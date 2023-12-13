تقوم الشركة بالانتقال إلى نموذج التسليم المستمر للبرمجيات، ويوفر الإصدار الجديد ميزات تحسين الخرائط، وميزات جديدة لتحسين عملية المصادقة والأتمتة.

أعلنت شركة جينيتك، الرائدة عالمياً في مجال تطوير الحلول الأمنية الموحدة وحلول السلامة العامة وعمليات الأعمال وذكاء الأعمال، اليوم عن إصدار جديد من منصتها الأمنية الموحدة الرائدة، سيكيوريتي سنتر (Security Center). ويمثل هذا الإصدار حقبة جديدة في الطريقة التي يمكن للعملاء من خلالها البقاء على اطلاع بأحدث ميزات وتحديثات المنصة، لا سيما مع تحول الشركة نحو نهج التسليم المستمر.

وفي تعليقه على الإصدار الجديد، قال كريستيان مورين، نائب رئيس هندسة المنتجات وكبير مسؤولي الأمن لدى شركة جينيتك: "يدفع المشهد الأمني سريع التغير إلى زيادة في الطلب على الابتكار السريع. ونحن قادرون من خلال اعتماد نموذج تسليم مستمر، على تقديم ميزات جديدة وتحديثات أمنية أكثر اتساقاً للعملاء مع فترات انقطاع أقل، والحفاظ في الوقت نفسه على الطموحات الكبيرة لاستراتيجيتنا الخاصة بالابتكار".

هذا ويوفر الإصدار الأخير من منصة سيكيوريتي سنتر Security Center العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك:

تحسينات الخرائط

يوفر الإصدار الأحدث من برنامج سيكيوريتي سنتر (Security Center) تحسينات جديدة لرسم الخرائط، بما في ذلك عناصر تحكم جديدة في لوحة المعلومات، وطريقة محسنة لتكبير أو تصغير الخريطة، مما يوفر تجربة أكثر سلاسة للمشغلين، لا سيما في عمليات النشر الكبيرة على مستوى المدينة أو في مواقع متعددة.

ويمكن لمشغلي الخرائط إنشاء مهام مراقبة محدودة في لوحات المعلومات باستخدام عناصر التحكم الجديدة، كما يمكنهم سحب الكاميرات (أو عناصر أخرى) من الخرائط إلى مربعات عرض جانبية لعرض مقاطع الفيديو، والبحث بسهولة عن العناصر التي يستهدفونها. ويمكن لخاصية التكبير/التصغير المحسنة الآن عرض طبقات الخرائط أو إخفائها، وفقاً لمقدار التكبير أو التصغير. ويساعد هذا الأمر المشغلين على رؤية ما هو مهم فقط في مستوى التكبير/التصغير الحالي الذي يختارونه، مما يمنع حدوث الفوضى والازدحام في الصور ومقاطع الفيديو. فعلى سبيل المثال، عند التصغير، يمكن إخفاء الأبواب ومناطق الدخول والخروج، مما يسمح للمشغلين بالتركيز على الكاميرات ووحدات التعرف الآلي على أرقام لوحات السيارات من منظور علوي مهيمن أو ما يسمى منظور عين الطائر. وستظهر العناصر المخفية مرة أخرى عندما يقوم المشغلون بتكبير الصورة على مستوى فردي.

تحسينات المصادقة

تم تعزيز سيكيوريتي سنتر أيضاً بإضافة تحسينات تكوين جديدة لخدمات المصادقة. وتتضمن هذه التحسينات معالج تكوين جديد يرشد المستخدمين خلال عملية الإعداد، ونافذة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها للمساعدة في اكتشاف المشكلات وتشخيصها، ونافذة اختبار للتحقق من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح قبل اعتماد التحسينات في العمليات.

وتساعد هذه التحسينات على تبسيط تكوين النظام المعقد، وتقلل من بعض حالات عدم اليقين في العملية، بما يتيح لمتخصصي تكامل الأنظمة إعداد النظام وتشغيله بسرعة أكبر.

مستويات جديدة من الكفاءة

وكجزء من نموذج التسليم المستمر، يرسي الإصدار الأخير من برنامج سيكيوريتي سنتر الأساس المتين للميزات الجديدة والطموحة لهذه المنصة، والتي من شأنها تبسيط تكوين النظام وتسهيل إدارته وتدقيقه بشكل كبير. ويعود هذا الأمر بالنفع على العملاء الذين يتطلعون إلى تخفيف عبء الأنشطة اليومية، كالعملاء الذين يديرون مرافق كبيرة ومعقدة. وسيتم تقديم هذه الميزات الجديدة طوال عام 2024، وسوف تساعد في تمكين أنشطة سير عمل متقدمة، مما يسمح للمشغلين بالتركيز على المهام التي تحتاج إلى إيلاء اهتمام أكبر.

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نبذة عن جينيتك:

جينيتك هي شركة تكنولوجيا عالمية تعمل منذ أكثر من 25 عاماً لإحداث تحول في صناعة الأمن المادي. وتقوم الشركة اليوم، بتطوير حلول مصممة لتحسين الأمن والاستخبارات والعمليات للمؤسسات والحكومات والمجتمعات التي نعيش ونعمل فيها. أما منتجها الرئيسي، سيكيوريتي سنتر "Security Center"، فهو عبارة عن منصة ذات بنية مفتوحة توحد عمليات المراقبة بالفيديو القائمة على بروتوكول الإنترنت، والتحكم في الوصول، والتعرف التلقائي على لوحة التسجيل، والاتصالات، والتحليلات. تأسست شركة جينيتك في عام 1997، ويقع مقرها الرئيسي في مونتريال، كندا، وهي تقدم الخدمات لعملائها عبر شبكة واسعة من شركاء التوزيع المعتمدين والاستشاريين الذين ينتشرون في أكثر من 159 دولة حول العالم.

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