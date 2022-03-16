أعلنت ملاءة شركة التقنية المالية المتخصصة في إدارة المصاريف الشخصية عن اغلاق جولة استثمارية (Seed) بقيمة 6.4 مليون ريال (1.7 مليون دولار) بمشاركة Impact46 وKhawarzmi venture وVenture Souq وWealthwell بالاضافة الى عدد من المستثمرين الملائكيين.

تأسست ملاءة في نوفمبر 2020 على يد علي العريني وفيصل القرني اللذان يأتيان بخبرات متنوعة في القطاع المالي والتقني وقد أعلنت مؤخراً عن حصولها على تصريح البنك المركزي لمزاولة أنشطة المصرفة المفتوحة كأول شركة تطلق منتج مبني على المصرفية المفتوحة في المملكة. تهدف ملاءة الى مساعدة الأفراد على متابعة مصاريفهم وزيادة مدخراتهم باستخدام أحدث الاساليب في علم البيانات والذكاء الاصطناعي.

وبهذا الخصوص، صرح عبدالعزيز التركي، العضو المنتدب لخوارزمي فنتشرز: “فريق ملاءة مثال رائع لرياديين طموحين خاضوا خطوة جريئة كأول شركة تقنية مالية تطلق خدماتها بشكل كامل للأفراد للاستفادة من خدمات المصرفية المفتوحة. تطبيق ملاءة سيسهم في تسهيل الوصول إلى حلول إدارة المصاريف وتعزيز ثقافة الادّخار في المجتمع. نسعد بانضمامنا لرحلتهم في تحقيق مهمتهم المتمثلة في رفع الوعي المالي وتيسير إدارة المصروفات الشخصية.”

وعلق محمد النصيان من فريق impact46: “هناك زيادة في الوعي المالي مدفوعاً بالتغييرات في سلوك المستهلك عالمياً وبعدد من المبادرات الحكومية محلياً، وبالاضافة الى المصرفية المفتوحة فان الحاجة تتزايد لأدوات ادارة أموال شخصية لمجابهة التحولات الكبيرة في القطاع المالي. تنتهج ملاءة اسلوباً فريداً في مواكبة هذا التحول عبر حلولها في الادخار والاستثمار وبالأخص التمويل. ولدينا تاريخ طويل مع مؤسسي ملاءة ولطالما اعجبنا بطموحاتهم ومرونتهم، ونؤمن برؤيتهم ونسعد بدعمهم”

ومن جانبه أضاف سونيل قوكالي، الشريك العام لفينتشر سوق: “أطروحتنا للتقنية المالية تتضمن حلول إدارة المصاريف الشخصية ونعتقد بوجود فراغ وحاجة ملحة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ونحن متحمسون لمنهجية ملاءة القائمة على تقديم هذه الخدمات لجيل الألفية وجيل Z ومساعدتهم على اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية أفضل. وسعيدون بالانضمام لعلي وفيصل في رحلتهم نحو تحقيق ذلك”

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