تعاون جديد يسمح للشركات بالاستفادة من برنامج SAP ERP العالمي في حقل البنية التحتية الآمنة والمتوافقة مع تطبيقات الشركة السعوديّة للحوسبة السحابيّة "SCCC"

يدعم هذا التعاون الأهداف التحوّليّة لرؤية المملكة لعام 2030

الرياض، المملكة العربيّة السعوديّة- أعلنت الشركة السعوديّة للحوسبة السحابيّة "SCCC" التابعة لمجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، وشركة "اس ايه بي" SAP عن توقيع شراكة حيويّة ذات طابع استراتيجي، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي بالمملكة من خلال تقديم استضافة محلية لحلول SAP في مراكز بيانات شركة "SCCC".

ويمكّن هذا التعاون العملاء من مختلف الشركات من الانخراط في نموذج البرمجيّات كخدمة (SaaS)، وذلك من خلال استخدام المميّزات الهائلة لنسخة "SAP"، أحد أنظمة برنامج تخطيط موارد المؤسّسات (ERP). وتجري استضافة هذا الابتكار ضمن بنية تحتية آمنة ومتكاملة، مما يُحدُّ بشكلٍ فعّالٍ من المخاوف المتعلقة بزمن الاستجابة وسيادة البيانات.

ويواكب هذا الاتفاق جهود المملكة في بناء اقتصادٍ رقمي حيوي، وتعزيز الابتكار، وتسهيل الممارسات السائدة في هذا المجال. كما يبرز الجهود، التي تساهم بتحقيق أهداف رؤية المملكة لعام 2030 في مجال التحول الرقمي. كما يهدف الى تحقيق خطوةٍ هامةٍ في إطار الجهود المستمرّة لتفعيل منظومة رقمية ذات كفاءة عالية في المملكة. وستخلق هذه الشراكة مساحة تعاون وفرصاً جديدة ضمن قطاع الأعمال لتحقيق مزيد من النمو من خلال تعزيز الابتكار وتبني الحلول الرقميّة المتقدمة، بما يتناسب مع متطلّبات الشركات المحليّة.

وبهذه المناسبة، قال طلال البكر، الرئيس التنفيذي لشركة "SCCC": "يفتح هذا التعاون الحيوي بين شركتي SCCC وSAP آفاقاً جديدة للتميّز الرقمي في المنطقة. ولا تكتفي منصّتنا المدعومة من قبل شركة علي بابا لتقنية الحوسبة السحابيّة بأن تكون أحد حلول تقنية المعلومات فقط، بل إنّها منصة واعدة لانطلاق الأعمال في المملكة. وقد صممت خصيصاً لإطلاق العنان للابتكار، ودفع المنافسة، وتحقيق نمو متسارع، حيث إننا نرسم ملامح المستقبل بأسلوب يلائم تطلّعات رؤية 2030."

من جانبه، قال محمد الرميزان، نائب رئيس شركة اس ايه بي في المملكة العربية السعودية: "ندخل اليوم في مرحلة هامة في مجال الاندماج التقني والابتكار عبر هذه الشراكة، التي تساعد في تسهيل الوصول إلى حلول "SAP" الرقمية، مما يعزّز الابتكار وتسريع النمو في المملكة. ومن خلال العمل المشترك، فإننا نسهل خلق المزيد من الفرص الجديدة، ونسرع رحلة التحوّل الرقمي، وذلك بالاستفادة من الإمكانات الكبيرة وقدرات الوصول الكبيرة للأسواق، التي تتمتع بها مجموعة stc في جميع قطاعات السوق بالمملكة."

تجدر الإشارة إلى أن تقديم الحلول التقنية المبتكرة والاستفادة من الخبرات المحليّة والقيادة الفعالة للأسواق، تساهم جميعها في بناء فرص جديدة ضمن قطاع الأعمال في المملكة.

#بياناتشركات

- انتهى -