مسقط، عُمان: بدأت شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.ع) هذا الأسبوع تدريب 20 عمانية وذلك مع إطلاقها برنامج SHE STEMS للتنمية الاجتماعية، الذي يهدف إلى تدريب وتأهيل المزيد من العمانيات للعمل في قطاعات التصنيع والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في السلطنة.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الكابلات العمانية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة العمل مطلع أغسطس الفائت لتطوير وتنفيذ مبادرة SHE STEMS.

وتنفيذاً لرؤية عمان 2040 الطموحة، سيفتح البرنامج الباب أمام المزيد من النساء العمانيات لدخول سوق العمل في القطاع الصناعي، كما سيسهم في بناء اقتصاد منتج ومتنوع قائم على الابتكار وتكامل الأدوار وتساوي الفرص.

وقد تم اختيار المتدربات العشرين من قائمة ضمت أكثر من 300 مرشحة. وباشرت المتدربات ابتداء من هذا الأسبوع دورة مدتها ستة أشهر في "تشغيل الآلات" ستركز على تطوير المهارات العملية والتدريب العملي على تشغيل الآلآت خاصة في قطاع التصنيع. وسيشرف على التدريب عدد من المدربين المؤهلين والمتخصصين.

وتعتبر دورة "تشغيل الآلات" الأولى من ثلاث دورات مقررة ضمن برنامج SHE STEMS وصادقت عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وفي نهاية كل دورة، ستحصل المشاركات على شهادة SHE STEMS مصدقة من الوزارة.

وبهذه المناسبة، قالت شينزيا فاريسي، الرئيسة التنفيذية لشركة الكابلات العمانية: "يسرنا للغاية أن نكون جزءاً من هذه المبادرة الأولى من نوعها في السلطنة، والتي تهدف إلى إعداد العمانيات للعمل في قطاع التصنيع الحيوي جداً لاقتصاد البلاد، وتمكينهن من السير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافهن المهنية".

وأضافت: "تفخر الكابلات العمانية بدعم المرأة العمانية والمجتمع العماني. ونأمل من خلال هذه المبادرة أن نتمكن من تغيير حياة هؤلاء المتدربات العشرين للأفضل"، مؤكدة أن مبادرة SHE STEMS هي "مشروع طويل الأمد وجزء من خطتنا للاستدامة، كما أنها تنسجم مع طموحنا الاجتماعي العالمي. وسنعمل على تطوير مبادرات مماثلة في دول أخرى حول العالم، ولكننا نفخر بأن نكون في الطليعة وأن نبدأ في عمان ومن أجل عمان. وقد حصلت هذه المبادرة المحلية على دعم ومصادقة وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار ووزارة العمل ونشكرهم على دعمهم المستمر".

ونظراً لأن الشركة جزء من مجموعة بريسميان، فقد أطلقت برنامج SHE STEMS تنفيذاً لاستراتيجية وأهداف المجموعة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيقا لطموحات بريسميان الاجتماعية 2030 في التنوع والمساواة، والشمول الرقمي، وتمكين المجتمع، وإشراك الموظفين، وتحسين المهارات.

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