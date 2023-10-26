أعلنت شركة Scope Developments، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن تعاقدها مع شركة Incomercial لإدارة وتشغيل وتأجير مشروع Zoom Plaza، الكائن بحي جنوب الأكاديمية، بالقاهرة الجديدة.



وقالت الشركة، في بيان صحفي، إن هذا التعاقد يأتي في إطار خطة الشركة الطموحة للتعاقد مع شركاء نجاح بهدف تقديم أفضل الخدمات لعملائها لمرحلة ما بعد البيع، مُؤكدة أن طبيعة التعاقد مع Incomercial سيكون في مجال إعداد الاستشارات الإستراتيجية والتقييمات اللازمة لإدارة المشروع، وكذلك تقديم الاستشارات لإدارة المرافق، وإدارة وتشغيل المُمتلكات، وإعداد كافة الأبحاث والدراسات التسويقية للمنشآت، وإعلاء القيمة التسويقية والإيجارية لمالكي الوحدات بالمشروع، وإعداد الدراسات التي تحقق أعلي عائد على الاستثمار.



من جانبه، قال السيد الأستاذ محمد غباشي، رئيس مجلس إدارة شركة Scope Developments المالكة لــZoom Plaza ، إن المشروع يتميز بتصميمه المعماري الحديث والفريد من نوعه، والذي يجمع بين الأناقة والرقي، مما يجعله فرصة استثمارية واعدة، مُؤكدًا أن المشروع بالكامل مُصمم وفقًا لمعاير التنمية المُستدامة وصديق للبيئة، وذلك باستخدام مواد البناء الصديقة للبيئة، ويتمتع المشروع بتوافر مساحات خضراء واسعة مما يجعله فرصة استثمارية واعدة أمام المُستثمرين للاستثمار بالمشروع.



كما أعلن السيد الأستاذ محمد غباشي، رئيس مجلس إدارة شركة Scope Developments، عن بدء أعمال الجسات الأرضية لمشروع Zoom Plaza ، ويأتي هذا الإعلان تمهيدًا للانتهاء من إجراءات التراخيص وبدأ أعمال الحفر والأساسات للمشروع، وهذا يعكس خطة الشركة نحو تحقيق رؤيتها في إنشاء مجتمع حضاري حديث يلبي احتياجات العملاء ويوفر تجربة استثنائية للمُستثمرين بالقاهرة الجديدة.



وفي نفس السياق، قال السيد الأستاذ محمد شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة Incomercial، إن الشركة تستهدف تواجدها مع كافة الشركاء المُميزين بالسوق العقاري المصري، الذين يستهدفون تطبيق أعلى معايير الجودة البنائية، مُشيرًا إلى أن مشروع Zoom Plaza منتج عقاري عصري ومُبتكر للأعمال التجارية، ويعد المشروع المثالي للعلامات التجارية العالمية والمحلية لتعزيز وجودها وتواجدها في السوق المصري النشط والمُتنامي دائمًا، مُذكرًا أن التعاقد مع Scope Developments جاء بعد توافق الرؤى الإستراتيجية التي تستهدف تقديم أفضل الخدمات للعملاء والمُستثمرين لتحقيق أقصى استفادة من عملية استثمارهم.



وفي السياق ذاته، قال السيد المهندس محمد محي، رئيس قطاع إدارة المشاريع والتسويق بشركة Incomercial، إن شركة Scope Developments هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، ولديها العديد من المشروعات المختلفة في المدن الجديدة، مُشيرًا إلى أن التعاقد مع الشركة يعكس التزام شركة Incomercial بتقديم أفضل الخدمات لعملائها لمرحلة ما بعد البيع، مُؤكدًا أن تعاقد المُطورين العقاريين بشكل عام مع شركات التشغيل والإدارة يعد من أهم عوامل نجاح المشروعات التجارية والإدارية، مما يساهم في تحقيق أعلى العوائد الاستثمارية للمالكين، وهذا ما تنتهجه شركة Scope Developments في سياستها التسويقية والبيعية لكافة مشروعاتها.



ويعد مشروع Zoom Plaza، من أهم المشروعات التجارية والإدارية بحي جنوب الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 3384 متر مربع، وتبلغ المساحة البنائية للمشروع 13,000ألف متر مربع، أي ما يعادل 40% للدور الأرضي، و44% للدور المُتكرر، ويضم مجموعة مُتنوعة من الوحدات التجارية والإدارية والطبية، بمساحات مُختلفة تتناسب مع احتياجات كافة المُستثمرين والعملاء.



ويتمتع Zoom Plaza بموقع استراتيجي، حيث يقع المشروع في منطقة مركزية بالقاهرة الجديدة، فهو على بعد دقيقة من شارع التسعين الشمالي، وأمام دار مناسبات الشرطة مُباشرة، وعلى ميدان العروبة، وفي محيط العديد من المدارس العالمية والجامعات الدولية.

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