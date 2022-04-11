الرياض: أعلنت شركة SAMI، الشريك الوطني الاستراتيجي الرائد في توطين الصناعات الدفاعية والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة بوينج، الرائدة عالمياً في صناعات الطيران، وصناعة الطائرات التجارية وأنظمة الدفاع والفضاء والأمن، ومزود خدمات الطيران للعملاء من الشركات وأجهزة الدفاع، وذلك لتأسيس مشروعٍ استراتيجيٍ مشتركٍ في المملكة.

وقد جاء الإعلان عن الاتفاقية خلال افتتاح فعاليات معرض الدفاع العالمي الذي أقيم بالرياض بحضور معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس إدارة شركة SAMI، ورئيسها التنفيذي المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد و ليان كاريت، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بوينج والمستشارة التنفيذية لدى رئيس شركة بوينج، وتيد كولبيرت، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينج للدفاع والفضاء والأمن، إلى جانب عددٍ من كبار المسؤولين من الطرفين. ومن المقرر أن تشهد الأسابيع المقبلة توقيع الاتفاقات النهائية للمشروع المشترك.

وتعليقا على الاتفاقية، أوضح معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس إدارة شركة SAMI :قائلاً "في الوقت الذي نتحرك فيه بسرعة نحو تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030 لقطاع دفاع مستدام بالكامل، فإن علاقاتنا طويلة الأمد مع قادة الصناعة مثل بوينج سوف تعزز خطواتنا في هذا المجال. حيث أن هذا المشروع المشترك سوف يعمل على تلبية احتياجات قطاع الطيران المتنامي في المملكة ويمهد الطريق للمزيد من التعاون المثمر في السنوات القادمة".

وفي تعليقٍ له على تأسيس المشروع المشترك الجديد، أوضح المهندس وليد بن عبدالمجيد أبو خالد، الرئيس التنفيذي لشركة SAMI، قائلاً: "يزخر قطاع الطيران في المملكة اليوم بفرصٍ مهمةٍ لتوطين وتطوير قدرات مستدامةٍ جديدة، مما سيمكننا من دعم وتطوير قدرات محلية وبكوادر وطنية. ونتوقع أن يتضاعف عدد الطائرات في المملكة على مدى السنوات العشر القادمة، ولذلك نتطلع أن يكون المشروع المشترك خطوة أولى نحو شراكةٍ استراتيجيةٍ أوسع بين SAMI، وبوينج في المستقبل والتي ستشمل المزيد من المنصات والخدمات في هذا المجال".

وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيعمل الطرفان معًا من خلال شركة ذات مسؤولية محدودة لتوفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة والاستدامة للطائرات العامودية ( Helicopter ) التي تعمل حاليًا في المملكة.

من جهته، أعرب توربو سجوجرين، نائب رئيس شركة بوينج لخدمات الدفاع والخدمات الحكومية الدولية عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة والطويلة التي تمتد على مدى 77 عامًا مع المملكة العربية السعودية". وقال: "بموجب الاتفاقية الجديدة، سنقدم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمنصات الطائرات العمودية في المملكة، وسنواصل التزامنا بالشراكة مع SAMI، والعمل مع مختلف الجهات المعنية في المملكة للمساهمة بشكلٍ فعال في إنجاز مستهدفات رؤية المملكة 2030".

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