حصلت منتجات كاسبرسكي للأمن السيبراني على أعلى الدرجات من شركة الاختبارات المستقلة SE Labs في الربع الثالث من عام 2023. حيث خضع كل من Kaspersky Endpoint Security for Business، وKaspersky Small Office Security، وKaspersky Plus لاختبار SE Labs الذي يقيّم حماية النقاط الطرفية في الشركات والمنازل من البرمجيات الخبيثة. فسجلت منتجات كاسبرسكي أعلى الدرجات بعد تعاملها الصحيح مع التهديدات الموجّهة للعامة التي تعتمد على الرسائل الإلكترونية والويب، مثل تلك التي يستخدمها المجرمون السيبرانيون للهجوم على الحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز عن طريق خداع المستخدمين لتشغيل ملفات أو نصوص برمجية تقوم بتحميل وتشغيل البرمجيات الخبيثة.

خضع حلّا Kaspersky Small Office Security وKaspersky Endpoint Security for Business للاختبار ضمن فئتي «الشركات الصغيرة» و«المؤسسات الكبيرة» على التوالي، في حين كان حل Kaspersky Plus ضمن فئة «المنازل». وتم اختبار هذه المنتجات عبر سيناريوهات هجوم طورتها شركة SE Labs لتحاكي المناورات، والتقنيات، والإجراءات التي يستخدمها المجرمون السيبرانيون على أرض الواقع.

وقد حصلت جميع منتجات كاسبرسكي على أعلى الدرجات (بالتحديد 400 درجة) في «تقييم دقة الحماية» بعد اكتشافها وحظرها لجميع التهديدات التي يمكن أن تعرض النظام للخطر، وحصلت المنتجات على 736 درجة نهائية في «تقييمات دقة التعرف على الشرعية» بعد تصنيفها شرعية التطبيقات والروابط بشكل صحيح استناداً إلى تفاعلات كل منتج مع المستخدم. وبالتالي، حصلت المنتجات الثلاثة على أعلى قيمة ممكنة من الدرجات، وهي 1136 درجة، في «تقييم الدقة الإجمالية» مرة أخرى، مما يشير إلى فعالية حماية كاسبرسكي من البرمجيات الخبيثة بنسبة 100%. مما يعني أن منتجات كاسبرسكي نالت جائزة AAA ضمن الاختبار، حاصلة على المركز الأول في فئتها.

تعتاد كاسبرسكي على المشاركة بانتظام في الاختبار الربعي الذي تجريه شركة SE Labs. فبالإضافة إلى نتائج الربع الثالث، حصلت جميع منتجات كاسبرسكي على أعلى الدرجات في اختبار SE Labs للربع الأول. وفي عام 2022، حققت المنتجات التي تم فحصها للمؤسسات الكبيرة، والشركات الصغيرة، والمستهلكين أعلى الدرجات، وحصلت على المركز الأول في ثلاث اختبارات ربعية من أصل أربع بفعالية حماية واستقرار بنسبة 100%، كما حصلت على أعلى تصنيف وجائزة AAA.

عن هذه النتائج، قال «فلاديمير كوسكوف»، رئيس أبحاث مكافحة البرمجيات الخبيثة لدى كاسبرسكي: «البرمجيات الخبيثة في تزايد، ويتم اكتشاف كمية متنامية منها في كل يوم. كما تم اكتشاف العديد من أنواع الهجمات الجديدة وغير المسبوقة. حيث يطور المخترقون أساليب جديدة للهجوم باستمرار، لذلك تتعرض الشركات والمستهلكون لهجمات جديدة بشكل متزايد. لذا نحن نستكشف مشهد التهديدات بأنفسنا وندرس أنواعاً جديدة من البرمجيات الخبيثة في سبيل تحسين منتجاتنا وحلولنا، كما نشارك في الاختبارات التي تجريها الشركات المستقلة الخارجية. مما يضمن تقدمنا بخطوة على التهديدات دائماً ويضمن حمايتنا الكاملة لعملائنا. نحن نقوم بتقييم منتجاتنا بانتظام عبر اختبار شركة SE Labs ويسعدنا الحصول على تأكيد بكفاءة جميع منتجاتنا التي تم اختبارها ضد جميع أنواع التهديدات.»

أما «سيمون إدواردز»، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SE Labs، فقال: «نختبر بانتظام منتجات الأمن السيبراني في قدرتها على حماية النقاط الطرفية للعملاء والشركات من أحدث أنواع الهجمات. وتثبت كاسبرسكي قدرتها على الحماية بنسبة 100% من البرمجيات الخبيثة عاماً بعد عام، وتحصل بانتظام على أعلى الدرجات، وتنال الجوائز من أعلى مقام. ومرة أخرى في الربع الثالث من هذا العام، حصلت كاسبرسكي على أعلى الدرجات في تقييمات الدقة الإجمالية وجوائز AAA. هنيئاً لها!»

للاطلاع على التقارير الكاملة، يرجى النقر على روابط اختبار SE Labs الخاصة بفئات «الشركات الصغيرة» و«المؤسسات الكبيرة» و«المنازل».

ولمعرفة المزيد عن منتجات كاسبرسكي التي أثبتت فعاليتها المطلقة في الحماية ضد برمجيات الفدية، يرجى زيارة صفحات منتجات Kaspersky Endpoint Security for Business، و Kaspersky Small Office Security، وKaspersky Plus.

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نبذة عن كاسبرسكي

كاسبرسكي هي شركة عالمية متخصصة في الأمن الإلكتروني والخصوصية الرقمية تأسّست في عام 1997. وتقوم كاسبرسكي بترجمة خبرتها العميقة باستمرار إلى الجيل القادم من الحلول والخدمات الأمنية لحماية الشركات، والبنية التحتية الحيوية، والحكومات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. وتشمل محفظتها من المنتجات الأمنية الخاصة بالشركات حماية النقاط الطرفية وعددًا من الحلول الأمنية والخدمات المتخصصة بمكافحة التهديدات الرقمية المتطورة والمتقدمة. وتعمل حلول كاسبرسكي التكنولوجية على حماية أكثر من 400 مليون مستخدم، كما تساعد 240,000 من العملاء من الشركات على حماية أصولهم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.kaspersky.com.

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