دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أدين، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، اليوم عن تعاون جديد مع شركة SAP لإطلاق حل المدفوعات SAP Unified Payment. ويهدف هذا الحل المدمج والمتكامل إلى تبسيط العمليات في قطاع التجارة العالمية من خلال ربط المتاجر الإلكترونية مباشرة بالمنظومة المالية الأساسية للشركة.

ومع التوسع المتسارع للتجارة العالمية، تواجه العلامات التجارية تحديات متزايدة نتيجة الاعتماد على شبكات معقدة تضم مختلف البنوك المحلية ومزودي خدمات الدفع وأدوات منفصلة لمكافحة الاحتيال. وتؤدي هذه البنية التحتية المجزأة إلى تنفيذ عمليات التسوية يدوياً مع عدم تناسق البيانات وخسائر في الإيرادات. ويساعد نظام SAP Unified Payment، والمتكامل مع منصة أدين للتكنولوجيا المالية، على توفير نظام مالي عالمي مدمج مباشرةً في SAP Commerce Cloud ليحل محل بوابات الدفع الخارجية وأنظمة الدفع المجزأة. ويتميز هذا الحل بالتكامل السلس مع مواقع التجارة الإلكترونية وأجهزة نقاط البيع وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات.

نقلة نوعية لمنظومة التجارة المؤسسية

تم تصميم حل المدفوعات SAP Unified Payment للشركات التي تبحث عن تبسيط الإجراءات وتسريعها دون التأثير على الأداء، وتحويل المدفوعات إلى محرك للنمو. ومن خلال الاعتماد على منصة أدين العالمية الموحدة، يمكن للشركات التي تستخدم SAP Commerce Cloud الاستفادة من:

• تعزيز الإيرادات وإدارة الاحتيال بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي: تعتمد منصة أدين الموحدة على تقنيات ذكاء اصطناعي مدربة على معاملات عالمية تتجاوز قيمتها تريليون دولار، ما يساعد على تسريع الموافقات على المدفوعات والتعرف على العملاء الدائمين عبر مختلف القنوات. وتسهم هذه التقنيات في تعزيز معدلات إجراء المعاملات والحد من عمليات الاحتيال دون التأثير على تجربة العملاء.

• تكامل مباشر مع منصة SAP S/4HANA وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات: يوفر الحل الجديد تنفيذ سريع لعمليات التسوية المالية مع إدارة عمليات المطابقة بشكل آلي، ما يدعم الكفاءة المالية ويعزز دقة البيانات.

• قابلية التوسع عالمياً: يتيح للشركات التوسع في أسواق جديدة عبر واجهة تقنية موحدة، مع دعم مئات من طرق الدفع المحلية.

تعليقاً على الشراكة، قال رويلانت برينس، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة أدين: "تطورت التجارة بوتيرة أسرع من قدرة الأنظمة المالية التقليدية على مواكبتها. ومع الانتقال من تعدد مزودي الخدمات المالية إلى منصة موحدة، باتت الشركات قادرة على رؤية بياناتها بوضوح أكبر والاستفادة منها بفعالية أعلى. ولا يقتصر الأثر على معالجة المدفوعات فحسب، بل يمتد إلى تبسيط العمليات التشغيلية والحد من مخاطر الاحتيال وتسوية المدفوعات الدولية آلياً، لتصبح أكثر سهولة وقرباً من تجربة المدفوعات المحلية".

من جانبه، قال بالاجي بالاسوبرامانيان، الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتجات - تجربة العملاء والصناعات الاستهلاكية في SAP: "يضع SAP Unified Payment عمليات الدفع في صميم تجربة العملاء بشكل مباشر. ومن خلال دمج حلول المدفوعات المتطورة في SAP Commerce Cloud والتعاون مع منصة أدين العالمية، نساعد العملاء على تبسيط منظومة المدفوعات الخاصة بهم وتسريع عمليات إطلاق الأعمال الجديدة وتحقيق أداء أفضل على نطاق واسع عبر تجربة موحدة وسلسة ضمن حلول SAP".

الارتقاء بمعايير القطاع

يمثل هذا الإطلاق تحولاً جذرياً في عالم المدفوعات، حيث ينتقل من بوابات المدفوعات الخارجية المعقدة إلى نموذج تصبح فيه التكنولوجيا المالية جزءاً أساسياً ومتكاملاً من أنظمة المؤسسات. كما يوفر للمستهلكين إجراءات أسرع وأكثر موثوقية، فيما يوفر للشركات مساراً آلياً وأكثر كفاءة نحو التوسع عالمياً بالاعتماد على البيانات.

