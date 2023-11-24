أعلنت مجموعة سي أف أي المالية مؤخراً عن إضافة أحدث ترخيص لها من الفئة الأولى، والذي منحته لها هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة (SCA).

ويُعد هذا الترخيص الجديد الثاني الذي تحصل عليه سي أف أي في هذا البلد، مما يعزز من توسع نطاق الدعم التنظيمي المتميّز الذي تقدّمه المجموعة في العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وقبرص ولبنان والأردن ومصر وفلسطين وعمان وموريشيوس وغيرها.

وعقب هذا الإعلان، علّق هشام منصور، الشريك المؤسس والمدير الإداري لشركة سي أف أي، قائلاً: "يعتبر الحصول على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع SCA إنجازًا مهمًا لشركة سي أف أي. إذ تُعد الفئة الأولى للترخيص أعلى فئة متاحة في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تطلّبها لأعلى رأس مال للحصول عليها. ويسلّط هذا الترخيص الضوء على تفانينا في توفير وصول آمن ومنظم إلى الأسواق المالية، ويؤكد هدفنا في البقاء جنبًا إلى جنب مع عملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يعزز هذا الترخيص مكانتنا في المنطقة ويمنحنا القدرة على تقديم خدمات أفضل لعملائنا".

وأضاف:" يمثل هذا الإطلاق الخامس لفرعنا هذا العام، بعد توسعنا الناجح في مصر والكويت وفلسطين وعمان. وبالتالي، فإنّنا نعزز مكانتنا باعتبارنا الوسيط الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث نمتلك أكبر عدد من الفروع المرخصة في المنطقة."

وتمثل هذه الخطوة أيضًا تقدمًا مهمًا في نموّ سي أف أي في المنطقة، مما يعزز التزامها بتقديم خدمات تداول استثنائية لعملائها بالثقة والشفافية كأساس لها.

ويعتبر حصول سي أف أي على ترخيص SCA قيمة مضافة للشركة، حيث يُمنح هذا الترخيص في نفس البلد الذي يقع فيه المقر الرئيسي للمجموعة في دبي.

ونظرًا لأنّ دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر منطقة حيث تزدهر الابتكارات والتقدّم التكنولوجي، فقد أثبتت جدارتها كمكان مثالي لخدمة قاعدة عملاء سي أف أي في منطقة الشرق الأوسط. ومن المقرر الآن أن تؤدي إضافة ترخيص SCA الجديد إلى توسيع نطاق نموّ المجموعة ليشمل ليس فقط دولة الإمارات العربية المتحدة وإنما أيضًا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع.

وعلّق نضال عبد الهادي، الرئيس التنفيذي للشركة المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دبي، قائلاً: "الإمارات العربية المتحدة هي وطننا، وهدفنا هو الاستفادة من استقرار المنطقة ونموّها الواسع النطاق لتقديم أفضل ما لدينا من منتجات ومنصات وأدوات التداول وخدمة العملاء. وليس هذا فحسب، ولكن بينما نتطلّع إلى توسيع وتعزيز مكانتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإننّا نعتقد أنّ الحصول على إشراف إقليمي من أحد الهيئات التنظيمية المالية الأكثر احترامًا في دولة الإمارات العربية المتحدة هو المفتاح لتحقيق هذا الهدف. ومنذ تأسيسها في العام 1998، عملت سي أف أي على توفير وسيلة آمنة وشفافة للأسواق العالمية بدون المساس بالوصول إلى الأسواق ومرونة التداول."

ويُعد ترخيص SCA الأخير الذي حصلت عليه سي أف أي دليلاً على هذا الالتزام، حيث لا يُقدّم فقط المزيد من الأمان والحماية لعملائها في مجال التداول، بل يمنحهم أيضًا فرصة للوصول إلى الأسواق العالمية بمستوى استثنائي من الأدوات والموارد التداولية.

وبهذا، تضمن سي أف أي شروط تداول مثالية لعملائها، مزوّدة بالأدوات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح في الأسواق المالية العالمية.

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حول مجموعة سي أف أي

مجموعة سي أف أي - شركة تداول رائدة عالميًا حائزة على العديد من الجوائز وتتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في العمل من خلال كيانات حائزة على ترخيص ومعتمدة في العديد من البلدان المختلفة حول العالم، بما في ذلك لندن ولارنكا وبيروت وعمان ودبي والقاهرة وبورت لويس وغيرها. توفر سي أف أي ظروف تداول تنافسية ومزايا التداول بفروق أسعار تبدأ من الصفر، بدون أي عمولات وتنفيذ فائق السرعة. كما تقدم الشركة فرص التداول بدون حد أدنى للإيداع في أكثر من 19 سوقًا عالميًا، بما في ذلك مزايا التداول في الأسهم والعملات الأجنبية والسلع والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة وغيرها من منتجات التداول. تفتخر سي أف أي بإقامة برامج رعاية شراكات عالمية، بما في ذلك شراكتها مع نادي شيفيلد يونايتد، أقدم نادي كرة قدم في العالم، وأسطورة كرة القدم بيب جوارديولا. إنّ التزام سي أف أي تجاه عملائها دفعها لأن تكون في طليعة الشركات التي تطبق التكنولوجيا المبتكرة الرائدة عالميًا؛ من خلال إطلاق العديد من أدوات التداول التي تهدف إلى تمكين المتداولين؛ بما في ذلك تطبيق CFI Trading App وFxblue وTipRanks وCapitalise.ai وغيرها من التطبيقات والأدوات المبتكرة. وتشتهر سي أف أي أيضًا بتزويد عملائها المتواجدين في أكثر من 100 دولة حول العالم، بخدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بجانب التقارير الفنية اليومية، والندوات المجانية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى توفير مديري الحسابات المخصصين، بما يضمن لعملائها التداول في بيئة استثنائية.