة مساهمة عمانية عامة مدرجة في بورصة مسقط (MSX)، رائدة في مجال تصنيع الكابلات وتتخذ من سلطنة عمان مقرها لها. تقوم بتطوير وتصنيع وتسويق مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات الكهربائية، التي تشمل كابلات الطاقة ذات الجهد المتوسط وكابلات الطاقة والتحكم ذات الجهد المنخفض وكابلات الأجهزة والكابلات التجريبية وخط نقل الطاقة الهوائية والموصلات وأسلاك البناء. بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة كابلات ذات ميزات خاصة ومناسبة لأنواع مختلفة من التطبيقات أو الظروف البيئية أو حسب متطلبات العميل. وبصفتها جزءاً من بريسميان، المجموعة العالمية الرائدة في مجال صناعة الكابلات، تمّ تصنيف شركة صناعة الكابلات العمانية ضمن أفضل منتجي الأسلاك والكابلات على مستوى العالم. تأسست الشركة في عام 1984 وتمتلك مكاتب في عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية. وتمتلك الشركة أيضًا شبكة واسعة من الموزعين والوكلاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا والهند وتركيا (MEART).