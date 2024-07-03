المحرق، البحرين: أعلنت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، عن حصول مطار البحرين الدولي على جائزة الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث (RoSPA) للسلامة والصحة للمرة الرابعة على التوالي. وقد منحت هذه الجائزة لمطار البحرين الدولي في حفل جوائز RoSPA للسلامة والصحة، الذي أقيم في 6 يونيو 2024 في فندق كمبينسكي سنترال أفينيو بدبي، حيث تسلم الجائزة المهندس حسن فرحان، مدير الصحة والسلامة والبيئة في شركة مطار البحرين التي تعتبر إنجازاً جديداً وإضافة نوعية تجسد التزام الشركة بتطبيق متطلبات الصحة والسلامة.

تُعد جوائز RoSPA من بين الجوائز المرموقة في مجال السلامة والصحة في المملكة المتحدة وعلى مستوى العالم، حيث تقوم المؤسسات من جميع أنحاء العالم بتقديم مشاركاتها للحصول على الجائزة ويتم تقييم المشاركات بعناية من قبل لجنة من الخبراء في مجال السلامة، ممن يقدمون ملاحظات قيمة لتحسين ممارسات الصحة والسلامة.

وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين السيد محمد يوسف البنفلاح، أن هذا الإنجاز خير دليل على الجهود المتفانية التي يبذلها فريق الصحة والسلامة والبيئة في الشركة و يعكس التزام فريق العمل في مطار البحرين الدولي بمعايير السلامة وعملهم الدؤوب لتطبيق أفضل ممارسات الصحة والسلامة في مجال الطيران، مضيفا أن سلامة المسافرين والموظفين تُعد أولوية قصوى لشركة مطار البحرين، التي تسعى بالتعاون مع شركائها للحفاظ على أعلى المعايير في هذا المجال.

وتشكل هذه الجائزة تقديراً لالتزام شركة مطار البحرين برفع معايير إدارة الصحة والسلامة المهنية في مطار البحرين الدولي، وجهودها المتواصلة في المحافظة على تلك المعايير. ومع حصول الشركة على هذه الجائزة لأربع سنوات متتالية من 2021 إلى 2024، تثبت شركة مطار البحرين تميزها وحرصها على الالتزام بأعلى معايير السلامة ورعاية الأفراد.

نبذة عن شركة مطار البحرين

شركة مطار البحرين هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بوابة البحرين الأولى إلى العالم. ومن خلال اضطلاعها بمهام تطوير البنية التحتية للمطار ومنشآته وعروضه التجاريّة، نجحت شركة مطار البحرين في تحويل مطار البحرين الدولي إلى أحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في منطقة الخليج. ويتبلور الهدف الأول للشركة حول ضمان تحقيق المطار لأعلى مستويات التميّز في الأداء مع الاحتفاء بالسمات الفريدة للهوية البحرينيّة والطابع المميز للمملكة، فضلًا عن تعزيز مكانة البحرين الرائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها في الوقت ذاته من خلال التركيز على الابتكار والكفاءة وإرث المملكة الثقافي. ومنذ توليها مسؤوليّة إدارة المطار وتشغيله في العام 2010، ساهمت شركة مطار البحرين في ترسيخ سمعة مطار البحرين الدولي كبؤرة جاذبة للمسافرين وكبرى شركات الطيران على حد سواء. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: bahrainairport.bh ، إنستغرام: @BahrainAirport، ثريدز: @BahrainAirport، تيك توك: @bahrainairport، تويتر: @BahrainAirport، فيسبوك: BahrainAirport، لينكد ان: Bahrain Airport Company

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