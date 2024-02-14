تواصل Seclore اكتساب زخم عالمي بفعل ريادتها في فئة الأمن المعتمد على البيانات

سانتا كلارا، كاليفورنيا.--(BUSINESS WIRE)-- أعلنت اليوم شركة Seclore الرائدة في مجال توفير الحلول الأمنية المرتكزة على البيانات، عن إنجازات جديدة تثبت النمو السريع للشركة، بما في ذلك إنهاؤها للتو أكبر ربع سنوي في تاريخها وحصولها على صفقتين للعملاء مكونتين من سبعة أرقام. كما عمد الفريق إلى تنفيذ العديد من التعيينات الرئيسية الجديدة، بما في ذلك تعيين مدير قسم الإيرادات، Justin Endres، بغية المساعدة في تلبية طلبات العملاء، مما يلقي الضوء على مرحلة الزخم التي تمر بها Seclore وهي تستهل حقبة جديدة من الأمن المرتكز على البيانات.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة اليوم انضمام Rohit Razdan إلى مجلس إدارة الشركة. إن السيد Razdan هو المؤسس المشارك والمدير الإداري لشركة Tenacity Ventures المتخصصة في مجال الاستثمار التكنولوجي المتعدد المراحل الكائنة في الهند، إلى جانب أنه محمّل بأكثر من عشرين عامًا من الخبرة قضاها في التشغيل والاستثمار والاستشارات مع الشركات من كل الأحجام.

صرح Razdan، قائلاً: "لقد أمضيت أعوامًا في التعاون مع مؤسسين طموحين بغية وضع خطط أعمال طموحة معنية بالعميل، والتي من شأنها مساعدة الشركات ليس في توسيع نطاق أعمالها فحسب، بل في قيادة الأسواق". "يحدوني بالغ الانبهار إزاء المجهود الذي يبذله فريق Seclore الهندي ذو المستوى العالمي الذي يقدم خدمات قيمة مبهرة تؤهله لاحتلال موقع الريادة في الجيل التالي من الأمن السيبراني. وأتوق إلى النزول إلى الميدان والمساعدة في تسريع وتيرة العهد القادم من النمو والتوسع."

صرح Vishal Gupta، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Seclore، قائلاً: "يسعدني الترحيب بالسيد Rohit في مجلس الإدارة والاستفادة من خبرته الثرية لمساعدة Seclore في الاستفادة من مرحلة الزخم السريع التي نشهدها". "إننا نسعى إلى إحداث تغيير جذري في صناعة بأكملها، استنادًا إلى فرضية مفادها أن الأساليب الأمنية القديمة ومناهج الأمن القائمة على الأجهزة لم تعد كافية للمؤسسات اليوم، وعلينا توجيه الأمن والحماية نحو البيانات نفسها. وعلى حين نرسم هذا المسار الجديد الجريء، فمن المؤكد أننا سنحرص على تشجيع العملاء والموظفين والمستشارين والمستثمرين على المشاركة بحماس في أعمالنا،

وما هذه إلا مجرد بداية."

قبل المشاركة في تأسيس Tenacity Ventures، شغل السيد Razdan منصب مدير قسم الأعمال في Clear (المعروفة سابقًا باسم ClearTax)، حيث ساعد الشركة في تحقيق توسعات مقدرة بعشرة أضعاف في مختلف قطاعات الأعمال والمناطق الجغرافية والمنتجات، مع تحسين كفاءة رأس المال وجودة الفِرق. وقبل Clear، كان Rohit مستثمرًا في ICICI Venture وGaja Capital.

يأتي هذا الزخم في أعقاب إنجازات أخرى حققتها شركة Seclore مؤخرًا، بما في ذلك الشراكات الموسعة مع شركات مثل Nagarro، وهي مجموعة منتجات متنامية للمساعدة في حماية الأصول الأكثر أهمية للمؤسسات، وحصولها على لقب الشركة الرائدة لعام 2023 في مجال أمن البيانات من Cyber Defense Magazine.

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نبذة عن Seclore

هدفنا حماية البيانات الحيوية في العالم أيًا كانت وجهتها، إذ تتمثل مهمة شركة Seclore في حماية الأصول الرقمية والتحكم فيها لمساعدة المؤسسات في رأب الفجوة التي يعاني منها أمن البيانات بغية منع سرقة البيانات وتحقيق الامتثال. ويساعدنا في هذا الصدد منهجنا الأمني القائم على البيانات الذي يضمن اقتصار الوصول إلى الأصول الرقمية الحيوية على الأفراد المعتمدين، داخل المؤسسة وخارجها. إضافةً إلى ذلك، يمكن للمؤسسات وضع سياسات تلقائية وتمكين المستخدمين من التحكم في من لديه حق الوصول وإلغاء هذا الحق، والتحكم أيضًا في نوع حق الوصول ومدته. تعرّف على سبب اختيار المؤسسات الرائدة، مثل American Express وApplied Materials لشركة Seclore لحماية أصولهما الرقمية والتحكم فيها بدون المساس بالتعاون السلس ومشاركة البيانات.

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المصدر: "ايتوس واير"

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