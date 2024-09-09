الرياض: أعلنت شركة فورتينت، الرائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني والتي تقود تقارب الشبكات والأمن، عن إضافة خدمات SASE السيادية والذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) إلى حل SASE لأمن الشبكات. حيث يوفر حل SASE الموحد من فورتينت تكاملًا بين حل SD-WAN الآمن الخاص بفورتينت، وخدمة الأمان السحابية (SSE)تحت وحدة تحكم واحدة لسهولة الإدارة والرؤية والأمان.

وفي هذا الإطار، أوضح السيد/ جون ماديسون، رئيس التسويق بشركة فورتينت، على التزام الشركة بالابتكار في مجال خدمات الوصول الآمن، قائلًا: "العديد من البائعين اليوم يقومون بتجميع قدراتSASE المجزأة ويطلقون عليها اسم "SASE الموحد" وتعد فورتينت الموزع الوحيد الذي يمتلك حل SASE الموحد، مدعوSDمًا بشبكة بيانات واحدة، ونظام تشغيل واحد، وأمان مدفوع بالذكاء الاصطناعي، مما يضمن للعملاء مرونة استثنائية في النشر."

أهمية الاتصال المرن: SASE السيادية

تتطلب المؤسسات التي تعمل في قطاعات ضخمة ذات بيانات كبيرة ودقيقة، مثل قطاع المالية والحكومة والرعاية الصحية، توفير المزيد من سيادة البيانات والسحابة. وتوفر حل SASE السيادي المقدم من فورتينت حلاً شاملاً، حيث يمكّن المؤسسات من الحفاظ على التحكم المحلي على الفحص والسجلات، مما يضمن خصوصية قوية للبيانات، مع توفير الأمان والمرونة للمؤسسات الكبرى ومقدمي الخدمات.

فمن خلال حل SASE السيادي من فورتينت، يمكن للعملاء تحديد كيفية توجيه بياناتهم ومعرفة مكان حدوث عمليات الفحص الأمني، سواء في مركز بيانات مملوك لفورتينت أو شريك أو العميل، مع ضمان حماية حركة المرور الخاصة بهم بواسطة مجموعة الأمان الكاملة من فورتينت.

يعزز حل FortiAI الخاص بشبكة الاتصال الواسعة النطاق المحدّدة البرمجيات SD-WAN، قوة للذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) المقدم في حل SASE الموحد:

يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) كأداة أساسية لدعم موظفي تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، كما يمكنهم من اتخاذ قرارات أفضل وبشكل أسرع. وقد أصبح FortiAI مساعد GenAI الآن متاحًا لـحماية SD-WAN، لإدارة وتنظيم البنية الأساسية الكاملة الخاصة بSD-WAN، الأمر الذي يسرع ويعزز العمليات من اليوم الأول وحتى اليوم الثاني، بما في ذلك المساعدة المرئية والتكوينية والاستشارة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

الابتكار المستمر يوفر ميزات متقدمة لحل SASE الموحدة من فورتينت:

تلتزم فورتينت بالابتكار المستمر في حل SASE، بالإضافة إلى إصدار تحديثات شهرية حتى تتمكن المؤسسات من تلبية احتياجاتها المتغيرة وجعلهم متقدمين بخطوة عن الهجمات المتوقع حدوثها. فتتضمن التحديثات الأخيرة القدرة على تكوين عزل المتصفح عن بُعد (RBI) ضمن وحدة التحكم السحابية FortiSASE، مما يعزز أداء الشبكة بشكل أفضل للشبكات المصفوفة الكاملة عند الطلب، وتوفير حل الإصلاح الذاتي الذي يعالج المشكلات في وقت محدد عند بناء شبكات SD-WAN المستقلة.

ريادة شركة فورتينت في مجال SASE وSD-WAN:

تم مؤخراً إطلاق أسم "المتحدي" علي شركة فورتينت، حيث جاء ذلك في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 لحل SASE للمورد الفردي للعام الثاني على التوالي، بينما تم إطلاق أسم "الرائد" في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2023 لشبكات SD-WAN للعام الرابع على التوالي. كما تم إطلاق أسم "المنافس" في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 لـخدمات الأمان.

تعرف على المزيد في قمة SASE الموحدة من فورتينت:

في إطار التزامها بتطوير حل SASE، تستضيف فورتينت قمة SASE الموحدة، تحت شعار: "تقديم حل SASE المدعوم بالذكاء الاصطناعي: التحول إلى عالم آمن بدون هجمات سيبرانية" والذي سينعقد في العاشر من أكتوبر 2024، حيث سيتمكن الحضور من المعرفة الحصرية لمستقبل SASE ، وكيفية تشكيل أمان العمل الهجين، والذي سيتضمن رؤى من عملاء فورتينت ومنصة جوجل السحابية، بالإضافة إلى خبراء جارتنر.

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