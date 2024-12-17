دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة "Sav"، المتخصصة في حلول التكنولوجيا المالية وإدارة المدخرات الشخصية، عن شراكتها الاستراتيجية مع Travelwings.com، إحدى أبرز وكالات السياحة والسفر الالكترونية المتخصصة في تقديم خدمات السفر المتكاملة، والتي تشمل حجز الرحلات الجوية، الإقامة الفندقية، والنشاطات السياحية، وتأجير السيارات، والرحلات البحرية حول العالم، وذلك لتوفير حلول متكاملة تُمكّن المستخدمين من التخطيط الذكي لتكاليف السفر من خلال تعزيز مفهوم "ادخر الآن، واشتري لاحقًا"، الذي يشجع على الادخار المسبق لتغطية النفقات بدلاً من الاعتماد على القروض ذات الفوائد المرتفعة، مما يسهم في تجنب الأعباء المالية المستقبلية.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية "Sav" لتعزيز الإدارة المالية المسؤولة، حيث تتيح الشراكة لمستخدمي تطبيق "Sav" فرصة استرداد يصل إلى 7% من قيمة حجوزات السفر عبر موقعTravelwings.com ، شريطة تحقيق الأهداف الادخارية المحددة مسبقاً للسفر، والتي يتم تحديدها من خلال خطط الادخار المتنوعة التي يقدمها التطبيق والتي تساعد المستخدمين من التخطيط المالي المدروس لتكاليف السفر، ومن ثم تجنب الوقوع في فخ الديون.

وفي الوقت ذاته، تعزز هذه الشراكة من تفاعل موقع Travelwings.com مع عملائه من خلال تحليل بيانات المستخدمين المهتمين بالتخطيط المالي، مما يسهم في توفير رؤية دقيقة وفهم أوضح لاحتياجات السوق، بما يسمح بتقديم عروض وخدمات مخصصة تلبي احتياجات العملاء وتتماشى مع الطلب المستقبلي.

وتبرز أهمية هذه الشراكة في تمكينها لقطاع عريض من راغبي السفر بالإمارات من التخطيط المتوازن لرحلاتهم، حيث تشير الاحصائيات إلى ارتفاع نسبة الذين يعانون من الاستدانة المفرطة خلال العقد الماضي إلى 40%، لاسيما في ظل ارتفاع الفائدة على الأقساط غير المدفوعة إلى 30%، وهنا يأتي دور تطبيق "Sav" كحل مبتكر ومستدام يشجع على الادخار المسبق لتحقيق أهداف السفر دون الحاجة إلى الاقتراض، وفي نفس الوقت يعزز من عادات الادخار المسؤول التي تمنحهم مكافآت مجزية للمستخدمين على مدخراتهم.

ويمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه المزايا عبر زيارة موقع Travelwings.com ، واستكشاف حزم السفر المخصصة التي يقدمها، ومن خلال استخدام خيار "Sav" يمكنهم إنشاء خطة ادخار تناسب قدراتهم المالية، وذلك عبر إدخال التفاصيل المطلوبة ومسح رمز الاستجابة السريع (QR Code)لتحديد أهدافهم الادخارية وتفعيل المزايا المالية.

وبهذا الصدد، صرّح ميثيل أجميرا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات بشركة " "Savقائلاً: " نحن سعداء بشراكتنا مع Travelwings.com، والتي تتيح لنا دمج حلولنا المالية المبتكرة مع خدمات وعروض السفر المميزة التي يقدمها الموقع. إن هذه الشراكة لا تستهدف فقط مكافأة المستخدمين الذين يتبعون نهجًا ماليًا ذكيًا ومدروسًا، بل تُسهم أيضًا في بناء علاقة قوية ومستدامة بين العلامتين التجاريتين، وتعزيز ولاء المستخدمين لكلا العلامتين من خلال تقديم قيمة مضافة حقيقية. بتعاوننا المشترك نسعى إلى وضع معياراً جديداً للإنفاق المسؤول الذي يعود بالنفع على المستخدمين الآن وفي المستقبل."

بدوره، علق ألبرت فيرناندو، الرئيس التنفيذي لموق Travelwings.com ، قائلاً: "تعاوننا مع شركة Sav يمنحنا فرصة تقديم تجربة سفر مبتكرة تناسب الإمكانات المالية المختلفة لعملائنا، فمن خلال تطبيق"Sav"، نوفر للمسافرين إمكانية التخطيط المسبق لرحلاتهم، والادخار اللازم لتغطية تكاليفها، والاستمتاع بمزايا حصرية دون تحمل أعباء القروض والفوائد المرتفعة."

تعكس هذه الشراكة التزام الطرفين بتقديم حلول مالية مبتكرة تدعم وتعزز الإنفاق المسؤول وتتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجارب سفر مميزة. ومع استمرار التعاون المشترك بين Sav وTravelwings.com ، سيكون المستخدمين على موعد دائم مع المزيد من مزايا وخدمات السفر الإضافية وحلول مالية تعزز الإنفاق المستدام.

نبذة عن Sav

Sav هي واحدة من أسرع التطبيقات نموًا في مجال التكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة. يحلل التطبيق البيانات الكبيرة والمعقدة من جهة، ومن جهة أخرى يحلل سلوك المستهلك لتوفير رؤى قيمة تساعد المستخدمين على فهم أنماط إنفاقهم، وإدارة ميزانياتهم وتحسين تخطيطهم المالي بما يلبي ويناسب احتياجاتهم. حلول Savالمبتكرة تخدم 50,000 مستخدم في الإمارات.

نبذة عن Travelwings.com

هي علامة تجارية رائدة في تقديم تجارب سفر استثنائية، يقع مقرها الرئيسي في دبي وتنتشر مكاتبها في مختلف أنحاء العالم. بخبرة تتجاوز 25 عامًا، تلتزم Travelwings.com برؤية طموحة تتمثل في توفير رحلات بلا حدود لعملائها. منذ انطلاقها، قدمت خدماتها لأكثر من مليون مسافر، وعززت وجودها في 32 دولة تشمل الشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق أخرى.

-انتهى-

#بياناتشركات