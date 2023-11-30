باستخدام منصات الوصول السلكية واللاسلكية الرائدة من "جونيبر نتوركس"

الخدمات المُدارة الجديدة توفر خدمات الأتمتة والرؤية والضمانات اللازمة لمبادرات التحوّل الرقمي والاستدامة الرئيسية للمؤسسات

[نيوبري ولندن وصنيفيل، كاليفورنيا] - أعلنت "جونيبر نتوركس" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز JNPR)، والرائدة في مجال الشبكات الآمنة القائمة على الذكاء الاصطناعي، اليوم أن "فودافون بيزنس" أصبحت تقدم شبكة SD-LAN الجديدة (شبكة المنطقة المحلية المحدّدة بالبرمجيات)، وهي عبارة عن خدمة مُدارة مبنيّة على حلول الوصول السلكية واللاسلكية الرائدة.

وبالتعاون مع "جونيبر نتوركس" التي تقدّم الحل الأساسي لشبكات SD-LAN، يمكن لعملاء "فودافون بيزنس" العالميين الاستفادة من المزايا الفريدة التي تمتاز بها منصة Juniper Mist™ القائمة على نظام Mist AI™ والسحابة، والتي توفر للعملاء الرؤى اللحظية حول تجارب المستخدمين أيضاً، نظراً لكونها عمليات مؤتمتة ذاتية التشغيل تعمل على تبسيط عملية النشر وتسهيل العمليات اليومية. وعند دمجها مع الخبرة الخاصة التي تتمتع بها "فودافون بيزنس"، يمكن لشبكات SD-LAN أن توفر خدمات سلكية/ لاسلكية يمكن التنبؤ بها، كما أنها تكون موثوقة وقابلة للقياس، حيث يمكنها الاستفادة من العمليات المؤتمتة الاستباقية للتخلص من تقريباً 90% من إجمالي المشاكل الناجمة عن التدخل اليدوي، بناءً على النتائج التي حققها عملاء Juniper Mist الآخرين.

وتقدم "فودافون بيزنس" للعملاء خدمات SD-LAN المُدارة بالكامل، إلى جانب الخدمات المُدارة بشكل مشترك، مع توفير نماذج اشتراك مرنة، بما في ذلك فرصة امتلاك أجهزتهم الخاصة داخل الشركة. ويعتمد هذا النهج على الاستعانة بمجموعة واسعة من نقاط الوصول اللاسلكية ومحولات EX من "جونيبر"، خاصة تلك التي تتم إدارتها عبر خدمات ضمان الوصول السلكية واللاسلكية القائمة على السحابة ومساعد الشبكة الافتراضية (VNA)، وهو الحل الوحيد القائم على الذكاء الاصطناعي على مستوى القطاع. وبفضل امتلاكها إمكانات الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات (AIOps)، تستطيع "فودافون بيزنس" تقديم حل SD-LAN المتفوّق، مع تبسيط العمليات اللاتلامسية من أجل الإعداد السريع، والكشف الاستباقي عن المشاكل وحلها، لتحقيق أقصى قدر من المرونة، وضمان توفير مستويات خدمة سلكية ولاسلكية قابلة للتخصيص، لتقديم تجارب مضمونة للمستخدمين.

وتبدي "فودافون بيزنس" و "جونيبر" اهتماماً مشتركاً في التركيز على أهمية التواصل الشبكي الأكثر استدامة لعملياتهما وعمليات عملائهما، حيث تنطلقان من هذه الفلسفة التي تدعم خدمة شبكات SD-LAN. ومن خلال الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي للتحقق من النشر واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، يمكن للخدمة المُدارة الجديدة خفض عدد زيارات الموقع بشكل كبير (تم في إحدى دراسات الحالة تقليلها بنسبة 85%)، الأمر الذي يؤدي إلى خفض الانبعاثات الكربونية. وتستهلك الخدمات القائمة على السحابة قدراً أقل من الطاقة، كما تحتاج إلى مساحة أقل مقارنة مع نظيراتها من الحلول السلكية/ اللاسلكية البديلة، وذلك عن طريق تقليل عدد الأجهزة الموجودة في الموقع (مثل وحدات التحكم بالشبكة المحلية اللاسلكية). وتدعم خدمة SD-LAN الاقتصاد الدائري عبر برنامج جونيبر للأجهزة المستعملة المعتمدة (JCPO) وخيار "التجربة قبل الشراء".

أبرز المستجدّات

تم تصميم حل SD-LAN للشركات من "فودافون" باستخدام خدمات الضمان السلكية واللاسلكية القائمة على السحابة من "جونيبر"، والتي تعتمد على منصة Mist AI. ومن شأن هذا النهج أن يوفر تجربة سلكية ولاسلكية آمنة ومرنة، كما أنها تكون قابلة للتطوير ومستدامة عبر المواقع الموزعة للمستخدمين.

تعمل سلسلة "جونيبر" لنقاط الوصول عالية الأداء ومحولات الإيثرنت من سلسلة EX التي توفرها "جونيبر نتوركس" على إنشاء نسيج شبكة داخلية جاهزة للسحابة، ورغم بساطتها إلا أنها تمتاز بالقوة. ومع الأخذ في الحسبان خاصية قابلية التوسع، تقدّم نقاط الوصول في منصة Juniper Mist ومفاتيح سلسلة EX ، حلاً شاملاً يتيح لشركة "فودافون بيزنس" تطوير الشبكات المحلية لعملائها بطرق سلسة حسب الحاجة.

يدعم مساعد الشبكة الافتراضية الفريد (Marvis™)، و القائم على الذكاء الاصطناعي من "جونيبر"، والمزوّد بواجهة مخصصة للمحادثات، "فودافون بيزنس" وعملاءها على التفاعل بشكل أكثر فاعلية مع الشبكة، ما يؤدي إلى تسريع الوقت اللازم لحل المشاكل وخفض التكاليف. ومن جهة أخرى، تحول الإجراءات الاستباقية والتنبؤية دون وقوع المشاكل قبل ظهورها.

يخضع عملاء خدمة شبكة SD-LAN أولاً لعملية تدقيق صارمة لشبكتهم الحالية، بما في ذلك إجراء تقييم شامل لأهداف العمل والنتائج المحددة والموارد المطلوبة. وتم تصميم شبكة LAN بطريقة مخصصة للمنطقة المحلية، ثم نشرت عبر خطة ترحيل مرحلية لضمان استمرارية العمل.

التعليقات الداعمة

"في ظل وجود بيئة العمل غير المحدودة بمواقع معينة، أصبح من الضروري ربط الشركات بشكل كبير مع كافة أماكن عملها المنتجة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الحافزة على التعاون، والتي تُمكّن الموظفين من العمل بأمن تام مع الارتقاء بالإنتاجية. وتعمل خدمة SD-LAN المُدارة من "فودافون بيزنس"، والمدعومة بمنصة Juniper Mist على تحسين العمليات والأداء ورفع مستوى تجربة المستخدمين، إذ يتحقق ذلك من خلال التحكم السحابي المركزي والأفكار العميقة مجهولة المصدر وتحليلات المبنية على الذكاء الاصطناعي. وبدءاً من عمليات الترحيل الخالية من المخاطر، وحتى الفحوص الشاملة لدعم الحياة، فإننا نضمن لعملائنا عملية انتقال مريحة تماماً مع كل خطوة. وفي الوقت ذاته، يتم تضمين خيارات الاستدامة عبر دورة حياة المنتج لدعم أهداف الاستدامة للعملاء، كجزء أساسي من الخدمة".

آندي كيفيل، رئيس محفظة الاتصال في "فودافون بيزنس"

"لقد باتت القدرة على المنافسة في العالم الرقمي أمراً مهماً للشركات في كافة القطاعات وجميع المناطق. وبما أن تحديد وامتلاك وإدارة منصة شبكة ذكية ومناسبة للغرض أصبح أمراً معقداً ومكلفاً إلى حد كبير بالنسبة إلى البعض، يمكن الاعتماد على الخدمة المُدارة المبنية على تكنولوجيا "جونيبر" والمقدّمة من خلال خبرة "فودافون" لحل هذا التحدي بشكل مناسب. ومن شأن هذا النهج أن يمكّن المزيد من المؤسسات من بناء أعمالها، وتوسيع نطاقها عبر شبكة مستدامة تعتمد على الخبرة أولاً، من دون الحاجة إلى تحمّل المزيد من التكاليف تشغيلية".

سالي بامنت، نائب الرئيس للتسويق الميداني وعلى مستوى القطاع في "جونيبر نتوركس"

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن "فودافون بزنس"

تساعد "فودافون بيزنس" المؤسسات على النجاح في العالم الرقمي من خلال ربط الأشخاص والأماكن والأشياء. وبفضل خبرتنا في مجال الاتصال ومنصتنا الرائدة لإنترنت الأشياء ونطاق انتشارنا الواسع حول العالم، يمكننا تقديم النتائج التي يتطلع إليها عملاؤنا لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

نبذة عن "جونيبر نتوركس"

تتمثل مهمة شركة "جونيبر نتووركس" في تركيز جهودها على تبسيط عمليات الشبكة بشكل كبير، إلى جانب تقديم تجارب فائقة للمستخدمين النهائيين. وتقدم الحلول التي نطورها الرؤى والأتمتة والأمن والذكاء الاصطناعي بمستويات رائدة على مستويات الصناعة، وصولاً إلى تحقيق نتائج الأعمال الحقيقية المطلوبة. ويحدونا اعتقاد راسخ أن الاتصالات القوية ستضعنا على مقربة من بعضنا بعضاً، مع تمكيننا جميعاً من حل أكبر التحديات التي تواجه العالم، والمتمثلة في الرفاهية والاستدامة والمساواة. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات الإضافية على عبر موقع الشركة (www.juniper.net)، أو التواصل عبر منصاتها على Twitter و LinkedIn و Facebook.

وتعد "جونيبر نتووركس" Juniper Networks وشعارها واسمها "جونيبر" Juniper و "جونوس" Junos والعلامات التجارية الأخرى المدرجة هنا، علامات تجارية مسجلة لشركة "جونيبر نتووركس إنك" Juniper Networks, Inc. و/ أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. وقد تكون الأسماء الأخرى علامات تجارية تعود لمالكيها.