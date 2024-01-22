

• يهدف المكتب إلى الاستفادة من النظام الديناميكي للتكنولوجيا والأعمال في دول الخليج

• سيتولى جوتام جاين إدارة المكتب الجديد لاستكشاف المواهب والقدرات في مجالي الابتكار والتكنولوجيا في المنطقة.



دبي: أعلنت شركة (SC Ventures)، "إس سي فينتشرز" وهي ذراع الابتكار والاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية والمشاريع التابع لبنك "ستاندرد تشارترد"، عن خطتها لافتتاح مكتب جديد في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة الإماراتية، وذلك بهدف الاستفادة من التكنولوجيا والابتكارات التجارية، إلى جانب بناء المشاريع والوصول إلى القدرات والمواهب في المنطقة. ومن المقرر أن يتولى جوتام جاين، عضو مجلس الإدارة، قيادة المكتب الجديد في أبوظبي. يأتي هذا الإعلان بعد الشراكة التي أطلقتها "إس سي فينتشرز" مع "إس بي أي هولدينغز"، وهي مجموعة مالية يابانية، تهدف لتأسيس شركة استثمار مشتركة للأصول الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.



في هذا السياق أشار جوتام جاين، عضو مجلس الإدارة في شركة إس سي فينتشرز إلى أن منظومة التكنولوجيا العالمية في دولة الإمارات قد شهدت نمواً بنسبة 134% في قيمة النظام التكنولوجي، لتصبح بذلك سادس أسرع نمو في العالم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف: " نعتقد أن المنطقة لديها إمكانات قوية لتحسين الخدمات المصرفية من خلال مواهبها وقدراتها المتميزة في بناء المشاريع وتفويض الاستثمار، خاصةً في مجالات التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية والبيانات." وأكد أن الأصول الخاضعة للإدارة في سوق أبوظبي العالمي قد شهدت نموًا بنسبة 52% في الربع الثالث من عام 2023، لتصل بذلك إلى 4.5 تريليون دولار. وقد عزز هذا النمو الملحوظ سمعة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي رائد. وأضاف جاين: "نتطلع إلى الاستفادة من إمكانات مجتمع الابتكار في المنطقة بينما نواصل تعزيز خدماتنا المصرفية لتقديم أفضل خدمة لعملائنا والمجتمع."



يتمتع جاين بخبرة واسعة تمتد ل 30 عامًا في مجال التكنولوجيا المصرفية، ويشغل حاليًا منصب رئيس لشركتين تابعتين لمحفظة "إس سي فينتشرز"، بالإضافة إلى عضويته في العديد من مجالس الإدارة الأخرى. انضم جاين إلى "إس سي فينتشرز" عام 2018، بعد أن عمل 7 سنوات مع بنك "ستاندرد تشارترد"، كرئيس عالمي لقسم الوصول إلى العملاء والرقمنة. كما تولى قيادة مناصب عليا في بنك "باركليز"، و"إتش إس بي سي"، و"سيتي جروب"، في سنغافورة ولندن والهند.



من جهته، أعرب أرفيند رامامورثي، رئيس تطوير الأسواق في سوق أبوظبي العالمي، عن سعادته برؤية المزيد من المؤسسات المالية العالمية تختار سوق أبوظبي العالمي وأبوظبي كمقر لها لتطوير أعمالها وتحقيق النمو في المنطقة. ورحب بانضمام إس سي فينتشرز، معبرًا عن تطلعه لرؤية مساهماتها الإيجابية في النظام المالي والمجتمع الأوسع، بما في ذلك Hub 71، ومجتمع رأس المال الاستثماري في سوق أبوظبي العالمي وخارجه، الذي يواصل النمو وتوسيع نطاق أعماله وعروض خدماته.



ومع افتتاح مكتب الشركة الجديد في دولة الإمارات، سيتولى جوتام جاين مهمة إدارته. وسيكون هدفه الرئيسي هو الانخراط في نظام التكنولوجيا المالية في أبوظبي والمنطقة، وتحديد القدرات على بناء المشاريع وتطوير الشراكات مع مجتمع رأس المال الاستثماري في دولة الإمارات. وسيتم التركيز أيضًا على الاستثمار في فرص النمو الواعدة، والتعاون مع الجامعات المحلية، واستكشاف تقنيات واتجاهات جديدة في عالم الأعمال.



سيركز المكتب في سوق أبوظبي العالمي على أربع مواضيع رئيسية لشركة إس سي فينتشرز وهي:

1. الاقتصاد عبر الإنترنت والأساليب الرقمية: دعم الأساليب الرقمية للاقتصادات الجديدة من خلال تقديم نماذج أعمال بديلة.

2. الأصول الرقمية: الاستفادة من التقنيات الناشئة، بهدف إنشاء بنية تحتية قوية وآمنة للأصول الرقمية.

3. الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجارة العالمية: ضمان إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد والتجارة العالمية من خلال الوصول إلى الأنظمة المالية.

4. الاستدامة والشمول: دمج الاستدامة والشمول المالي في نماذج أعمال جديدة.



بدوره أشار أليكس مانسون، الرئيس التنفيذي لشركة إس سي فينتشرز إلى أن سوق أبوظبي العالمي يعد مركزًا رائدًا للابتكار، حيث تعمل دولة الإمارات على بناء نظام متطور يدعم نمو أكثر من 8000 شركة صغيرة ومتوسطة وشركة ناشئة بحلول عام 2030، ويهدف إلى إنشاء 20 شركة ناشئة بقيمة تزيد عن مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، وذلك كجزء من مبادرتها الوطنية لريادة الأعمال. وأضاف مانسون: "نحن متحمسون للانضمام لهذا النظام، ونأمل أن نساهم بخبراتنا وقدراتنا في تعزيز الخدمات المصرفية والمالية في المنطقة".



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لمحة عن إس سي فينتشرز

إس سي فينتشرز هي وحدة أعمال توفر منصة لتعزيز الابتكار والاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية لبنك ستاندرد تشارترد، بالإضافة إلى استكشاف نماذج أعمال بديلة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.scventures.ioومتابعة حساب إس سي فينتشرز على موقع لينكد إن.



لمحة عن ستاندرد تشارترد

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