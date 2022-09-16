الرياض: وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" اليوم مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للحوسبة السحابية السعودية الرائدة في خدمات الحوسبة السحابية والتحوّل الرقمي في المملكة، وذلك لتوحيد الجهود في سبيل تعزيز التحوّل الرقمي وتبنّي مفهوم الحوسبة السحابية على نطاق أوسع في المملكة.

جاء ذلك على هامش أعمال القمّة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية المنعقدة في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض خلال الفترة من 13 – 15 سبتمبر الجاري.

وذكر المهندس / نواف الصحن مساعد مدير مركز المعلومات الوطني للحوسبة السحابية أنّ التحوّل الرقمي في مجال الحوسبة السحابية يتطلب تغيير للمفاهيم حولها، وتأتي هذه الشراكة لتلعب هذا الدور الهام، وذلك بتأسيس برامج للتدريب وتبادل الخبراء والذي سيعزز فرص صقل مهارات الكوادر العاملة في "سدايا"، وكوادر الجهات الحكومية الأخرى.

ومن زاوية أخرى ذكر المهندس / نواف أن الشركة السعودية للحوسبة السحابية هي الشريك الحصري لسحابة علي بابا العالمية في المملكة، وسيمنح هذا التعاون للهيئة إمكانية لاستخدام خدمات علي بابا السحابية في بناء وتطوير سحابة "ديم" التابعة لسدايا.

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