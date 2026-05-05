أعلنت شركة "SAM Developments"، الذراع العقاري لمجموعة "سامكو" (SAMCO) العريقة، عن خطة توسعية شاملة في السوق العقاري المصري، كاشفة عن استهدافها مبيعات تعاقدية بقيمة 4 مليارات جنيه لمشروعها الرائد "SAM Wave" بالعاصمة الجديدة، مع تنفيذ مشروعات أخرى تتجاوز استثماراتها 8.5 مليار جنيه في عدة مناطق. قال الدكتور مهندس عبد الرحمن عبد الجيد، رئيس مجلس إدارة شركة "SAM Developments"، إن الشركة تمثل نتاج أكثر من 33 عاماً من الخبرات التراكمية لمجموعة "سامكو" التي تأسست عام 1993. وأكد أن التحول نحو التطوير العقاري جاء ليعكس فلسفة تتماشى مع الطفرة العمرانية الكبرى في مصر، مستنداً إلى سجل حافل يشمل تنفيذ أكثر من مليون متر مربع من المباني كاملة التشطيب، و20 مليون متر من أعمال البنية التحتية لصالح جهات كبرى. وأشار د. عبد الرحمن إلى أن مجلس إدارة الشركة يضم قامات هندسية مرموقة، من بينهم المهندس سيد فاروق والمهندس مصطفى ندا، مما يضمن الالتزام بأقصى المعايير الإنشائية والجداول الزمنية. كما أعرب عن فخره بمساهمة المجموعة في بناء الدولة من خلال تنفيذ 150 مدرسة، و50 فرعاً للبريد، و17 منشأة صحية، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. من جانبه، كشف الأستاذ أحمد صبري، رئيس القطاع التجاري بشركة "SAM Developments"، عن تفاصيل المحفظة الاستثمارية الحالية التي تركز استراتيجياً على غرب القاهرة والقاهرة الجديدة،ومن أبرزها: مشروع "FUSION" بمحور 26 يوليو: مجمع متكامل (تجاري, إداري, طبي) باستثمارات تبلغ 750مليون جنيه. لافتًا إلى أن الشركة أطلقت مشروع "SAM Wave" بالعاصمة الجديدة (MU23)، يمتد على مساحة 7,400 متر مربع، مؤكدًا أن المباني تشغل 30% فقط من المساحة لضمان الاستدامة. ويتكون من أرضي و9 طوابق تضم أنشطة تجارية وإدارية وطبية. وأعلن صبري أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه خلال العام الجاري لتسريع وتيرة الإنشاءات، مستفيدة من امتلاكها لكافة المعدات والكوادر الفنية، مما يتيح لها الانتهاء من المشروعات قبل المواعيد المحددة. وأكد أن الشركة تتبنى في مشروعاتها مفهوم "العمارة الخضراء" عبر الاعتماد على الطاقة الشمسية والأنظمة الذكية، بالتعاون مع شركاء نجاح رائدين مثل مكتب الاستشاري الهندسي "آركريت" المهندس محمد تمام، كما توفر الشركة حلولاً مبتكرة مثل توفير حضانات متطورة داخل مراكزها التجارية لدعم بيئة العمل. وأضاف رئيس القطاع التجاري أن القوة البيعية لشركة "SAM" تستمد ثقتها من تاريخ المجموعة التي طورت أكثر من 100 برج سكني في أرقى أحياء القاهرة، وتمتلك قاعدة عملاء تشمل كبرى المؤسسات المالية كالبنك الأهلي المصري وبنك مصر. لافتا إلى أن الشركة بصدد التحضير لإطلاق مشروع كبير في منطقة التجمع الخامس قريباً، ضمن محفظة تضم حالياً 4 قطع أراضي استراتيجية، مؤكداً أن السوق العقاري المصري يظل "الملاذ الآمن" للاستثمار، وقادراً على النمو والتعافي وتقديم فرص غير مسبوقة في ظل النهضة العمرانية الحالية.

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية

إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.

ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.

وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.