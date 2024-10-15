دبي، الإمارات العربية المتحدة: قام مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، الشركة التابعة لـ "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، بمنح الشهادة الخضراء لشركة "اس ايه بي" (SAP) المزوّد الرائد لبرامج المؤسسات. وتم تقديم الشهادة من قبل محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة "مورو" إلى مروان زين الدين، المدير التنفيذي لشركة "اس ايه بي" في دولة الإمارات العربية المتحدة على هامش معرض "جيتكس جلوبال 2024"، الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. وتم تقديم الشهادة تقديرًا لالتزام شركة "اس ايه بي" باستضافة عملياتها في إدارة تكنولوجيا المعلومات في مركز البيانات الأخضر المتطور التابع لـ "مورو ".

ويُعَدّ مركز البيانات الأخضر التابع لـ"مورو"، المصنف وفق موسوعة غينيس كأكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم، ركيزة أساسية في دعم المؤسسات لتحقيق أهدافها في مجال الاستدامة. ومن خلال استضافة عمليات شركة "اس ايه بي" في إدارة تكنولوجيا المعلومات، أكدّت "مورو" التزامها بتقليل البصمة الكربونية وتعزيز التحول الرقمي بأسلوب مستدام وصديق للبيئة.

بدوره، قال محمد بن سليمان: يؤكد مركز البيانات الأخضر التابع لـ"مورو" التزامنا بدعم أجندة الاستدامة في دبي وتحقيق "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050". وإنه نموذج لكيفية دمج الابتكار مع الاستدامة لتوفير بنية تحتية رقمية متطورة تلبي احتياجات الأعمال المتزايدة وتقلل في الوقت ذاته من الأثر البيئي. ونحن سعداء بمنح الشهادة "الخضراء" لشركة "اس ايه بي" تقديرًا لجهودها في تبني الاستدامة ضمن عملياتها".

ومن خلال استضافة عمليات شركة "اس ايه بي" في إدارة تكنولوجيا المعلومات في مركز البيانات الأخضر التابع لها، تضمن "مورو" تحقيق كفاءة مثلى، وقابلية للتوسع، وأمان عالي لعمليات الأعمال الحيوية، مع المساهمة في الحفاظ على البيئة. ويُعّد هذا الإنجاز دليلاً على النهج الابتكاري الذي تتبعه "مورو " في دمج الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والأمن السيبراني ضمن بنيتها الرقمية الخضراء، مما يضمن للعملاء الحصول على خدمات رفيعة المستوى ونتائج مستدامة.

من جانبه، قال مروان زين الدين، المدير التنفيذي لشركة "اس ايه بي" في الإمارات: " يشرفنا الحصول على هذه الشهادة الخضراء من مورو والتي تمثل دليلاً ملموساً على التزامنا بالاستدامة. هذا التقدير يتوافق مع رؤيتنا في مساعدة المؤسسات على العمل بشكل أفضل وتحسين حياة الناس من خلال توفير ابتكارات تقنية ذكية ومستدامة. فمن خلال الاستفادة من مركز البيانات الأخضر المتطور في مورو، فإننا لا نعمل فقط على تحسين عملياتنا ولكن أيضاً على تعزيز جهودنا الجماعية نحو تحقيق أهداف الإمارات في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050"

وتعكس مبادرة الشهادة الخضراء التزام "مورو" الراسخ بإنشاء بيئة رقمية مستدامة. ومع استمرارها في ريادة التقدم التكنولوجي، تقدم "مورو " حلول مبتكرة وفعالة للشركات والهيئات الحكومية التي تتبنى التحول الرقمي.

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