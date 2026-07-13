دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت «دبي الصحية» عن توقيع اتفاقية تعاون مع "منظومة جامعة Rush الطبية"، والتي تصنف ضمن أفضل الأنظمة الصحية الأكاديمية في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الجودة ونتائج المرضى ومعايير السلامة، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والتجارب للارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقع الاتفاقية الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والدكتور عمر لطيف، الرئيس التنفيذي لمنظومة جامعة Rush الطبية، والرئيس التنفيذي للمركز الطبي لـ"جامعة Rush”، بحضور معالي الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة في دبي.

مجالات التعاون

وتهدف الاتفاقية إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحسين نتائج المرضى، ودعم ثقافة التعلم المستمر، إلى جانب تبادل الخبرات، ودعم منظومة البحث والابتكار والصحة الرقمية، وتطبيق معايير الجودة والسلامة الدولية، بالإضافة إلى تنمية مهارات الكوادر في المجالات الطبية والتمريضية والمهن الصحية المساندة والقيادية.

إضافة نوعية

بهذه المناسبة، قال الدكتور عامر شريف: "نعتز بهذه الشراكة مع "منظومة جامعة Rush الطبية"، التي تمثل إضافة نوعية لمسيرتنا نحو ترسيخ نموذج للرعاية الصحية يرتقي بصحة الإنسان، حيث تأتي هذه الاتفاقية لدعم التحول في قطاع الرعاية الصحية، من خلال تكامل الخبرات بين الجانبين، للارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز سلامة المرضى".

وأضاف: "ستسهم هذه الشراكة في دعم نظامنا الصحي الأكاديمي المتكامل، عبر الربط بين الرعاية والتعلّم والاكتشاف، وتطوير المهارات المهنية في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى دفع مسيرة البحث العلمي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لقيادة مستقبل القطاع الصحي، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً في مجال الرعاية الصحية".

من جانبه، قال الدكتور عمر لطيف: "نفخر بهذه الشراكة الاستراتيجية مع «دبي الصحية»، التي تمثل منصة مهمة للارتقاء بجودة الرعاية وبتجربة وسلامة المرضى، كما تفتح آفاقاً أوسع لتبادل المعرفة وتكامل الخبرات، بما يعود بالنفع على المرضى ويُسهم في الارتقاء بجودة الحياة".

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