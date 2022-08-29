الرياض: أعلنت “توال”، الشركة السعودية الرائدة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، انضمامها إلى مجلس إدارة منتدى الخلايا الصغيرة العالمي (SCF)، التي تعد منظمة عالمية داعمة لخدمات البنية التحتية المتنقلة ومنخفضة التكلفة.

ومن خلال انضمامها إلى المنتدى، تهدف "توال" إلى تعزيز خدمات البنية التحتية المتكاملة لتقنية المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء المملكة، ودعم جهود المنتدى لجعل الاتصالات المتنقلة متاحة لجميع الشركات والمؤسسات، إضافة إلى تمكين المشغلين والمؤسسات والمجتمع في تطبيق التحول الرقمي.

وسيمثل "توال" في مجلس إدارة المنتدى المدير العام للتميز التجاري في الشركة الأستاذ عمر الرشيد، الذي سيساهم في توجيه وتطوير سياسات المنتدى، والاستفادة من خبرات "توال" في هذا المجال لدعم أهداف المنتدى المتمثلة في ضمان الاستفادة من تقنية الخلايا الصغيرة.

ومن خلال عضويتها في المنتدى، ستعمل "توال" على توفير البيئة المناسبة لتطوير أنظمة مستدامة ومرنة، تنسجم مع أولويات منظمة الخلايا التقنية الصغيرة، التي تتمركز حول تنويع تطبيقات السوق، وسلاسل التوريد. ومن خلال التعاون المشترك مع أعضاء المنتدى، ستساهم "توال" في تطوير المواصفات والمخططات الفنية، والإرشادات، بهدف تسهيل التشغيل لشبكات الخلايا التقنية الصغيرة المادية والافتراضية.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال مدير عام التميز التجاري بشركة "توال" الأستاذ عمر الرشيد: "تمكنت "توال" من تحقيق نمواً لافتاً، لتصبح واحدة من كبرى الشركات السعودية، التي تسهم في تعزيز البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، وتهدف "توال" إلى تمكين شركات الاتصالات والجهات الحكومية والخاصة من تحقيق أهدافهم، من خلال الاستفادة من الحلول والمنتجات التي نقدمها لهم. ولذلك، نسعى في "توال" من خلال انضمامنا لمنتدى الخلايا التقنية الصغيرة إلى دعم آفاق الشراكة مع شتى الكيانات، التي تتشارك معنا الأهداف والتطلعات، وهو الأمر الذي سيمكننا من العمل معاً لتطوير أحدث حلول البنى التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تشهد تحولاً كبيراً في وقتنا الحالي".

ومن جهته، قال رئيس منتدى الخلية الصغيرة الأستاذ براباكار تشيترابو: "يسعدنا انضمام توال إلى هذا المنتدى، كونها تمتلك خطط طموحة للتوسيع عملياتها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وتقوم بتطوير حلول استضافة محايدة ومبتكرة. ونحن على ثقة بأن عضوية "توال" في المنتدى ستساهم بتعزيز تبادل الخبرات، واستكشاف رؤى جديدة في منطقة جغرافية

مهمة تسهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، كما سيسهم التعاون المشترك في دعم المنتدى، من خلال تطبيق أفضل الممارسات التقنية، لاسيما فيما يتصل بتقنيات الاستضافة المحايدة، والخلايا الصغيرة، وهو الأمر الذي نتطلع إليه للعمل مع شركة "توال" خلال السنوات المقبلة".

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نبذة عن (توال):

تُعتبر (توال) الشركة السعودية الرائدة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، وتقدم أحدث الخدمات والحلول لهذا القطاع الحيوي الهام والمتسارع في النمو. وتهدف (توال) إلى الريادة في تمكين التحول الرقمي في المملكة، من خلال تقديم خدمات نموذجية لعملائها الباحثين عن بنية تحتية موثوقة وفعّالة من حيث التكلفة، بالإضافة إلى ضمان البيئة المثالية لتلبية احتياجاتهم. وتعمل (توال) على تعزيز مشاركة البنية التحتية لتمكين عملائها من تحقيق الكفاءة التشغيلية، وتقليل النفقات، والتخفيف من الآثار السلبية على البيئة. وتُعد الشركة لاعباً رئيسياً في صناعة البنية التحتية لقطاع الاتصالات بالمملكة، وتطمح لتوسيع نطاق خدماتها لتغطي منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

للمزيد من المعلومات عن توال، يرجى زيارة موقع الشركة : https://tawal.com.sa/