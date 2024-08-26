القاهرة: أعلنت شركة مدينة مصر) كود البورصة المصرية (MASR.CA – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سمارت للتعمير والتطوير (SCAD)، إحدى الشركات المتخصصة في أعمال المقاولات المتكاملة، لتطوير أعمال بناء بمشروع سراي متعدد الاستخدامات بالقاهرة الجديدة بقيمة تعاقدية قيمتها 650 مليون جنيه مصري. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار رؤية مدينة مصر الطموحة التي تهدف إلى ببناء مجتمعات عمرانية مستدامة تلبي تطلعات عملائها، حيث تسعى الشركة إلى تسريع وتيرة العمل بمشروعاتها وفق أعلى معايير الجودة والالتزام بالجدول الزمني المحدد.

شهد توقيع الاتفاقية كل من المهندس/ عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، والسيد/محمود محمد عبد الجواد العوضي، رئيس مجلس إدارة شركة سكاد بحضور مجموعة من كبار قيادات الشركتين. وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية، ستقوم شركة SCAD بتنفيذ أعمال البناء للمباني السكنية واللاند سكيب والأسوار والصرف السطحي للحدائق لعدد من المباني بمنطقة Croons داخل مشروع سراي على مساحة أرض قدرها 26 ألف متر مربع ويستمر تنفيذ الأعمال لمدة عام كامل من تاريخ التعاقد.

وتعليقا على هذا الشراكة، صرح المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر قائلا: "نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا، ويسعدنا أن نتعاون مع شركاء موثوقين يتمتعون بالكفاءة والخبرة مثل شركة SCAD التي تتميز بسجل حافل من الإنجازات وتتشارك معنا رؤيتنا الطموحة لتطوير مشروعنا الرائد سراى". وأضاف سلام:" نؤمن في مدينة مصر بأهمية تقديم مشروعات تحقق القيمة المضافة للسوق العقاري المصري وتلبي تطلعات عملائنا من خلال إنشاء مجتمعات عصرية متكاملة تعزز من الاقتصاد الوطني وتجمع بين الرقي والرفاهية والبيئة المستدامة".

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمود العوضي، رئيس مجلس إدارة شركة SCAD، عن بالغ سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية مع مطور رائد مثل مدينة مصر، مؤكدًا على أهمية هذا التعاون في دفع عجلة التنمية العمرانية في مصر وذلك استنادا لخبرات الشركتين. وأشاد العوضي بمشروع سراي وتصميماته المتميزة والذي يمثل نموذجًا يحتذى به في قطاع العقارات، قائلا: "نحن متحمسون للمشاركة في هذا المشروع، ونلتزم بتقديم أحدث التقنيات الهندسية ومعايير الاستدامة المبتكرة لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مما يوفر للعملاء تجربة معيشية فريدة تلبي كافة الاحتياجات والتطلعات".

ويعتمد تصميم سراي على مفهوم غير مسبوق من خلال إضفاء الطابع الشخصي على تجربة المعيشة للقاطنين كل وفق احتياجاته ومتطلباته، حيث يجمع المشروع بين نمط الحياة العصرية النابض والهدوء الذي يميز الضواحي، بالإضافة إلى العديد من الخيارات من حيث المساحات والوحدات التي تشمل الشقق السكنية، S-Villas، التاون هاوس، وغيرها، وسط مساحات خضراء شاسعة، تمتد على مساحة 5.5 مليون متر مربع، يقع موقع سراي استراتيجياً على طول طريق القاهرة-السويس ومحور الأمل. والجدير بالذكر أن S-Villa هي مفهوم جديد ومبتكر تم تقديمه للسوق العقاري المصري من مدينة مصر. يتمتع المشروع بموقع استراتيجي ممتاز على بُعد 10 دقائق فقط من الجامعة الأمريكية في القاهرة، وعلى بُعد 15 دقيقة من الطريق الدائري، وعلى بُعد 5 دقائق فقط من العاصمة الإدارية الجديدة، مما يضمن سهولة الوصول.

عن مدينة مصر:

تأسست مدينة مصر، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر عام 1959. يقع مقرها الرئيسي في القاهرة وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1996. وتعمل مدينة مصر في إطار هيكل مؤسسي قائم على مبادئ الحوكمة، حيث تلتزم بتقديم قيمة استثنائية لجميع الأطراف المعنية. بعد تغيير علامتها التجارية من مدينة نصر إلى مدينة مصر في عام 2023، أصبحت الشركة واحدة من أكثر العلامات التجارية العقارية ابتكارًا في مصر، مستفيدة من سجلها الحافل والناجح في تقديم مشاريع مبتكرة ومتعددة الاستخدامات بهدف تحقيق النمو في مصر من خلال تطوير مجتمعات مستدامة. أصبحت مدينة مصر أحد أبرز شركات التطوير والتخطيط العمراني في مصر بعد تطوير منطقة مدينة نصر، أكبر منطقة في القاهرة الكبرى والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة. ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة بتنفيذ مشاريع واسعة النطاق لتحويل مساحات كبيرة من الأراضي إلى مجتمعات عصرية ومتكاملة. واليوم، تمتلك مدينة مصر مشروعين رئيسين، وهما "تاج سيتي" و"سراي" في شرق القاهرة. يعد تاج سيتي مشروع متعدد الاستخدامات مساحته 3.6 مليون متر مربع والذي يتميز بكونه وجهة للثقافة. أما مشروع سراي والذي تبلغ مساحته 5.5 مليون متر مربع، فهو مشروع متعدد الاستخدامات يتمتع بموقع استراتيجي أمام العاصمة الإدارية الجديدة. وفي عام 2023، أطلقت مدينة مصر مشروع "زهو"، وهو أولى مشروعاتها التوسعية خارج محافظة القاهرة. يعد زهو مشروع متعدد الاستخدامات بمساحة تبلغ 104 فدان، ويتمتع بموقع استراتيجي غرب محافظة أسيوط بجوار مطار أسيوط، وعلى بعد 15 دقيقة من وسط المدينة، ويقدم المشروع احتياجات الحياة العصرية من المنتج العقاري في صعيد مصر

عن سكاد للإنشاءات والتطوير:

شركة سمارت للتعمير والتطوير (SCAD) هي إحدى شركات مجموعة سمارت والتي تتألف من عدة شركات متنوعة الأنشطة حيث تتمتع بخبرات في كثير من المجالات منها مجال المقاولات، التعدين، التكنولوجيا، التعليم، الخدمات الرياضية والتصنيع وهي تقدم لشركاءها المحلين والدوليين حلولاً متكاملة ومتميزة وعالية الجودة وذلك بفضل رأس المال البشري وحجم الاستثمارات في الأصول الثابتة والتي تتجاوز قيمتها 500 مليون جنيه والتي تشمل (معدات وسيارات وسقالات معدنية ...........)، وتعتبر معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية أهم أهداف الشركة والتي تطبقها في كافة مشروعاتها الجارية، حيث تعمل المجموعة في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 25 عاماً وتعمل في السوق المحلي منذ عام 2018 بكافة القطاعات.

أخيرًا، تهدف الشركة إلى تقديم خدمات البناء والتطوير المتكاملة ذات القيمة لعملائها، محليًا وإقليميًا، وكسب مكانتها بين أفضل 10 شركات في غضون 4-5 سنوات وذلك من خلال الإلتزام بالمواعيد والجودة والسلامة والتنفيذ المتميز للمشروعات التي تشارك فيها.

-انتهى-

#بياناتشركات