الرياض، المملكة العربية السعودية وروتشستر، نيويورك: أعلنت Riyadh Air وSutherlandعن اتفاقية شراكة ستدعم بموجبها حلول Sutherland الرقمية الأولى العمليات المالية للشركة.

ستتيح منصة ®Sutherland altra، وهي منصة متطورة ومستعدة للمستقبل لحلول التمويل، لشركة الطيران تعزيز الكفاءة التشغيلية وضمان إدارة سلسة من المبيعات إلى النقد، مع المحاسبة المتكاملة للإيرادات والحسابات المستحقة وخدمات ضمان الإيرادات الشاملة.

تأسست شركة Riyadh Air في عام 2023، ومن المقرر أن تصبح شركة الطيران الوطنية الجديدة للمملكة العربية السعودية. وبحلول عام 2030، تهدف إلى العمل إلى أكثر من 100 وجهة محلية وعالمية.

قال آدم بوقديدة، المدير المالي لشركة Riyadh Air: "نهدف في Riyadh Air إلى أن نكون أول شركة طيران رقمية في العالم، وشراكتنا مع Sutherland هي خطوة محورية في مهمتنا لتحقيق هذا الهدف". "إن اعتماد التقنيات ذات المستوى العالمي، مثل ®Sutherland altra، لتحسين عملياتنا المالية يؤكد التزامنا المشترك بالابتكار والتميز. "نحن نركز بشكل كبير على عروضنا الرقمية للعملاء وهذه الشراكة مع Sutherland ستدعمنا بقوة بالبنية التحتية التكنولوجية الحيوية لتحقيق هذا الوعد".

تقدم ®Sutherland altra، الذي تم بناؤها على تقنية مفتوحة المصدر وخالية من التعليمات البرمجية القديمة، بنية تعتمد على الخدمات المصغرة والتي توفر رؤى عميقة حول الإيرادات والمستحقات، مما يُمكِّن شركات الطيران من اتخاذ قرارات مستنيرة وفي الوقت المناسب. علاوة على ذلك، باستخدام وحدتي altraPRA وaltraAR، تستطيع شركة الطيران تبسيط كل من محاسبة الإيرادات وحسابات القبض، مما يجعل العملية برمتها من المبيعات إلى النقد سلسة.

قال Banwari Agarwal، الرئيس التنفيذي للسفر والنقل والخدمات اللوجستية والضيافة في شركة Sutherland: "نحن متحمسون لتمكين Riyadh Air من خلال الأساس التكنولوجي الضروري لتحقيق أهداف النمو الطموحة. من خلال الاستفادة من ®Sutherland altra، ستتمكن شركة Riyadh Air من فتح مستويات جديدة من الأداء الرقمي، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج قابلة للقياس".

وقال خالد الصالح، نائب الرئيس الأول والعضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Sutherland: "نحن على ثقة من أن شراكتنا ستمكن Riyadh Air من إحداث ثورة في قطاع الطيران بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وإطلاق العنان لإمكانات القطاعات الرئيسية لدفع التنوع الاقتصادي. مع تحول المملكة في صناعة السفر والسياحة، والمساهمة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه الرحلة. مع توقع أن يتجاوز قطاع السفر العالمي 11 تريليون دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يكون مطار الملك سلمان القادم في الرياض واحدًا من أكبر المطارات في العالم".

حول Riyadh Air

Riyadh Air، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، هي شركة طيران عالمية المستوى. تم إطلاقها في مارس 2023، وستكون شركة الطيران التي تقودها رقميًا شركة طيران كاملة الخدمات تتبنى أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة العالمية عبر أسطولها المتقدم من الطائرات. ستزود Riyadh Air طائراتها بالميزات الأكثر تطورًا والأحدث مع التصميمات الداخلية المبتكرة والأفضل في فئتها، بما في ذلك الجيل القادم من أنظمة الترفيه الرقمية على متن الطائرة وحلول الاتصال. ستعمل شركة Riyadh Air على ربط ضيوفها بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030 من خلال تقديم تجربة ضيوف استثنائية مع الضيافة السعودية الأصيلة والدافئة في القلب من عملياتها. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة موقعنا على الإنترنت: www.riyadhair.com.

حول Sutherland

في Sutherland، نحن شريك عالمي رائد في مجال الأعمال والتحول الرقمي. نحن نعمل مع العلامات التجارية الشهيرة في جميع أنحاء العالم عبر الصناعات، بما في ذلك السفر والضيافة. نقدم لعملائنا عرضًا فريدًا للقيمة من خلال التكنولوجيا الرائدة في السوق والتميز في العمليات التجارية. من خلال الاستفادة من منتجاتنا ومنصاتنا المتقدمة، فإننا نعمل على قيادة التحول الرقمي، وتحسين العمليات التجارية المهمة، وإعادة ابتكار التجارب، وتقديم حلول جديدة، كل ذلك من خلال نموذج سلس "كخدمة". اعرف المزيد على: www.sutherlandglobal.com

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