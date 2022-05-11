دبي، الإمارات العربية المتحدة: التقت كبسولة الابتكار سي بابلز SeaBubbles يوم الأربعاء نظرائها في النسخة الثانية من قمة المستقبل للابتكار وهو الحدث الأول عن الفضاء والاستدامة وميتافيرس في الإمارات العربية المتحدة.

لدى سي بابلز Seabubbles وكبسولات الفضاء أهداف مشتركة حيث تحتاج إلى أعلى كثافة طاقة باستخدام محركات عالية الأداء تتميّز بأخف وزن ممكن لتحدّي الجاذبية والطيران.

تنعقد قمة ابتكار المستقبل في فندق الميدان يومي 11 و12 مايو لفرصة الاستكشاف المعّمق لمختلف المواضيع مثل الرموز غير القابلة للاستبدال، وتغير المناخ، والرعاية الصحية، والطاقة، والاستدامة، والروبوتات من منظور التحوّلات التطوريّة في مجالي التكنولوجيا والصناعة.

بالإضافة إلى مداخلة هزاع المنصوري رائد الفضاء الشهير، سيعرض المشاركون حلولهم وتطلعاتهم لتشكيل عالم يتّسم بقدرة أكبر على الصمود والترابط.

وفي هذا الإطار، قالت فيرجيني سورات، نائب الرئيس الأول لشركة Seabubbles، وهو أوّل قارب طائر يعمل بطاقة الهيدروجين، "يمكن التوصّل إلى التنقل الخالي من الانبعاثات إذا تمّ استحداث الابتكارات المتطورة لدعم التحوّل البيئي."

هذا وقال عدنان النوراني مؤسس قمة المستقبل للابتكار ورئيس مجلس ادارة المكتب الخاص للشيخ صقر بن محمد القاسمي: "يسعى اقتصاد دولة الإمارات العربية المتّحدة إلى الاستفادة من المواهب في جميع القطاعات لنشر إمكانات التكنولوجيا المستخدمة لتحقيق التحوّل العالمي. نحن نرعى المبادرات وندعم قدرات البحث والتطوير للاستفادة منها في الفصل التالي من تطورنا. تشكّل فعاليات مثل قمة المستقبل للابتكار محطّات بارزة لرجال الأعمال والجهات الفاعلة المؤسسية. نحن ندعم جميع المشاريع القديمة والجديدة التي تسعى إلى إحداث ثورة في قواعد اللعبة مثل سي بابلز SeaBubbles!"

وأضافت السيدة سورات: "نحن نشعر بالاطمئنان حين نرى أن جميع الإجراءات تصبّ في الاتجاه نفسه، وأن كلّ خطة تتوافق مع الخطط الأخرى والأبحاث تتماشى مع هدف الحدّ من بصمتنا الكربونية العالميّة. إن دعوتنا إلى قمة المستقبل للابتكار في المستقبل شرف لشركة سي بابلز SeaBubbles وتحمل أخبارًا ممتازة للصناعة بشكل عام. فنحن جميعًا نجري التغييرات التي ستحدّد مستقبل المناظر الطبيعية والمشاهد الحضريّة في العالم التي نسعى للحفاظ عليها لأجيال الغد."

تسعى القيم الأساسية التي تتميّز بها شركة SeaBubbles إلى تقديم خدمة التميز في الهندسة لعالم الغد. فكبسولة الابتكار التي صمّمتها الشركة عبارة عن قارب طائر هجين يتّسع من ثمانية إلى اثني عشر راكبًا وهو يعمل بالطاقة الكهربائيّة والهيدروجين. ويمكن أن يؤدي نشر أسطول من هذه القوارب في المنطقة إلى خلق فرص عمل ذات مؤهلات عالية في مجالات التصنيع والتكامل والصيانة والتشغيل والقيادة.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي، تكافئ جائزة تقدير الشركات التي تدعم رؤية دبي لتحقيق مجتمع متوازن تحتلّ فيه البيئة والعمال الصدارة في سياسات التحسين. في الواقع، يعد تنفيذ حلّ جديد للتنقل في مثل هذه الحضارة التي تتميّز بحركتها السريعة طريقة مبتكرة للتأكيد على البحث والتطوير الذي تديره الدولة من حيث المكننة النظيفة، في اقتراح أنماط حياة جديدة تحدّ من التأثير السلبي على كوكبنا.

وتابعت فيرجيني سورات التي تشارك في مشاريع مستدامة في دبي منذ عام 2017: “نحن فخورون للغاية بالتكريم من قبل جوائز تقدير مع شركات مرموقة أخرى في دبي، مثل هيئة الطرق والمواصلات. فهذه الجائزة تدمج قيم سي بابلز SeaBubbles مع قيم حكومة دبي. ونحن نتطلع إلى تعزيز هذه العلاقة في السنوات المقبلة ونأمل رؤية قواربنا وهي تطير بسلاسة عبر ميناء دبي فيما تنبعث المياه منها فقط!"

وفي هذه المناسبة قال العضو المنتدب لجوائز تقدير: "أثبتت سي بابلز SeaBubbles فهمها لقيم دبي، فضلاً عن ديناميكيتها في ترسيخ التميّز في كل جانب من جوانب أعمالها. يسعدنا أن تكون سي بابلز Seabubbles من الشركات المُختارة التي حازت على جائزة تقدير كشركة متطورة تتمتع بإمكانيات قوية لتحقيق رؤية صافي انبعاثات صفريّة بحلول 2050."

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