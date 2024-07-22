الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "أوتو" –بوابة الشحن ومنصة الحلول اللوجستية الرائدة بالعالم العربي وتركيا– نجاحها في جمع استثمارات بقيمة 30 مليون ريال سعودي (8 ملايين دولار أمريكي) خلال جولة تمويلية أولى (Series A) بقيادة سنابل للاستثمار –المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)– وبمشاركة من "سدو المالية" و"إلياد بارتنرز" و"بروبلر" و"سوما كابيتال". وقد سبق أن جمعت "أوتو" استثمارات بقيمة 12.3 مليون ريال (3.3 مليون دولار أمريكي) من صناديق رأس مال جرئ ومستثمرين ملائكيين من أبرزهم "ميدل إيست فينتشر بارتنرز" (MEVP) و"دراية فنشرز" و"500 غلوبال".

وتعتزم "أوتو" توظيف هذا التمويل في تعزيز حضورها في الأسواق السعودية والإماراتية والتركية، كما تخطط لتقديم ميزات جديدة وإدخال تحسينات على منصتها، مستهدفةً بذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التي تباشر أنشطتها التجارية عبر المنصّات الإلكترونية، مما يمكّنها من تقديم تجارب شحن أسرع وأكثر كفاءة لكافة عملائها.

تقدم "أوتو" مجموعة شاملة من الحلول التقنية التي تسهل على التجاّر إدارة عمليات الشحن والتخزين بكفاءة عالية، بما في ذلك تتبع الشحنات وتحليل بياناتها بكل سلاسة عبر منصّة موحّدة ومتكاملة. كما تتيح إمكانية ربط التجّار بشكل مباشر وسلس بأكثر من 250 شركة شحن وتوصيل محلية ودولية وأكثر من 20 منصّة تجارية إلكترونية محلية عربية وأجنبية، بما يسمح بمزامنة الطلبات وأتمتة جميع عمليات الشحن. وهذا التكامل يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز مستويات الكفاءة، كما يوفر منصّة موحّدة تلبي كافة الاحتياجات اللوجستية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتجّار من خلال أوتو الشحن عن طريق عقودهم الخاصة أو شراء بوليصات الشحن من مزودي خدمات الشحن والتوصيل مباشرة من أوتو وبأسعار تنافسية تم التفاوض عليها مسبقاً نيابة عن التجار.

وفي هذه المناسبة، قال محمد الرزاز، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "أوتو": "إن نجاحنا في تأمين هذه الاستثمارات يُعد دليلاً دامغاً على التزام فريقنا وجهوده المتفانية في تطوير قطاع الشحن والخدمات اللوجستية في المنطقة، تماشياً مع طموحات المملكة العربية السعودية 2030م، فنحن ملتزمون بتقديم حلول مبتكرة تدعم بدورها التجّار وأصحاب الأعمال من خلال تبسيط عمليات الشحن وإدارة كافة العمليات التشغيلية اللوجستية بكفاءة لا مثيل لها".

وبدوره، قال المتحدث باسم شركة "سنابل للاستثمار": "لقد برز قطاع الشحن بقوة خلال السنوات القليلة الماضية وزادت الحاجة إلى حلول الشحن الذكية. وقد نجحت ’أوتو’ في تطوير منصة تضم مجموعة متكاملة من الوظائف التقنية لتلبية المتطلبات اللوجستية للشركات بمختلف مجالاتها وأحجامها، ونحن متحمسون للدخول في شراكة معهم لدعم خططهم للنمو في جميع أنحاء المنطقة".

وقد شهدت "أوتو" نمواً في قاعدة عملائها بشكل ملحوظ، حيث تخدم حالياً أكثر من 10،000 علامة تجارية محلية ودولية من خلال منصتها. وعلى مدار العام، نجحت الشركة في مضاعفة إيراداتها وسجّلت زيادةً كبيرة في عدد الطلبات المُعالجة.

ومن جانبه، قال فرقان عُزار، الرئيس التنفيذي للتقنية والشريك المؤسس بـ "أوتو": "يمنحنا هذا التمويل الدفعة اللازمة لتحقيق رؤيتنا المتمثلة في أن نصبح بوابة الشحن الإلكترونية الرائدة. ومن خلال ردم الفجوة التقنية القائمة بين قنوات البيع ومزوّدي الخدمات اللوجستية، سنكون قادرين على تسريع وتيرة نمونا وتقديم حلول شحن مبسطة ومؤتمتة لتجار التجزئة والمتاجر الإلكترونية".

الجدير بالذكر أن سوق التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي يتجه نحو نمو كبير، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية تحقيقه 50 مليار دولار بحلول عام 2025م بمتوسط ​​معدل نمو سنوي يبلغ 17.8% ويقود هذا النمو أسواق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. من المتوقع أيضًا أن يشهد سوق التجارة الإلكترونية التركي نمواً قوياً مع زيادة سنوية قدرها 11.58% ما بين العامين 2024م و2029م ليصل حجم السوق إلى 49.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029م. وهذا النمو سيساهم في تجاوز حجم السوق في المنطقة لما يزيد عن 150 مليار دولار بحلول عام 2030م، مما يسلط الضوء على مشهد التجارة الإلكترونية الواعد وحاجته الماسّة إلى توفير حلول تقنية متخصصة بالشحن والتوصيل.

حول "أوتو"

تأسست أوتو بنهاية عام ٢٠١٩ على أيدي محمد الرزاز وفرقان عُزار في المملكة العربية السعودية، وهي شركة تقنية لوجستية متخصصة في تبسيط حلول شحن الطلبات وإدارتها وتتبعها وإرجاعها وتحليلها من خلال منصة واحدة متكاملة تجمع أكثر من ستة أنظمة تقنية بمكان واحد. أطلقت أوتو خدماتها رسميًا في مارس ٢٠٢٠ في المملكة العربية السعودية، وتوسعت مؤخرًا لتقديم خدماتها في تركيا والإمارات العربية المتحدة، وتوفر خدمات شحن متكاملة مدعومة بشراكات مع أكثر من ٢٥٠ شركة شحن مما يساعد تجار التجزئة الحديثة وأصحاب المتاجر الإلكترونية على تحسين تجربة العملاء وتسهيل إدارة عمليات إدارة الشحن الخاصة بهم. لمعرفة المزيد عن أوتو، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://tryoto.com/ar/home-ar/

حول سنابل للاستثمار

هي شركة استثمار مالي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وتلتزم برأس مال يزيد على ثلاثة مليارات دولار أمريكي سنويًا في استثمارات خاصة عالمية تشمل رأس المال الاستثماري/التنموي. سنابل هي عبارة عن فريق ديناميكي وذكي من المتخصصين ذوي الخبرة العالية في الاستثمار. توفر سنابل للشركاء رأس المال الصبور وإمكانية الحصول على استثمار عبر جولات تمويلية متعددة والتوسع بالمنطقة. وتحرص سنابل على الاستثمار في الأفكار العظيمة والعقول العظيمة والشركات العظيمة. لمعرفة المزيد عن سنابل للاستثمار، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.sanabil.com/ar/home

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