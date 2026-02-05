الرياض، المملكة العربية السعودية، تشارك الشركة السعودية للصناعات العسكرية(SAMI) الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، كشريك وطني استراتيجي في النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي، والذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، في الفترة من 8 إلى 12 فبراير 2026.

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا للدور المحوري الذي تقوم به الشركة وريادتها الوطنية في دعم وتطوير منظومة الدفاع في المملكة، حيث تجسد التزامها الراسخ بقيادة مسيرة التحول في القطاع والمساهمة في توطين الصناعات العسكرية والإنفاق الدفاعي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعكس الطموح في بناء قدرات دفاعية متقدمة ومستدامة.

ومن خلال مشاركتنا في هذه النسخة الاستثنائية، تستعرض الشركة أحدث التقنيات المتقدمة في مجالات الإلكترونيات المتقدمة، وصناعة الطيران، والأنظمة الأرضية، إلى جانب عرض أكثر من 60 قدرة ومنتجًا وطنيًا، تشمل أنظمة الحرب الإلكترونية المتقدمة، وأنظمة القيادة والسيطرة وحلول الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO) لمختلف المنظومات، بالإضافة إلى الكشف عن أنظمة وطنية حديثة تُعد الأبرز من نوعها. وذلك انعكاسًا لما تشهده المملكة العربية السعودية من نقلة نوعية متسارعة في قطاع توطين الصناعات العسكرية، ودعمًا لمسيرة التنوع الاقتصادي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الجاهزية لمختلف القوات العسكرية والأمنية تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وعلى مدار خمسة أيام في معرض الدفاع العالمي 2026، سيشارك قيادات شركة SAMI التنفيذين ونخبة من خبرائها الفنيين والمتخصصين في 12جلسة حوارية رفيعة المستوى من تنظيم معرض الدفاع العالمي، وعروض نوعية تستعرض القدرات المتقدمة، إلى جانب 16 جلسة حوارية متخصصة في جناح الشركة، ويعكس ذلك الدور المحوري الذي تقدمه الشركة في تشكيل مستقبل الأنظمة الدفاعية، والصناعات المتقدمة، والتقنيات الناشئة داخل المملكة، وترسيخ مكانتها ودورها الفاعل في المنظومة الدفاعية إقليميًا وعالميًا.

كما تواصل شركةSAMI ، في ظل التسارع المستمر الذي يشهده القطاع، التزامها بتطوير المحتوى المحلي وتأمين سلاسل الإمداد، وتمكين الكفاءات الوطنية، وبناء شراكات دولية استراتيجية مستدامة، مما يعزّز التميز التقني عبر منظومة الدفاع والأمن في المملكة. وتجسّد مشاركة SAMI في هذا الحدث التزامها الراسخ بتحقيق رؤيتها وأهدافها، وتعزيز مكانتها كشركة رائدة عالميًا في تقنيات الدفاع والأمن.

-انتهى-

#بياناتشركات