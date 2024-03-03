الرياض – تعمل شركة سهم كابيتال المالية (المعروفة سابقًا باسم شركة رأس المال القيم المالية)، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية ومقرها الرياض، على الانتهاء من تعاون كبير مع الشركة السعودية للحوسبة السحابية وسحابة علي بابا وهي مزود خدمات تم تأسيسها بشكل مشترك من سحابة علي بابا ومجموعة شركة الاتصالات السعودية (STC)، لتعزيز موثوقية النظام وتعزيز تجربة المستخدم على استقرار النظام الأساسي لتطبيق سهم وهو تطبيق تداول شامل.

تم إطلاق سهم في ديسمبر 2023، وهو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، مما يتيح التبديل السريع بضغطة زر واحدة بين حسابات الأسهم السعودية والأمريكية للتداول وتحويل العملات. يتم عرض ميزة هذا التطبيق الشامل من خلال مزيج سلس من عروض أسعار السوق والمعلومات والتعليم الاستثماري والتحليل. يعمل هذا التكامل على تمييز التطبيق عن منصات التداول الأخرى، مما يلغي حاجة المستخدمين للتبديل بين تطبيقات متعددة عند اتخاذ قرارات الاستثمار عبر الأسواق. كما يوفر سهم للمستثمرين قائمة بالأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المتوفرة في السوق الأمريكية، إلى جانب مجموعة مختارة من صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم الأمريكية التي تلائم الثقافة العربية.

وأكدت هديل بديري، المدير العام لشركة سهم، على أهمية أمن النظام وموثوقيته باعتباره حجر أساس في عروض سهم، وأشارت إلى أن "ضمان أمان وموثوقية خدماتنا هو أولويتنا القصوى. ونحن ملتزمون بتقديم منصة معتمدة وسهلة الاستخدام لعملائنا".

في سعيها لتحقيق موثوقية استثنائية للخادم، تعمل شركة سهم مع موفري الخدمات السحابية المتميزين، بما في ذلك خدمات أمازون ويب ومنصة جوجل السحابية وسحابة علي بابا وشركة أوراكل. ومن خلال اعتماد تقنية السحابة الموزعة، التي تعمل على توزيع الخدمات السحابية العامة عبر مواقع متعددة، تهدف شركة سهم إلى ضمان أعلى مستوى من استقرار الخادم. من خلال نقل مهام المعالجة إلى مكان أقرب إلى المستخدم النهائي، تعمل الحوسبة السحابية الموزعة على تقليل زمن الوصول وزيادة استجابة الخدمات. تتم بعد ذلك معالجة البيانات محليًا بدلاً من معالجتها على خادم مركزي، مما يؤدي إلى تجربة مستخدم متميزة. بالإضافة إلى ذلك، حصلت الشركة الأم لسهم، مجموعة رأس المال القيم المحدودة، على شهادة ISO/IEC 27001، مما يعزز تفانيها في تأمين خدماتها.

في حين أن الشراكة مع الشركة السعودية للحوسبة السحابية وسحابة علي بابا لم يتم الإعلان عنها رسميًا بعد، فإن كلا الطرفين يعملان بجد على تفاصيل التعاون، ومن المتوقع الإعلان الرسمي في الأسابيع المقبلة. جلبت شركة علي بابا للخدمات السحابية، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الحوسبة السحابية والحلول الرقمية، خبرتها إلى المملكة العربية السعودية من خلال تأسيس شركة الشركة السعودية للحوسبة السحابية وسحابة علي بابا . وتهدف هذه المبادرة، بالتعاون مع شركاء رئيسيين مثل مجموعة شركة الاتصالات السعودية (STC)، ووإي دبليو تي بي آرابيا كابيتال، والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (SCAI)والشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE)إلى تقديم المجموعة الأكثر شمولاً من حلول الحوسبة السحابية داخل المملكة.

ومن المتوقع أن تعيد هذه الشراكة المرتقبة بين سهم كابيتال والشركة السعودية للحوسبة السحابية وسحابة علي بابا تحديد معايير الموثوقية والأمان في صناعة التكنولوجيا المالية، مما يضمن تمتع مستخدمي سهم بتجربة تداول آمنة وموثوقة لا مثيل لها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: https://www.alsahm.com/

نبذة عن سهم كابيتال:

شركة سهم كابيتال (المعروفة سابقًا باسم شركة رأس المال القيم المالية) مسجلة في الرياض، وهي مشروع مشترك بين مجموعة رأس المال القيم المحدودة وإي دبليو تي بي آرابيا كابيتال. كما أن سهم كابيتال هي أيضاً عضو مسجل في السوق المالية السعودية (تداول)، وكذلك الشركات التابعة لها، شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة). الشركة أيضًا عضو في جمعية الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا للعملات المشفرة والبلوكشين (MEAACBA)

نبذة عن الشركة السعودية للحوسبة السحابية وسحابة علي بابا:

تقدم شركة علي بابا للخدمات السحابية، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، خبراتها إلى المملكة العربية السعودية؛ أمة ناشئة في طليعة التقدم والتطور، لتنمية إمكاناتك في عالم رقمي متسارع.

تم تشكيل الشركة السعودية للحوسبة السحابية وسحابة علي بابا من خلال شراكات قوية عبر مجموعة شركة الاتصالات السعودية (STC)، وسحابة علي بابا ، وإي دبليو تي بي آرابيا كابيتال، والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (SCAI)، والشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE) لتقدم لك المجموعة الأكثر شمولاً من حلول الحوسبة السحابية في المملكة.

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