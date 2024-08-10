دبي ، الإمارات العربية المتحدة: حصلت "Sav"، الشركة المتخصصة في توفير حلول التكنولوجيا المالية وإدارة المدخرات الشخصية، على موافقة مبدئية للفئة الرابعة من سلطة دبي للخدمات المالية، مما يتيح لها بعد استيفاء الشروط والحصول على الرخصة، من تقديم خدمات مُنَظَّمة للمستهلكين تحت إشراف جهة تنظيمية رسمية، تتضمن توفير خدمات تحويل الأموال، وتقديم النصائح وترتيب الصفقات المتعلقة بالاستثمارات والائتمان.

وبهذا الصدد، قالت بورفي مونوت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "Sav": "سعداء بحصولنا على الموافقة المبدئية من سلطة دبي للخدمات المالية. ستمكننا هذه الخطوة من حل التعقيدات المالية لأصحاب الدخل الكبير في الإمارات العربية المتحدة، ممن يواجهون تحديات إدارة أموالهم الموزعة بين عدة منصات وخدمات مالية، وتأخيرات في اتخاذ القرارات، وذلك عبر توفير حلول مبتكرة تبسط العمليات وتجمع العديد من الخدمات والحلول في منصة واحدة تُدير جوانب مختلفة من شؤونهم المالية. تهدف Sav إلى أن تكون سُلَّماً يصعد به المستخدمين نحو الثراء، من خلال مساعدة المستهلكين على التخلص من ديونهم المتراكمة وتعزيز وعيهم المالي، بحيث يصبحون أكثر قدرة على إدارة استهلاكهم بشكل مسؤول وفعال".

تقدم Sav في الوقت الحالي للمستهلكين خدمات إدارة المدخرات الشخصية، بالإضافة إلى بطاقة مسبقة الدفع تمنح المستخدمين مكافآت معينة عند استخدامها. وبعد حصولها على الترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، ستتمكنSav من توسيع عروضها لتشمل الاستثمارات والخدمات المالية وإدارة الديون.

ومن جانبه، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Sav ميثيل أجميرا: "نمتلك التزام راسخ بتطوير نموذج عمل تجاري مستدام يضيف قيمة مستمرة لمستخدمينا وأصحاب المصالح. ونسعى إلى أن نكون في مصاف شركات التكنولوجيا المالية العالمية المتقدمة ذات الإدارة والمعايير عالية الجودة".

والجدير بالذكر أن شركة Sav تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في حلولها المالية، وقد اختارتها شركة جوجل واحدة من أفضل 10 شركات تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي بقيادة العنصر النسائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما حصلت على دعم من شركة "سنابل للاستثمار" وشركة "500 Startups" في المملكة العربية السعودية. وهي كذلك خريجة صندوق محمد بن راشد للابتكار الذي تدعمه وزارة المالية.

لمزيد من المعلومات حول Sav ومجموعة منتجاتها التكنولوجية، يمكنكم زيارة موقعها الالكتروني https://sav.money أو تحميل تطبيق Sav من متجر Google Play أوApp Store.

نبذة عن Sav

Sav هي واحدة من أسرع التطبيقات نموًا في مجال التكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة. يحلل التطبيق البيانات الكبيرة والمعقدة من جهة، ومن جهة أخرى يحلل سلوك المستهلك لتوفير رؤى قيمة تساعد المستخدمين على فهم أنماط إنفاقهم، وإدارة ميزانياتهم وتحسين تخطيطهم المالي بما يلبي ويناسب احتياجاتهم. حلول Savالمبتكرة تخدم 50,000 مستخدم في الإمارات.

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