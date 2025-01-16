جدة، أطلقت الخطوط السعودية محتوى New Distribution Capability (NDC) على منصة Sabre، في خطوة تمثل إنجازًا مهمًا في رحلتها نحو تعزيز تجربة السفر لضيوفها.

وكجزء من جهود "السعودية" لتحديث استراتيجيتها التوزيعية، يتاح محتوى NDC لوكلاء السفر وكافة الشركات من خلال منصة Sabre العالمية حيث يتيح هذا التعاون تقديم عروض مخصصة تلبي احتياجات الضيوف المتنوعة مع تحسين تجربة الحجز عبر جميع القنوات.

وتؤكد شراكة "السعودية" مع Sabre التزامها بالابتكار الذي يضع الضيف في المقام الأول كما ستتمكن من فتح آفاق جديدة بما يوفر المزيد من المرونة والخيارات للضيوف والشركاء.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الخطوط السعودية أرڤيد فون زور موهلين: "تمثل شراكتنا مع Sabre خطوة هامة نحو تحقيق رؤيتنا لتحويل تجربة السفر لضيوفنا حيث تتيح لنا تقنيات NDC تقديم خيارات مخصصة ونوعية تضمن تجربة حجز سلسة، ويدعم هذا التعاون استراتيجيتنا البيعية إلى جانب اتساقه مع الرؤية الشمولية لإعادة تعريف التميز في السفر."

ومن جانبها قالت النائب الأول لرئيس إدارة المنتجات وتجربة التوزيع في Sabre كاثي مورغان: "يسعدنا التعاون مع الخطوط السعودية لتحقيق هدفنا المشترك في تعزيز تجربة البيع بالتجزئة من خلال تقنياتنا الحديثة، إن إطلاق محتوى NDC الخاص بالسعودية عبر Sabre يعكس التزامنا بتمكين الوصول المباشر إلى محتوى متعدد المصادر، مما يتيح لوكلاء السفر والشركات إمكانية التسوق والحجز وإدارة عروض NDC بسهولة إلى جانب المحتويات الأخرى على منصتنا".

تأتي هذه المبادرة ضمن التزام الخطوط السعودية لتعزيز شبكة رحلاتها وتقديم خدمات عالمية المستوى لجلب العالم إلى المملكة، حيث تواصل استثماراتها في التقنيات المتقدمة والشراكات الاستراتيجية لقيادة مستقبل القطاع.

نبذة عن السعودية:

الخطوط السعودية (السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

واستثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

"السعودية" هي عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م

وحظيت "السعودية" مؤخرًا على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى 2025" للعام الرابع على التوالي من جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس (APEX). كما ارتقت "السعودية" 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

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