ستقوم ستارزبلاي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التابعة لـ Seekr لتحسين عمليات المنصة الخلفية و تجربة مستخدميها الشاملة

لتحسين عمليات المنصة الخلفية و تجربة مستخدميها الشاملة ستقدم ستارزبلاي منتجات Seekr المدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات، ما سيمكّنهم من استخدام ميزات مثل استخراج البيانات الوصفية المدعَمة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعزيز روبوتات الدردشة، والبحث المدعوم بالتعلم المتعمق، وأدوات مكافحة القرصنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ستارزبلاي، إحدى أفضل المنصات التي تقدم خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن شراكة استراتيجية مع Seekr كشريك حصري لخدمات البرمجيات كخدمة (SaaS) في منطقة الخليج، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين. تسمح هذه الشراكة لستازبلاي بزيادة Seekr إلى مجموعتها التكنولوجية لتحسين تجارب العملاء من خلال تحليل البيانات وتخصيص عملية البحث . كما أن ستارزبلاي ستقدم منتجات Seekr للشركات الراغبة باعتماد هذه التكنولوجية ، مما يسمح لهم بتعزيز النمو وتحسين تجارب العملاء و الانتقال إلى العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكلٍ سلس.

لتحقيق هذه الأهداف، ستوفر ستارزبلاي إمكانية الوصول إلى مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لشركائها. وتشمل هذه الأدوات روبوتات الدردشة الذكية للتعامل مع الاستفسارات المعقدة وتقديم الدعم الشخصي، ووظائف التعلم المتعمق التي تتمكن من البحث المرتبط بالمشاعر وميزات الاكتشاف المتقدمة، كما تدابير مكافحة القرصنة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، ووظائف متكاملة ومتعددة اللغات، كما ميزات التطبيقات القابلة للتخصيص لتقديم تجارب متكاملة للمستخدمين .

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ستارزبلاي ماز شيخ، "تعد الشراكة مع Seekr انجازاً هاماً لكل من ستارزبلاي وصناعة البث الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نتطلع إلى تمكين الشركات، بما في ذلك شركائنا، لتحقيق نمو غير مسبوق من خلال الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من Seekr. هذه الشراكة المبتكرة تتماشى تمامًا مع استراتيجيتنا للنمو خلال عام 2025، ما يتيح لنا توسيع عروضنا وتعزيز موقعنا الريادي في السوق".

تحفيز نمو الأعمال عبر التخصيص باستخدام الذكاء الاصطناعي الموجه للمستخدمين

تمكن تطبيقات الذكاء الاصطناعي منSeekr منصة ستارزبلاي من إعادة تعريف تحليل بيانات المستخدمين من خلال تقديم رؤى أعمق حول سلوك المستخدمين وتفضيلاتهم وتفاعلاتهم داخل التطبيق مع إعطاء الأولوية لحوكمة البيانات. ستتمكن الشركات من الحصول على فهم استثنائي لمشاعر المستخدمين وأنماط التفاعل الخاصة بهم بدقة ومرونة. و تتيح هذه التحديثات أيضًا تجربة مخصصة داخل ستارزبلاي نفسها، حيث سيستمتع المستخدمون بتجربة تتماشى مع تفضيلاتهم، مع إشعارات مخصصة للإصدارات الجديدة والحلقات المقبلة.

وقال رئيس شركة Seekr، روب كلارك: "نحن متحمسون للشراكة مع ستارزبلاي، القوة المهيمنة في سوق البث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لاستقدام حلولنا المدفوعة بالذكاء الاصطناعي إلى منطقة الخليج. تجمع هذه الشراكة بين تكنولوجيا Seekr المتطورة و منصتها للذكاء الاصطناعي، SeekrFlow، والانتشار الواسع لمنصة ستارزبلاي، ما يحول طبيعة تفاعل الجمهور مع الشركات في جميع أنحاء المنطقة. ستتمكن ستارزبلاي من تعزيز التخصيص لمستخدميها والمشتركين مع رؤى أعمق من خلال الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، فضلاً عن فتح فرص نمو جديدة للشركات، ما يعزز ريادتها في صناعة البث."

تؤكد هذه الشراكة مع Seekr التزام ستارزبلاي بالابتكار والريادة في سوق البث في منطقة الخليج. عبر دمج الذكاء الاصطناعي المتقدم منSeekr ، تهدف العلامة التجارية الإماراتية إلى تحسين تجارب المستخدمين، وتعزيز نمو الأعمال، وترسيخ مكانتها كمنصة ترفيهية متطورة تقنيًا. و تتيح هذه الخطوة الاستراتيجية تلبية احتياجات الشركات والمستهلكين المتطورة، بدءًا من شركات الاتصالات و وصولًا إلى مجموعة واسعة من القطاعات الأخرى.

نبذة عن ستارزبلاي

توفر ستارزبلاي www.starzplay.comإحدى أفضل المنصات التي تقدم خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب في المنطقة، للمشتركين أفضل محتوى متنوع ترفيهي ورياضي عبر تطبيق واحد يشمل أفلام هوليوود، والعروض التلفزيونية، والمحتوى الوثائقي، والمسلسلات في نفس وقت عرضها في الولايات المتحدة. كما تقدم المنصة محتوى ترفيهياً للأطفال والأحداث الرياضية المباشرة والمحتوى العربي، وتتمتع بحضور واسع في 22 دولة على امتداد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.

وتقدم المنصة آلاف أنواع المحتوى المميز، بما يشمل أعمال ستارزبلاي الحصرية والأصلية على غرار "كابوس"، "ساي يس تو ذا درس ارابيا" وبغداد سنترال، ومحتوى STARZ الأصلي مثل باور وآوتلاندر وسبارتاكوس وذا وايت كوين، إلى جانب المحتوى المميز والإضافات من أبوظبي الرياضية، وبريمير سبورتس(رغبي)، إن بي إيه ليغ باس وستارزبلاي Sports ، بباقات تغطي مباريات كرة القدم ومنها (مباريات الدوري الإيطالي والدوري الإيريديفاس الهولندي) والمصارعة (All Elite Wrestling) والكريكيت و UFC Arabia والملاكمة وكرة السلة وغيرهم.

ونجحت ستارزبلاي بإبرام علاقات وثيقة مع نخبة من استديوهات الإنتاج العالمية الرائدة ومنها إم جي إم، و20 سينشري ستوديوز، وديزني، وورنر براذرز، ويونيفرسال، وديسكفري، وفوكس إنترناشيونال تشانلز.

يُشار إلى أن المستثمرين الرئيسيين في "ستارزبلاي" هم شركة "ستارز"www.starz.com وشركة "لايونزغيت" المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (LGF.A, LGF.B)، وشركة "ستيت ستريت جلوبال أدفايزر (SSGA)"، إلى جانب عدد من شركات الاستثمار في وسائل الإعلام والتكنولوجيا مثل "إس إي كيو كابيتال

بارتنرز" و"دلتا بارتنرز". وفي مطلع العام 2021، حصلت ستارزبلاي على أول تمويل مستقل لها في المنطقة وقدره 25 مليون دولار أمريكي (حوالي 92 مليون درهم إماراتي) من صندوق رؤية بارتنرز، ومقره أبوظبي.

وتجاوز عدد المشتركين في "ستارزبلاي” 2.9 مليون مشترك، وتتيح لهم إمكانية مشاهدة المحتوى بدقة HD و4K عبر معظم الأجهزة الداعمة للإنترنت وأجهزة التلفاز الذكية ومنصات الألعاب، وهي متاحة أيضاً على نطاق واسع على الخدمات الإقليمية للبث التلفزيوني عبر الإنترنت. ويتيح التطبيق المخصص للأجهزة العاملة بنظامي "iOS" و"أندرويد" -والذي تم تنصيبه على أكثر من 3 ملايين جهاز- تنزيل المحتوى لمتابعته دون اتصال مع شبكة الإنترنت.

الوسومات على مواقع التواصل الاجتماعي:

إنستغرام @starzplayarabia ، فيسبوك @starzplay، تويتر @STARZPlayArabia

للتواصل الاعلامي:

خلود وليد / ميماك اوجلفي khloud.waleed@ogilvy.com

نبذة عن SEEKR

Seekr هي شركة خاصة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف دعم الابتكار و إنتاجية الشركات في جميع الصناعات والقطاعات، من خلال حلول الذكاء الاصطناعي المسؤولة والمنطقية. تقدم Seekr منصة متكاملة للذكاء الاصطناعي والبيانات مع إمكانيات شاملة لتسجيل المحتوى ومجموعة أدوات لبناء نماذج لغوية كبيرة متوافقة مع المبادئ. يتم تحسين نماذج Seekr لتناسب حالات الاستخدام المختلفة للمؤسسات وتعمل على جميع مزودي السحابة والأجهزة الرائدين.

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