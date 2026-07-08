مجمع طبي متكامل على مساحة 16 ألف متر مربع، يضم مستشفى لليوم الواحد وعيادات متخصصة.

يوفر المجمع منظومة طبية متكاملة ضمن رؤية أكثر شمولاً لتحسين جودة الحياة للسكان، تحت إدارة SAFA MEDI.PLEX بالإضافة إلى خبرة مستشفيات الصفا المُتميزة.

تقديم أفضل خدمات التصوير الطبي من خلال أكبر مركز لـ"ألفا سكان" للأشعة في شرق القاهرة بالتعاون مع مجموعة ألفا الطبية.

توفير خدمات التحاليل الطبية بكافة تخصصاتها من خلال معامل “ألفا الطبية” لتلبية احتياجات السكان داخل المشروع والمنطقة المحيطة.

التعاون يعكس توجه هايد بارك لتطوير مجتمعات متكاملة الخدمات، ويدعم سهولة الوصول إلى رعاية صحية عالمية المستوي في القاهرة الجديدة.

إطلاق جديد لمستشفيات الصفا لأول مرة في القاهرة الجديدة بالتعاون مع هايد بارك.

انطلاقًا من رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز منظومة الخدمات في مشروعاتها، أعلنت هايد بارك العقارية للتطوير، الرائدة في تطوير المجتمعات المتكاملة، عن توقيع اتفاقية تعاون مع مستشفيات الصفا لإنشاء مجمع "SAFA MEDI.PLEX" الطبي في مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة، بهدف تقديم مستوى متقدم من الخدمات الطبية المتكاملة والمتنوعة لسكان المشروع، والارتقاء بجودة حياتهم، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لتقديم خدمات متكاملة داخل المشروع.

ومن المقرر أن تتولى SAFA MEDI.PLEX، التابعة لمستشفيات الصفا، تشغيل وإدارة هذا المجمع الطبي الشامل، مستفيدةً من خبرتها الممتدة والمتخصصة في تقديم الخدمات الصحية. وتبلغ مساحة المجمع الطبي الجديد 16 ألف متر مربع، ويضم مستشفى لليوم الواحد، إلى جانب مركزين للأشعة والتحاليل الطبية بالتعاون مع ألفا سكان ومعامل ألفا. بالإضافة إلى ذلك، يضم المجمع عيادات طبية خاصة تبدأ مساحاتها من 44 إلى 157 مترًا مربعًا، لتلبية الاحتياجات المختلفة للأطباء. ومن المقرر أن يبدأ تسليم المجمع الطبي خلال عام 2027.

وقال المهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير: "في هايد بارك، ننظر إلى تطوير المجتمعات العمرانية باعتباره مسؤولية تتجاوز تطوير الوحدات السكنية، لتشمل توفير منظومة متكاملة من الخدمات التي تلبي احتياجات السكان وتعزز جودة الحياة داخل مشروعاتنا. وانطلاقًا من هذا النهج، نحرص على إبرام شراكات استراتيجية مع مؤسسات رائدة في مختلف القطاعات، بما يضمن تقديم قيمة مستدامة لعملائنا، ويواكب احتياجاتهم المُختلفة."

وأضاف المهندس أمين سراج: "يأتي تعاوننا مع مستشفيات الصفا كخطوة مهمة ضمن رؤيتنا، حيث نسعى إلى توفير خدمات رعاية صحية شاملة داخل هايد بارك القاهرة الجديدة، بما يتيح للسكان سهولة الوصول إلى خدمات طبية عالية الجودة. كما يعكس هذا التعاون التزامنا المستمر بتطوير مجتمعات متكاملة توفر مختلف مقومات الحياة."

وقال الدكتور عادل طلعت، رئيس مجلس إدارة مستشفيات الصفا: "يعتمد هذا التعاون على توافق الرؤية بين مستشفيات الصفا وهايد بارك العقارية للتطوير، حيث نؤمن بأن الرعاية الصحية المتكاملة تمثل إحدى الركائز الأساسية لبناء مجتمعات مستدامة تتمحور حول الإنسان والارتقاء بحياته. وانطلاقًا من رسالتنا في تقديم خدمات طبية متطورة وسهلة الوصول وفق أعلى معايير الجودة، نتطلع من خلال هذا التعاون إلى تلبية مختلف الاحتياجات الطبية والوقائية والعلاجية للأفراد، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتوفير تجربة صحية متكاملة."

وتعمل SAFA MEDI.PLEX تحت مظلة مستشفيات الصفا، التي تدير مستشفيين في منطقة المهندسين بسعة إجمالية تتجاوز 280 سريرًا، وتقدم باقة متكاملة من الخدمات الطبية تشمل العيادات التخصصية، وخدمات الطوارئ، والتصوير الطبي، والتحاليل من خلال شراكتها مع مجموعة ألفا الطبية، والتي تضم شركة ألفا سكان للأشعة، وكذلك معامل ألفا، إلى جانب خدمات مستشفى اليوم الواحد والعيادات الخاصة، بما يضمن توفير تجربة علاجية متكاملة وسهلة للمرضى.

ويعكس هذا التعاون توجه هايد بارك العقارية للتطوير نحو تعزيز مفهوم الخدمات المتكاملة داخل مشروعاتها، من خلال توفير منظومة شاملة من الخدمات الصحية والتجارية والترفيهية، بما يدعم رؤيتها في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة توفر تجربة حياة شاملة ومستدامة للسكان.

ويتميز مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة بموقعه الاستراتيجي المُميز في منطقة التجمع الخامس، ويمتد على مساحة 6,081,337 مترًا مربعًا، باستثمارات إجمالية تبلغ 115 مليار جنيه. ويضم المشروع 14,767 وحدة سكنية متنوعة، بالإضافة إلى بيزنيس ديستريكت وهايد أوت ونادي "رايز" الرياضي، ويُعتبر المجمع الطبي أحدث المرافق التي أُعلن عنها لخدمة سكان المشروع.

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نبذة عن هايد بارك

تأسست شركة هايد بارك العقارية للتطوير في السوق المصري عام 2007، ونجحت في تقديم مجتمعات عمرانية متكاملة تركز على جودة الحياة الحديثة. تمتد مشروعاتها على مساحة 2600 فدان، وتُعد من الشركات القوية المدعومة من جهات حكومية وبنوك كبرى، مما يعزز دورها كشريك استراتيجي في التنمية العمرانية. وساهمت الشركة في تحقيق توازن عمراني بين شرق وغرب القاهرة من خلال تطوير مشروعات بارزة مثل هايد بارك القاهرة الجديدة، تاوني، وجاردن ليكس، إلى جانب مشروع سي شور بالساحل الشمالي، مما يعكس رؤيتها في إنشاء مجتمعات متكاملة ومستدامة تضع معايير جديدة للتطوير العقاري في السوق المصري.

نبذة عن صفا

SAFA MEDI.PLEX هي وجهة طبية متكاملة تعمل تحت مظلة مستشفيات الصفا، التي تدير مستشفيين في المهندسين بسعة إجمالية تتجاوز 280 سريراً. وتقدم خدمات العيادات التخصصية والطوارئ والأشعة والتحاليل الطبية من خلال شراكتها مع معامل الفا و الفا سكان، بما يضمن تجربة علاجية متكاملة وسهلة للمرضى.