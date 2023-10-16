الشركة العالمية الرائدة في خدمات التاكسي الجوي

الشركة الرائدة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها تعتزم المشاركة في مجمع (SAVI)

الشركة تتطلع لتوسيع حضورها لدعم نمو تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن اعتزام شركة جوبي للطيران التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها (بورصة نيويورك: JOBY)، والتي تعمل على تطوير سيارة أجرة طائرة كهربائية بالكامل تعمل بنظام الإقلاع والهبوط العمودي لخدمة نقل الركاب التجارية، المشاركة في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في أبوظبي.

ويوفر مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، الذي يتخذ من مدينة مصدر في أبوظبي مقرًا له، أحدث المرافق والخدمات ضمن بيئة تنظيمية داعمة للشركات تساهم بتطوير ابتكارات تكنولوجيا النقل باستخدام المركبات الذكية وذاتية القيادة وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية. وتتوقع شركة جوبي للطيران، التي تخطط لإطلاق خدمة نقل الركاب التجارية باستخدام طائراتها التي تتسع لخمسة ركاب في العام 2025، التواجد في المجمع لدعم جهود تطوير الأنظمة التكنولوجية التي ستعزز من قدرات القيادة الذاتية لطائراتها في المستقبل.

وبهذه المناسبة، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة: "يتطلع مكتب أبوظبي للاستثمار لاستقبال شركة جوبي للطيران وبدء أعمالها في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في أبوظبي، الذي بات يستقطب نخبة من الشركات الابتكارية من مختلف أنحاء العالم. وستضيف جوبي للطيران المزيد من الخبرة والتخصص لأعمال المجمع، وستعمل بمثابة حافز هام لتسريع وتيرة تطوير استخدامات التنقل الجوي. وسيكون لنمو أعمال المجمع تأثيراً إيجابياً على اقتصاد أبوظبي وعلى الخصوص في قطاعات مثل التصنيع وتطوير البرمجيات والخدمات اللوجستية والاختبار والتصديق".

وسيعمل مكتب أبوظبي للاستثمار على تسهيل تواصل شركة جوبي للطيران مع الشركاء ضمن منظومة الأعمال في إمارة أبوظبي، بالتنسيق مع عدد من الجهات التنظيمية والدوائر الحكومية المعنية والمستثمرين.

من جانبه، قال قال جويبين بيفيرت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جوبي للطيران:" توفر رحلات الطائرات ذاتية القيادة مزايا وفوائد هامة لعملائنا على المدى الطويل. ويسعدنا أن نحظى بفرصة المشاركة في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، ونتطلع للتعاون مع فريق عمل مكتب أبوظبي للاستثمار لتحقيق مهمتنا الرامية لطرح خدمة التاكسي الجوي السريعة التي تمتاز بالسرعة والهدوء والراحة للاستخدام في المدن حول العالم".

وقد تم تصميم مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) العالمي بهدف الارتقاء بجهود تطوير المركبات الذكية وذاتية القيادة وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية، حيث ستتمكن الشركات من الاستفادة من الدعم الأكاديمي ودعم مراكز ومرافق الاختبار وجهود البحث العلمي والتطوير، وإصدار الشهادات وتوفير الخدمات وورش خدمة وتخزين الطائرات ومرافق التصنيع وتوفير التكامل اللوجستي على المستوى العالمي.

#بياناتحكومية

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نُبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار

تتمثل مهمة مكتب أبوظبي للاستثمار في دعم المستثمرين على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، وتمكينهم من تطوير وتنمية أعمالهم في العاصمة أبوظبي من خلال التعاون الوثيق مع نخبة من الشركاء من الهيئات الحكومية، والجهات الاستثمارية السيادية، والشركات الوطنية الرائدة.

يعدّ مكتب أبوظبي للاستثمار المنصة الرئيسية في العاصمة أبوظبي التي توفر الدعم لاستثمارات القطاع الخاص، وتمكينه من التوسع والنمو، وعقد الشراكات والاتفاقيات الفعاّلة، والمنافسة على مستوى العالم من خلال تزويده بالفرص الاستثمارية، والشراكات الاستراتيجية، وسبل الوصول إلى الأسواق الجديدة ضمن عدد من القطاعات الرئيسية بدايةً من القطاع العقاري والبنية التحتية إلى القطاعات الصناعية والزراعية، وبما يُسهم في تعزيز التزام الدولة بالاستثمار في المواهب والابتكار والاستدامة.

يمتلك مكتب أبوظبي للاستثمار شبكةً متناميةً من المكاتب الدولية، ويمكن للمستثمرين التواصل مع مكتب أبوظبي للاستثمار من خلال زيارة مكتبه الرئيسي في أبوظبي، أو أحد مكاتبه الدولية الثمانية المنتشرة في كل من بكين، وفرانكفورت، ولندن، ونيويورك، وباريس، وسان فرانسيسكو، وسيؤول، وتل أبيب.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.investinabudhabi.gov.ae/