الشركة تؤسس عمليات تشغيلية في إضافة هامة لنطاق وقدرات الأعمال البحرية لمجمع (SAVI)

تصَدر الشركة الحلول والابتكارات التكنولوجية وتتطلع للاستفادة من إمكانيات منطقة الاختبار البحري في أبوظبي بما يضيف إلى قدرات التكامل اللوجستي العالمي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،: أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار أن مراكب تكنولوجيز ستصبح أول شركة رائدة في تطوير الأنظمة والتطبيقات البحرية في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) الجديد الذي يتخذ من مدينة مصدر في أبوظبي مقرًا له، ويوفر أحدث المرافق والخدمات ضمن بيئة تنظيمية داعمة لجهود الشركات في ابتكار ونشر تكنولوجيا النقل باستخدام المركبات الذكية وذاتية القيادة واستخداماتها المختلفة في الجو وعلى الأرض وفي البحر.

وتتمتع مراكب تكنولوجيز، الشركة الرائدة في توفير التكنولوجيا المستقلة لاستخدامات النقل الجوي والبري والبحري، بسجل حافل بتطوير حلول مبتكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار السنوات الخمسة عشر الماضية. وستقوم الشركة بتأسيس عمليات تشغيلية في (SAVI)، الأمر الذي سيعزز من تطبيقات التكنولوجيا الذكية في قطاع النقل البحري في الإمارة.

وبهذه المناسبة، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "تشهد أبوظبي مرحلة جديدة من مسيرة نمو القطاع الصناعي وتطوره، ويشكل اطلاق مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) إضافة هامة ستعزز من قدرات هذا القطاع وسترفده بموجة جديدة من الحلول والابتكارات في صناعة المركبات ذاتية القيادة واستخداماتها في الجو وعلى الأرض وفي البحر. ويمثل توافد الشركات الابتكارية مثل شركة مراكب تكنولوجيز حافزاً هاماً لنمو القطاعات الصناعية المرتبطة بهذه الابتكارات داخل وخارج المجمع، الأمر الذي سيعزز من القاعدة الصناعية المحلية، ويرتقي باقتصاد المعرفة إلى مستويات جديدة".

وستتمكن شركة مراكب تكنولوجيز من اختبار حلول وابتكارات تكنولوجية جديدة في منطقة الاختبار البحري الواقعة في منطقة المصفح والتي تضم ميناء بالإضافة إلى أكاديمية أبوظبي البحرية. وستستفيد الشركة التي تصدر حالياً حلولها إلى أكثر من 10 دول، من التكامل اللوجستي الذي يتمتع به المجمع على المستوى العالمي.

من جانبه، قال باسل شحيبر، الرئيس التنفيذي لشركة مراكب تكنولوجيز: "يعد إنشاء مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (سافي) خطوة كبيرة في مسيرة الجهود الرامية لتوفير مركز محلي متقدم لتعزيز منظومة تكنولوجيا القيادة الذاتية، وتأكيد التزام أبوظبي المستثمر بالاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة. وباعتبارها شركة إماراتية، ستساهم مراكب تكنولوجيز في تطوير ونمو أعمال المجمع من خلال توفير حلولها وابتكاراتها في مجال القيادة الذاتية، وخبرتها ومعرفتها التقنية الواسعة لدعم قدرات الجيل التالي من حلول المركبات الذكية".

وقد تم تصميم مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) بهدف الارتقاء بجهود تطوير المركبات الذكية وذاتية القيادة واستخداماتها المختلفة في الجو وعلى الأرض وفي البحر، حيث ستتمكن الشركات من الاستفادة من الدعم الأكاديمي ودعم مراكز ومرافق الاختبار وجهود البحث العلمي والتطوير، وإصدار الشهادات وتوفير الخدمات والورش الضخمة والورش ومرافق التصنيع بالإضافة إلى التكامل اللوجستي على المستوى العالمي. وستحظى عمليات المجمع بدعم الجهات التنظيمية لتنظم عمل مختلف الشركات وحلولها وابتكاراتها فيما يخص التطبيقات الذكية وذاتية القيادة في المجال الجوي والبحري والبري.

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نُبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار

تتمثل مهمة مكتب أبوظبي للاستثمار في دعم المستثمرين على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، وتمكينهم من تطوير وتنمية أعمالهم في العاصمة أبوظبي من خلال التعاون الوثيق مع نخبة من الشركاء من الهيئات الحكومية، والجهات الاستثمارية السيادية، والشركات الوطنية الرائدة.

يعدّ مكتب أبوظبي للاستثمار المنصة الرئيسية في العاصمة أبوظبي التي توفر الدعم لاستثمارات القطاع الخاص، وتمكينه من التوسع والنمو، وعقد الشراكات والاتفاقيات الفعاّلة، والمنافسة على مستوى العالم من خلال تزويده بالفرص الاستثمارية، والشراكات الاستراتيجية، وسبل الوصول إلى الأسواق الجديدة ضمن عدد من القطاعات الرئيسية بدايةً من القطاع العقاري والبنية التحتية إلى القطاعات الصناعية والزراعية، وبما يُسهم في تعزيز التزام الدولة بالاستثمار في المواهب والابتكار والاستدامة.

يمتلك مكتب أبوظبي للاستثمار شبكةً متناميةً من المكاتب الدولية، ويمكن للمستثمرين التواصل مع مكتب أبوظبي للاستثمار من خلال زيارة مكتبه الرئيسي في أبوظبي، أو أحد مكاتبه الدولية الثمانية المنتشرة في كل من بكين، وفرانكفورت، ولندن، ونيويورك، وباريس، وسان فرانسيسكو، وسيؤول، وتل أبيب.

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