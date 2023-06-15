(الرياض، المملكة العربية السعودية) – امتدادًا للشراكة المتينة التي تمتد لأكثر من خمسة عقود بين SAP SE ® رائدة حلول الأعمال ونظام إدارة موارد المؤسسات، وIBM رائدة تقنية المعلومات والأتمتة، وضمن فعالية أقيمت في الرياض حول تعزيز وتسريع عملية التحول الرقمي للأعمال تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، أعلنت SAP® عن تضمينها لتقنية الذكاء الاصطناعي من IBM Watson®، والتي سيتم دمجها عبر مجموعة حلول SAP®، لتوفير رؤى جديدة مبنية على بيانات دقيقة موثوقة وأتمتة مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تسريع وتيرة الابتكار وإنشاء تجربة مستخدمين أكثر فعاليّة عبر كافة مجموعة حلول SAP.

ستستخدم SAP الإمكانات المتوفِّرة في IBM Watson لتشغيل مساعدها الرقمي في SAP Start، والذي يوفر نقطة إدخال موحَّدة للحلول السحابية من SAP. وباستخدام SAP Start، سيتمكن المستخدمين من البحث عن التطبيقات المتوفِّرة في الحلول السحابية من SAP وسحابة SAP S/4HANA® والتفاعل معها بشكل تبادلي. حيث سيتم تصميم إمكانات الذكاء الاصطناعي الجديدة في SAP Start لمساعدة المستخدمين على زيادة الإنتاجية بالاستعانة باللغة المألوفة والرؤى التنبؤية المبنية على بيانات دقيقة باستخدام حلول IBM Watson المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي التي ترتكز على مبادئ الثقة والشفافية وخصوصية البيانات لشركة IBM.

صرّح كريستيان كلاين، الرئيس التنفيذي وعضو المجلس التنفيذي لشركة SAP SE قائلًا: "يهدف هذا التعاون المميز مع شركة IBM إلى تزويد عملاء SAP بتجربة أفضل للمستخدمين واتخاذ قرارات أسرع ورؤى أكبر للمساعدة في تحويل عمليات أعمالهم".

"إن العمل معًا لدمج المزيد من قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلُّم الآلي والتقنيات الذكية الأخرى في حلول SAP يمكن أن يؤدي إلى نتائج أعمال أفضل لعملائنا المشتركين. تُمثل الأخبار التي يتم تداولها اليوم، وآخر الأنباء عن استخدامنا الموسِّع لـ Red Hat Enterprise Linux، مثالًا واقعيًا على كيفية استمرار الشراكة الغنية على مدى 50 عامًا بين شركاتنا في النمو بشكل أقوى ودفع الصناعة إلى الأمام".

سيتم توسيع إمكانات المساعد الرقمي الجديد في SAP Start ليشمل كافة حلول SAP، وسيكون له دور في المساعدة على الإجابة على أسئلة متنوعة للمديرين والموظفين. ومن خلال أتمتة المهام المشتركة وتسريع وتيرة تنفيذها، تم تصميم هذه الإمكانات للمساعدة في إطلاق العنان لتعزيز إنتاجية الموظف والتركيز على تنفيذ الأعمال ذات البعد الإستراتيجي بشكل أكبر.سيُمكِّن SAP Start العملاء من الاستفادة من تقنية الذكاء فيما يتعلق باتخاذ القرارات مع القدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلُّم الآلي لاستخراج المعلومات من مجموعة متنوعة من مصادر البيانات والإجابة على أسئلة المستخدميين عبر خطوط الأعمال. واليوم، تساعد تقنية IBM المتوفِّرة حاليًا في تطبيق TripIt للهاتف الجوَّال من SAP Concur ما يقارب من 13 مليون مستخدم في الوصول بسهولة إلى معلومات الطقس المنبثقة من الذكاء الاصطناعي لاتخاذ خيارات سفر أكثر استدامة قبل الرحلات وأثنائها.

تقدم شركة IBM قدرات الذكاء الاصطناعي الرائدة في السوق مع منتجات Watson التي تم تطبيقها من قِبل أكثر من 100 مليون مستخدم في 20 قطاعًا صناعيًا. بالإضافة إلى ذلك، تدعم SAP وIBM Consulting العملاء حاليًا من خلال طرح 25 حلاً مشتركًا ذكيًا في الصناعة التي تستخدم قدرات IBM Watson التي تدعمها منصة تقنية الأعمال فيSAP (SAP BTP). إن حلول هذه الصناعة تساعد العملاء عبر مختلف القطاعات مثل البيع بالتجزئة والتصنيع والمرافق على تسريع تحويل أعمالهم واستخدام البيانات لاتخاذ قرارات أكثر استنارة.

قال آرفيند كريشنا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IBM: "تتضافر جهود IBM وSAP لمنح الشركات طرقًا جديدة ومثيرة لتسخير القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي واستخدامها كمصدر للميزة التنافسية". "من خلال هذا الإعلان، سنقوم بدمج الإمكانات الكامنة في الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات من IBM Watson في نظام تخطيط موارد المؤسسات الرائد من SAP لمساعدة الشركات على إعادة تصوُّر تجارب العملاء وتعزيز الإنتاجية وزيادة النمو."

إضافةً إلى تضمين قدرات الذكاء الاصطناعي من IBM Watson في حلول SAP، ستتعاون SAP وIBM في نماذج الذكاء الاصطناعي التي تم إنشاؤها واللغات الكبيرة التي تهدف إلى توفير التعلُّم المستمر والتشغيل الآلي على أساس مجموعة تطبيقات SAP ذات المهام الحسّاسة.

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نبذة عن SAP

تتمثل إستراتيجية SAP في مساعدة كل نشاط تجاري على العمل كمؤسسة ذكية ومستدامة. وبصفتنا شركة رائدة في السوق في برامج تطبيق المشروع، فإننا نساعد الشركات من جميع الأحجام وفي جميع الصناعات على العمل وتحقيق أفضل أداء: ينتج عملاء SAP 87% من إجمالي التجارة العالمية. يساعد التعلُّم الآلي وإنترنت الأشياء (IoT) وتقنيات التحليلات المتقدمة على تحويل أعمال العملاء إلى مشاريع ذكية. تساعد SAP في منح الأشخاص والمؤسسات رؤى عميقة عن الأعمال وتُعزِّز التعاون الذي يساعدهم على البقاء في طليعة المنافسين. نحن نبسط سُبل استخدام التكنولوجيا للشركات حتى تتمكن من استخدام برامجنا بالطريقة التي تريدها - دون انقطاع. تتيح مجموعتنا الشاملة من التطبيقات والخدمات لعملاء الأعمال والقطاع العام عبر 25 قطاعًا صناعيًا على مستوى العالم العمل بشكل مربح، والتكيف مع المتطلبات باستمرار، وإحداث فرق. من خلال شبكة عالمية من العملاء والشركاء والموظفين وقادة الفكر، تساعد SAP العالم على تحسين حياة الأشخاص ورفاهيتهم. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضّل بزيارة www.sap.com.

نبذة عن IBM

IBM هي شركة عالمية رائدة في تقديم الخدمات السحابية المختلطة والذكاء الاصطناعي وخدمات الأعمال، حيث تساعد العملاء في أكثر من 175 دولة على الاستفادة من الرؤى المستمدة من بياناتهم، وتبسيط عمليات الأعمال وخفض التكاليف واكتساب ميزة تنافسية في قطاعاتهم. ويعتمد ما يقرب من 3800 كيان حكومي وشركات في مجالات البنية التحتية الحيوية، مثل الخدمات المالية والاتصالات والرعاية الصحية على المنصة السحابية الشاملة لشركة ـ IBM وRed Hat OpenShift للتأثير على تحويلاتهم الرقمية بسرعة وكفاءة وأمان.توفر ابتكارات IBMالرائعة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والحلول السحابية الخاصة بالصناعة وخدمات الأعمال اختيارات مفتوحة وتتسم بالمرونة لعملائنا.يتم دعم كل هذا من خلال التزام شركةIBMبالثقة والشفافية والمسئولية والشمولية والخدمة. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة www.ibm.com.

البيانات المتعلقة بالاتجاه والنوايا المستقبلية لشركة IBM عرضة للتغيير أو الانسحاب دون إشعار وتمثل الأهداف والغايات فقط.

يحتوي هذا المستند على بيانات تطلعية، وهي عبارة عن تنبؤات أو توقعات أو بيانات أخرى حول الأحداث المستقبلية. تستند هذه البيانات إلى التوقعات والتنبؤات والافتراضات الحالية التي تخضع لمخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج والنواتج الفعلية بشكل جوهري. يمكن العثور على معلومات إضافية بشأن هذه المخاطر والشكوك في ملفاتنا لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قسم عوامل الخطر في تقرير SAP السنوي لعام 2021 في النموذج 20-F.