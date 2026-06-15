الرياض : في وقت تتسارع فيه المؤسسات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تبني الذكاء الاصطناعي، تصبح بيئات تقنية المعلومات أكثر تجزئة وتوزعاً وأصعب في الإدارة، إذ تفتقر الأتمتة التقليدية إلى السياق والتنسيق اللازمين للعمل بفاعلية على نطاق واسع، ما يؤدي إلى بطء المعالجة، وارتفاع الأعباء التشغيلية، وتباين التجارب. ولمواجهة هذه التحديات، أعلنت بوبليسيس سابيينت، وهي شركة تقنية متخصصة في منصات وخدمات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، اليوم عن إطلاق Sapient Sustain لتوفير عمليات تقنية معلومات ذاتية التشغيل وخدمات مدارة ممكّنة بالذكاء الاصطناعي.

صُممت Sapient Sustain لتعمل في بيئات تقنية المعلومات التقليدية والحديثة علي حد سواء، حيث تستخدم الذكاء الاصطناعي الوكيل لاكتشاف المشكلات مبكراً، ومعالجة الحوادث بشكل ذاتي، والحيلولة دون تكرار الأعطال. ويساعد نهج بوبليسيس سابيينت القائم على الأفراد والمنتجات الشركات على تحسين الاعتمادية وخفض تكاليف تشغيل تقنية المعلومات بما يصل إلى 45%، مع تحقيق تحسن يصل إلى 8 أضعاف في متوسط زمن المعالجة (MTTR) أو إنجاز المعالجة في اليوم نفسه.

وقال نايجل فاز، الرئيس التنفيذي لشركة بوبليسيس سابيينت، في تصريح بهذه المناسبة: "تواجه المؤسسات ضغوطاً متزايدة لتحسين الاعتمادية، وخفض التكاليف، والعمل بوتيرة أسرع. وتقدّم Sapient Sustain نموذجاً جديداً لعمليات تقنية المعلومات، حيث يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي إلي جانب الخبرة البشرية معاً لاستباق المشكلات ومعالجتها قبل أن تؤثر في الأعمال. وهذا يمثل نقلة نوعية من الدعم التفاعلي إلى عمليات ذكية ذاتية المعالجة".

ومن جانبه، قال سرينيفاس ديفولابالي، المدير التنفيذي لبوبليسيس سابيينت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "مع تسارع وتيرة اعتماد الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لدى المؤسسات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، أصبحت هذه المؤسسات بحاجة إلى عمليات تقنية معلومات قادرة على التوسع بسرعة أكبر، ومرونة أعلى، وذكاء أعمق. وتساعد Sapient Sustain المؤسسات على تجاوز الدعم التفاعلي نحو عمليات ذاتية التشغيل مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يمكّنها من تقليل التعقيد، وتحسين الاعتمادية، وتحقيق قيمة أكبر من استثماراتها التقنية".

من تقنية معلومات تفاعلية إلى عمليات ذاتية التشغيل

تدمج Sapient Sustain سير العمل المدفوع بالذكاء الاصطناعي عبر دورة حياة معالجة مشكلات تقنية المعلومات، مما يمكّن المؤسسات من الانتقال من الدعم التفاعلي إلى عمليات تنبؤية تتحسن باستمرار عبر التعلّم والأتمتة.

وتدعم المنصة تطوراً تدريجياً من نماذج التشغيل التقليدية L1 وL2 وL3 إلى عمليات تُنسَّق عبر الوكلاء، حيث يعزّز الذكاء الاصطناعي عملية اتخاذ القرار البشري ويمكّن الاستقلالية ضمن ضوابط محددة عبر تقليل المهام اليدوية وتسريع المعالجة، مما يسهم في خفّض الأعباء التشغيلية، وتحسين مرونة الأنظمة، وتحقيق عمليات أكثر كفاءة وقابلية للتوسّع.

أساس لعمليات تقنية معلومات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والمدركة للسياق

ترتكز Sapient Sustain على أربع قدرات أساسية:

رسم بياني لسياق المؤسسة يربط الإشارات عبر التذاكر والسجلات والأنظمة، ويستخلص الرؤى من مصادر متعددة عبر منظومة تقنية المعلومات.

سير عمل ذاتي المعالجة مبني على خريطة خدمات تمكّن من المعالجة الاستباقية والذاتية للمشكلات المتكررة.

قاعدة معرفة موحّدة تساعد المستخدمين النهائيين والشركات والمهندسين على التحرّك بسرعة أكبر عبر مساعدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي.

نماذج تنبؤية مصممة للكشف المبكر عن المشكلات، بما يتيح التدخل قبل أن تؤثر في الأعمال.

وتتيح هذه القدرات، إلى جانب وكلاء ذكاء اصطناعي مُعدّين مسبقاً وقابلين للتخصيص، لـ Sapient Sustain العمل بفهم عميق لكيفية سير الأعمال مع الحفاظ على المرونة عبر بيئات سحابية متعددة.

زخم مبكر لدى العملاء: Nissan وJoe & The Juice

فعلي سبيل المثال، تدعم بوبليسيس سابيينت في نيسان خدمات صيانة التطبيقات الحيوية للأعمال لضمان استقرار وموثوقية أنظمة تقنية المعلومات الأساسية التي ترتكز عليها العمليات المواجهة للعملاء. وقد تم الاستفادة من Sapient Sustain لنشر قدرات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي لتحديد المشكلات عالية التأثير ومعالجتها بشكل استباقي، بما يساعد على حماية الإيرادات ومنع تعطل الخدمات.

وفي هذا السياق، قالت شيزوكا هيراكاوا، الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للرقمنة والمعلومات في شركة نيسان للسيارات: "لا تقتصر عملية التحول في نيسان على إدخال تقنيات جديدة فحسب، بل تتعلق بتغيير جذري في كيفية تقليل العبء التشغيلي على فرقنا. ومن خلال أدوات Sapient Sustain، بدأنا في إضفاء الطابع الصناعي على الكفاءة عبر الذكاء الاصطناعي من خلال دمج الذكاء في عملياتنا لتقليل التعقيد وتحسين الأداء والتوسع بصورة أكثر فاعلية. وقد ساعدتنا قدرة منصة الذكاء الاصطناعي على الاكتشاف الاستباقي للمشكلات وأتمتة المعالجة على التحرك بسرعة أكبر مع الحفاظ على مستويات عالية من الاعتمادية عبر بيئتنا التقنية".

ومن خلال تنسيق متعدد الوكلاء، تم تبسيط عمليات فرز الحوادث، ما قلّل من عمليات التسليم بين الفرق وأتاح سير عمل أسرع ومتوازياً في المعالجة. بالإضافة إلى ذلك، أدى تعزيز طبقات الدعم بالذكاء الاصطناعي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض متوسط زمن الاكتشاف (MTTD) ومتوسط زمن المعالجة (MTTR)، مع تحسين الأداء العام للأنظمة وتجربة العملاء. وقد حقق هذا التحول نحو عمليات تنبؤية وممكّنة بالذكاء الاصطناعي أثراً ملموساً تمثل في الاتي:

خفض بنسبة 40% في التكاليف التشغيلية.

معدل معالجة للمشكلات في اليوم نفسه يتجاوز 62% (تحسن بنسبة 72%).

تحول بنسبة 80% من النهج الاستجابي إلى النهج الاستباقي، مع الحفاظ على جاهزية المنصة بنسبة 99.99%.

كما تتعاون بوبليسيس سابيينت مع Joe & The Juice، وهي سلسلة عالمية لمتاجر العصائر الصحية والأطعمة والمقاهي، لدعم المرحلة التالية من نموها الرقمي والتشغيلي.

وقال نيكولاي شناك، المدير التقني في Joe & The Juice: "كنا نبحث عن شريك لا يقتصر دوره على تشغيل عملياتنا بفعالية، بل يساعدنا أيضاً على تطويرها بمرور الوقت. ومع بوبليسيس سابيينت ومنصتها Sapient Sustain، نُدخل نهجاً أكثر ذكاءً ومدفوعاً بالذكاء الاصطناعي يتيح لنا تحسين الأداء وتقليل التعقيد والتوسع بثقة".

ومن خلال الاستفادة من Sapient Sustain ودمج الذكاء الاصطناعي عبر عمليات تقنية المعلومات، بما في ذلك الإدارة التنبؤية للحوادث والتحليل الآلي للأسباب الجذرية، تنتقل Joe & The Juice إلى نموذج أكثر استباقية وتحسناً مستمراً. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في خفض التكاليف، وتحسين الاستقرار، وإنشاء أساس قابل للتوسع للنمو المستقبلي.

لمشاهدة عرض توضيحي لـ Sapient Sustain، يُرجى زيارة:

https://www.publicissapient.com/us/en/resources/demos/lead-failure

الجدير بالذكر أن Sapient Sustain تُعد جزءاً من محفظة بوبليسيس سابيينت الأوسع لمنصات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، والتي تشمل أيضاً Sapient Slingshot، وهي منصة لتطوير البرمجيات وتحديثها مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتسرّع دورة الحياة الكاملة من التصميم إلى النشر باستخدام سير عمل وكيل، وSapient Bodhi، وهي منصة ذكاء اصطناعي وكيل على مستوى المؤسسات تمكّن المؤسسات من تصميم وبناء وتنسيق الوكلاء الأذكياء وسير العمل على نطاق واسع.

نبذة عن بوبليسيس سابيينت

بوبليسيس سابيينت هي شركة تقنية تقدم منصات وخدمات ذكاء اصطناعي للمؤسسات. وبخبرة تزيد على 30 عاماً في التحول الرقمي للأعمال، نمكّن عملاء المؤسسات من تحويل طريقة عملهم وخدمتهم لعملائهم، بما يطلق قيمة جديدة ويساعدهم على الازدهار في عالم تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتستخدم منصاتنا Sapient Slingshot وSapient Bodhi وSapient Sustain الذكاء الاصطناعي المبني على هذا السياق المؤسسي العميق لمساعدة المؤسسات على تحديث أنظمتها التقنية القديمة، وبناء حلول وكيلة، وأتمتة عمليات تقنية المعلومات الخاصة بها. ويتيح الجمع بين منصات الذكاء الاصطناعي لدينا وخبرة فرقنا تقديم نتائج أسرع وأكثر فاعلية من خلال حلول مصممة وفق الاحتياجات الفريدة لأعمال عملائنا وقطاعاتهم وعملائهم. وتُعد Publicis Sapient المركز التقني لـ Publicis Groupe، إذ توحّد 20,000 موظف حول العالم عبر 28 دولة. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة publicissapient.com.

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