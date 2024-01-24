أعلنت شركة راية للإلكترونيات، إحدى شركات راية للتجارة تحت مظلة راية القابضة للاستثمارات المالية، إتمام مشروع تركيب وتشغيل نظام تكييف الهواء المركزي بالاستعانة بأحدث أنظمة تكييف الهواء الذكية، لفندق Seavill بالعين السخنة - التابع لشركة ريزيدنس العقارية، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.

وإثر الشراكة، يصبح Seavill أول فندق بالعين السخنة يستعين بتقنية نظام التكييف المركزي المتغير (VRF) - ويتميز النظام من نوع VRF الذي تقدمه راية للإلكترونيات بالكفاءة عالية في استخدام الطاقة والتحكم الدقيق في درجة الحرارة والرطوبة بكل غرفة - فضلاً عن جودة التصميم وسهولة الصيانة، مما يتيح توفير الطاقة وتقليل تكاليف التشغيل مقارنة بأنظمة تكييف الهواء المركزية التقليدية (HVAC).

من جانبه، علّق باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لشركة راية للإلكترونيات: "نحن سعداء بإنجاز هذا المشروع المهم الذي يعزز كفاءة واستدامة المنشأة، ونعتز بكوننا جزءًا من هذا المشروع الذي سيساهم في تطوير قطاع السياحة في مصر".

أضاف مجاهد: "يمثل هذا المشروع خطوة مهمة في مسيرة راية للإلكترونيات، إذ تؤكِّد هذه الخطوة ريادتنا بمجال حلول تكييف الهواء من خلال مساعدتنا لعملائنا توفير الطاقة وتقليل تكاليف التشغيل. نحن نسعى دائمًا إلى تقديم أحدث التقنيات وحلول الطاقة الصديقة للبيئة لعملائنا حسب احتياجات كل عميل على حِدة - ومن ثم، اخترنا نظام VRF خصيصاً لفندق أروما لتحقيق أهداف الكفاءة واستدامة الطاقة". وتابع: "نعتز بشراكتنا الممتدة مع مجموعة ريزيدنس العقارية التي تحتل مكانة مميزة بين قائمتنا الطويلة من أبرز العملاء التي نقدم لها أفضل خدمة بيع، فضلاً عن باقة مميزة من خدمات ما بعد البيع".

وصرّح عصام منصور، رئيس مجلس الادارة لشركة ريزيدنس العقارية، "أود أن أشكر شركة راية للإلكترونيات على إنجازها الناجح لنظام تكييف الهواء المركزي بتقنية VRF لفندق أروما العين السخنة- ليكون فندق أروما أول فندق في العين السخنة يعتمد على تقنية VRF المتقدمة".



وأضاف: نحن في ريزيدنس العقارية نسعى دائمًا إلى تقديم تجارب استثنائية لعملائنا. ونحن نعتقد أن نظام VRF من راية هو الحل المثالي لمشروع فندق أروما. سيوفر هذا الحل للضيوف إقامة مريحة واقتصادية في نفس الوقت".

يشار إلى أن شركة ريزيدنس العقارية هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري في مصر منذ عام 1996. وقامت بإنشاء العديد من المعالم السياحية من خلال مشاريعها المتكاملة. تركز ريزيدنس العقارية على إنشاء مجتمعات سياحية وترفيهية عالية الجودة تلبي الطلب المتزايد في السوق المصري.

وتتمتع راية للإلكترونيات بمكانة رائدة في مجال البيع الموجه للمؤسسات - إذ تضم محفظة عملائها أكثر من 500 عميلاً من المؤسسات السياحية والمجمعات السكنية الجديدة، الشركات التجارية الرائدة، الوزارات والهيئات الحكومية والسيادية، البنوك، المؤسسات التعليمية والثقافية، قطاعات الطاقة، وغيرها.

#بياناتشركات

-انتهى-