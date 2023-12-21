عقدت شركة كاسبرسكي في منتصف ديسمبر الجاري من عام 2023 الجولة النهائية من المسابقة الطلابية الدولية Secur'IT Cup، والتي يقدم فيها الباحثون الشباب في مجال الأمن السيبراني أفكاراً مبتكرة تتناول مشكلات محددة تتعلق بالأمن السيبراني. حيث شارك في نسخة هذا العام من المسابقة أكثر من 850 طالباً من حوالي 30 دولة، وحصلت فرق من كينيا وموريشيوس، والمملكة العربية السعودية، وروسيا على جوائز المسابقة. في الترشيح الخاص الذي اختاره الجمهور، تم تكريم فريق "Falcon Digital" من المملكة العربية السعودية لمشروعهم "AI-PhishGaurd" - وهو عبارة عن مجموعة تنبيهات وكشف عن التصيد الاحتيالي مدعومة بالتعلم الآلي (ML).

دعت نسخة هذا العام من مسابقة Kaspersky Secur’IT Cup المشاركين لتقديم مشاريع ضمن أربع مجالات وهي: ألعاب الفيديو وعشاق التكنولوجيا، والتقنية المالية، وتتبع وأمن الأفراد والممتلكات، ورعاية الأسرة.

وفي نهائيات المسابقة، قامت لجنة التحكيم الدولية بتقييم أفكار 10 مشاركين من كينيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة الذين تجاوزوا مساري المسابقة العالمي والإقليمي للتأهل للنهائيات. وكانت مهمة المشاركين الرئيسية هي عرض مشاريعهم في مقابلة عبر الإنترنت أمام لجنة التحكيم المكونة من خبراء الأمن السيبراني في كاسبرسكي، بمن فيهم أعضاء فريق البحث والتحليل العالمي (GReAT)، وممثلين من جامعة شولالونغكورن، ومعهد سنغافورة للتكنولوجيا، ومنظمة CyberTalents غير الربحية، وأحد الفائزين بمسابقة Secur’IT Cup في عام 2022. وخلال العرض، طرحت لجنة التحكيم بعض الأسئلة على المشاركين.

تم تقييم المشاريع بناءً على ثمانية معايير: الالتزام بمراحل المسابقة، وتميّز عرض البيع، وجدوى المشروع التقنية، وجودة نموذج أعماله، وجودة نموذجه الأولي، ومستوى أمان تقنيته، وأهليته للتسجيل كبراءة اختراع، وقابليته إلى التوسع، واستعداده للنشر، وجودة عرض الفريق. وكان بإمكان المشاركين أيضاً الحصول على نقاط إضافية إذا قدموا أبسط منتج فعال (MVP) أو كانوا الأسرع في إعداد أبسط منتج فعال. وبناءً على المعايير المذكورة أعلاه، تم اختيار مشروع «PeTTly» الذي عرضه فريق «Net.Resources» كأفضل مشروع في المسابقة، وبالتالي فاز بالجائزة الكبرى وقيمتها 10 آلاف دولار أمريكي. إذ يعد «PeTTly» حلاً شاملاً للعناية بالحيوانات الأليفة، فهو يدمج جميع مجالات العناية بالحيوانات الأليفة في نظام واحد ويسمح لأجهزة إنترنت الأشياء بتتبع وإدارة العلامات الحيوية لهذه الحيوانات.

وقال «مكسيم بوكو»، عضو في فريق «Net.Resources»، عن فوز فريقه بالمسابقة: «أشعر بسعادة غامرة لأن مسابقة Secur’IT Cup أتاحت لي فرصة جعل فكرتي حقيقة. وأوجه شكراً خاصاً إلى مدربي المسابقة لإرشادهم مشروعي نحو الاتجاه الصحيح. كما أتمنى أن يستمر هذا الحدث في النمو وأن يوفر للطلاب الفرصة لتحويل أفكارهم التجارية إلى واقع.»

كما حصل المشروع «Health Code Medical Archive» الذي أعده طلاب من كينيا وموريشيوس على المركز الثاني، وفاز الفريق بمبلغ 3 آلاف دولار أمريكي وإمكانية الحصول على دورات Kaspersky Expert Trainings. حيث قدم هذا الفريق نظام سجلات صحية مصمم لتخفيف العبء على خدمات الرعاية الصحية وتمكين مقدمي الرعاية الصحية في منطقتهم، فلم يتم استخدام أي حل تقني لهذه المشكلة حتى الآن.

كما قدم فريق «SKOOF_life» من روسيا مشروع «Trust-factor transaction authentication»؛ وهو خدمة يمكن أن تقدمها البنوك للعملاء لحمايتهم من القرارات المالية السيئة، والاستخدام غير المصرح به لأموالهم، والهندسة الاجتماعية. حيث تنشط الخدمة إذا تكررت المعاملات المالية وعمليات سحب المال لعدد مرات أعلى من قواعد الأمان التي يتبعها البنك. ونتيجة لحصوله على المركز الثالث، سيتمكن الفريق من روسيا من اختيار أي دورة تدريبية يريدها من مجموعة تدريبات Kaspersky Expert Training.

وقالت «إيفجينيا روسكي»، رئيسة الشؤون الأكاديمية في كاسبرسكي: «نؤمن في كاسبرسكي بأن الاستثمار في المواهب الشابة يعد بتقدم تكنولوجي، وابتكار، واستدامة اجتماعية أكبر. بمعالجتها قضايا محددة تتعلق بالأمن السيبراني، استعرضت هذه المواهب الشابة براعتها الفكرية وأظهرت التزاماً ببناء مستقبل رقمي أكثر أماناً. ويشهد هذا الحدث على الإمكانات المذهلة التي يتمتع بها الجيل القادم. كما نتطلع إلى رؤية تأثيرهم المستمر على عالم الأمن الرقمي.»

تُقام مسابقة Secur’IT Cup سنوياً منذ عام 2018، وتوحد المواهب الشابة من جميع أنحاء العالم حول موضوع الأمن السيبراني وتمنحهم فرصة لتصميم وتنفيذ أفكارهم التقنية التي تساعد في حل المخاطر الأمنية الجادة على الإنترنت. وقد شارك في المسابقة منذ إنشائها أكثر من 6 آلاف شاب من حول العالم. وفي عام 2022، فاز بالمسابقة فريق من جامعة سنغافورة الوطنية ومعهد سنغافورة للتكنولوجيا الذي اقترح حلاً يهدف إلى تحسين تطوير أمان تطبيقات الهاتف المحمول.

تعد مسابقة Secur’IT Cup واحداً من مشاريع أكاديمية كاسبرسكي، إذ تعمل هذه المسابقة على تعزيز الوعي العالمي بالأمن السيبراني، ودعم المواهب الشابة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والمساهمة في تطوير برامج تعليمية عالية الجودة في مجال الأمن السيبراني. لمعرفة المزيد حول المسابقة ومبادرات الأكاديمية الأخرى، يرجى زيارة https://academy.kaspersky.com/.

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن كاسبرسكي

كاسبرسكي هي شركة عالمية متخصصة في الأمن الإلكتروني والخصوصية الرقمية تأسّست في العام 1997. وتقوم كاسبرسكي بترجمة خبرتها العميقة باستمرار إلى الجيل القادم من الحلول والخدمات الأمنية لحماية الشركات، والبنية التحتية الحيوية، والحكومات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. وتشمل محفظتها من المنتجات الأمنية الخاصة بالشركات حماية النقاط الطرفية وعددًا من الحلول الأمنية والخدمات المتخصصة بمكافحة التهديدات الرقمية المتطورة والمتقدمة. وتعمل حلول كاسبرسكي التكنولوجية على حماية أكثر من 400 مليون مستخدم، كما تساعد 240,000 من العملاء من الشركات على حماية أصولهم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.kaspersky.com.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

أمين منيمنة

شركة غولن، دبي

amneimne@golin-mena.com