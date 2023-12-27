تهدف اتفاقية التعاون إلى توحيد الجهود بين الجانبين لتزويد المؤسسات في دولة الإمارات بحلول آمنة وموثوقة تتيح لهم الوصول إلى التطبيقات والموارد مع ضمان سياسات أمنية متناسقة وموحّدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مذكرة تفاهم مع شركة "فيرسا نيتوركس - Versa Networks"، الرائدة عالمياً في مجال الحلول الموحدة لخدمات الوصول الآمن (SASE) المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وذلك بهدف تعزيز وتوسيع محفظة دو المتكاملة من حلول أمن الشبكات.

وقال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دو: "تعكس شراكتنا الاستراتيجية مع "فيرسا نيتوركس" التزامنا بدعم المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتمكينها من تسريع رحلات التحول الرقمي. ونهدف من خلال توفير حلول الإطار الموحّد لخدمات الوصول الآمن (SASE)، إلى تزويد الشركات في دولة الإمارات بحلول آمنة وموثوقة ومبسّطة تتيح لهم الوصول إلى الشبكة مع ضمان سياسات أمنية متناسقة وموحّدة. وسنوحّد جهودنا عبر هذه الشراكة مع "فيرسا نيتوركس" لمعالجة التحديات المعقّدة التي تواجهها المؤسسات في القطاعين العام والخاص على مستوى الوصول الآمن إلى الشبكة، بما يدعم جهودها ومساعيها لمواكبة متطلبات التحول الرقمي."

وستشرع دو و"فيرسا نيتوركس" في تقديم حلول الإطار الموحّد لخدمات الوصول الآمن لمساعدة العملاء من المؤسسات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة على دفع عجلة التحول الرقمي. وسيعمل الإطار الموحّد لخدمات الوصول الآمن على ربط العاملين من المنزل والعاملين في الفروع والمستخدمين على نحو آمن وموثوق، بالتطبيقات والموارد المؤسسية مع ضمان سياسات أمنية موحدة عبر مختلف جوانب الشبكة، هذا بالإضافة إلى تقليل زمن الاستجابة والحد من التعقيدات وتوفير رؤية موحدة وشاملة للعمليات.

ومن جانبه قال هيكتور أفالوس، نائب رئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في "فيرسا نيتوركس": "يسرنا إبرام هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة دو، التي تتمتع بسجل حافل من الإنجازات في مجال تقديم الخدمات المدارة عالية الجودة للمؤسسات في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، حيث إن خبراتها الواسعة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إضافة إلى خبراتها التجارية والتزامها المستمر بالابتكار والتميز في الخدمة، تجعلها شريكاً مثالياً لنا لتوسيع حضورنا العالمي."

تطمح كل من دو و"فيرسا نيتوركس" إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس في رحلة التحول الرقمي للشركات الخاصة ومؤسسات القطاع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستساهم الإمكانات والخبرات التي تمتلكها كل من الشركتين في مجال الخدمات المُدارة والشبكات والأمن والحلول السحابية في منح العملاء طرقاً أكثر شمولاً وتطوراً لمعالجة أكثر التحديات تعقيداً على صعيد الشبكة والوصول الآمن إلى التطبيقات والموارد.

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