دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions)، وهي تكتل أعمال متنوعة يتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً له ويعمل ضمن مجموعة غباش (Ghobash Group)، عن أحدث إضافة إلى حافظتها المتنامية والاستراتيجية من الشركاء في مجال حلول الأنظمة السمعية والبصرية (AV) مع Rocware، وهي شركة رائدة عالمياً قائمة على التكنولوجيا وتتخصص في منتجات الاتصالات الموحدة (UC) من الجيل التالي والخاصة بالمؤسسات.

تملك شركة Rocware مقرّات موزّعة في كلّ من لوس أنجلوس وشنزن وأمستردام ولها شبكة كبيرة من الشركاء العالميين. تعتمد حلول Rocware على خبرة الشركة التي تمتد على 16 عاماً في مجال تطوير التقنيات السمعية والبصرية (AV) الاحترافية، لضمان الأداء المتميز، والموثوقية والخدمة. هذا وتنفرد العلامة التجارية بتوفير مستويات معزّزة من الجودة السمعية والبصرية بأسعار تنافسية للغاية.

تساهم هذه الشراكة الأخيرة في دعم الجهود الاستراتيجية المبذولة من مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions) لتوسيع حافظة منتجاتها من حلول الأنظمة السمعية والبصرية (AV). ومع قيام شركة Rocware بتوفير إمكانات محسّنة وتكميلية إلى القائمة الحالية من الحلول المرئية المقدّمة من الشركة، بما في ذلك اللوحات التفاعلية المسطحة (IFP) ولافتات العرض الرقمية القائمة على تقنية LED تشمل مجموعة شاملة من الأدوات، بما في ذلك كاميرات الويب وكاميرات PTZ المزوّدة بوظائف التحريك والإمالة والتكبير، والميكروفونات، ستتمكن مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions) من تزويد عملائها بالحلول المؤسسية الخاصة بالاجتماعات والمؤتمرات والفصول الدراسية الهجينة الأكثر شمولاً. وتتيح حلول Rocware المعتمدة والخاصة بالأعمال إمكانية تحويل غرف الاجتماعات أو قدرات التعاون من خلال أنظمة مؤتمرات الفيديو المتطورة أو من خلال تعزيز مساحات العمل باستخدام كاميرات الويب الشخصية، ما يسمح للجميع بالاتصال والتعاون بسلاسة من أي مكان.

وفي معرض حديثه عن الشراكة الجديدة، قال السيد ناصر دروزه، المدير العام لمجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions): "نحن متحمسون لإضافة شركة Rocware إلى حافظة شركائنا الاستراتيجيين. سيسمح هذا التحالف الجديد بتعزيز قدراتنا ويتيح لنا تلبية الاحتياجات المتنامية باستمرار لعملائنا من المؤسسات والشركات العاملة في القطاع التعليمي بشكل أكثر شمولاً. ونحن نتطلع للقيام معاً بتسهيل تقديم بيئات تحويلية وجاهزة لمتطلبات المستقبل في مجال العمل والتعليم."

لمحة عن مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات (GCG-Enterprise Solutions):

تأسست مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات (GCG-Enterprise Solutions)، وهي إحدى الشركات المنضوية ضمن مجموعة غباش، عام 1982، واحتلت مكانة راسخة في طليعة قطاع حلول التصوير الرقمي وخدمات المكاتب في سوق الإمارات العربية المتحدة. وتلبي الشركة اليوم المتطلبات الصارمة والدقيقة لقائمة تحسد عليها من العملاء الإقليميين، حيث عمدت إلى توسيع حافظة شاملة من حلول إدارة معلومات المؤسسات، والتحول الرقمي، والحلول الذكية التفاعلية في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. بفضل حرصها على تقديم خبرات ومعايير خدمات لا مثيل لها، بدعم من شراكات مع علامات تجارية عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، وفريق قوي من المتخصصين يفوق عددهم الـ200 شخص، بالإضافة إلى مكاتب إقليمية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، تضطلع مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات (GCG-Enterprise Solutions) بدور ريادي في مجال دمج حلول المؤسسات الرقمية التي تعود بالفائدة على العملاء وشركاتهم. هذا ويؤثّر عرض القيمة الفريد الذي تقدّمه الشركة بهدف "تسهيل الأعمال" على جميع جوانب عملياتها، ويعدّ بمثابة التزام دائم تعهدت به إزاء جميع أصحاب المصلحة.

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