الإمارات العربية المتحدة – دبي، أعلنت شركة "سبير"، المزود الرائد لخدمات البنية التحتية للمصرفية المفتوحة، اليوم عن إبرام شراكة استراتيجية مع Rewa، منصة التكنولوجيا العقارية ومقرها الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف تحديث منظومة مدفوعات الإيجار وتسريع وتيرة رقمنة المعاملات العقارية في جميع أنحاء الدولة.

في إطار هذه الشراكة، ستقوم منصة Rewa بدمج حل الدفع عبر الحساب البنكي المباشر (Pay-by-bank) الذي توفره "سبير"، مما يتيح للمستأجرين سداد قيمة الإيجارات مباشرة من حساباتهم المصرفية دون الحاجة إلى شيكات أو تحويلات مصرفية تقليدية. تساهم هذه الخطوة في تبسيط عملية تحصيل الإيجارات، تعزيز الشفافية في عمليات الدفع، وتمكين التتبع الرقمي لكافة المعاملات الإيجارية منذ بدء عملية الدفع وحتى اكتمالها.

وتعتمد "سبير" على إطار التمويل المفتوح الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتوفير خدمات الدفع عبر الحساب البنكي المباشر (Pay-by-bank) لمنصات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية في الدولة.

علّقت دلال الريس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سبير" على هذه الشراكة قائلة: "رسخت دولة الإمارات مكانتها كإحدى الدول الرائدة عالميًا في التحول الرقمي والخدمات الحكومية الذكية، ويُعد قطاع العقارات من أبرز القطاعات المرشحة للاستفادة من هذا التوجه. ومن خلال شراكتنا مع Rewa، نعمل على تبسيط تجربة سداد الإيجارات وتحويلها من عملية تعتمد على الشيكات والإجراءات التقليدية إلى تجربة رقمية أكثر سلاسة وشفافية وسهولة في الإدارة."

قال نجيب خنافر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Rewa: "إن الاستغناء عن الشيكات المؤجلة لا يقتصر على توفير مزيد من السهولة والراحة، بل يمثل تحولاً جذرياً في طريقة عمل سوق الإيجارات، وينسجم مع توجهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مجال التمويل المفتوح. ويتيح اعتماد خدمة الدفع عبر الحساب البنكي المباشر (Pay-by-bank) التي توفرها "سبير" للمستأجرين سداد الإيجارات رقمياً وفورياً، فيما يمنح الملاك ثقة أكبر في تحصيل المدفوعات وإمكانية متابعتها بشكل لحظي، وهي مزايا لم توفرها الشيكات التقليدية يوماً. ومن خلال هذه الشراكة، نعمل على بناء منظومة متكاملة للمدفوعات وبرامج الولاء التي يحتاجها سوق الإيجارات في دولة الإمارات."

تسهم هذه الشراكة في دعم رؤية دائرة الأراضي والأملاك في دبي الرامية إلى بناء منظومة عقارية رقمية بالكامل، خالية من المعاملات الورقية. وقد سجلت دبي 1.38 مليون عقد إيجار بقيمة إجمالية بلغت 126.4 مليار درهم في عام 2025، وفقا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك ، مما يعكس حجم الفرصة المتاحة لتحديث منظومة مدفوعات الإيجار في هذا القطاع، ويجعل التحول بعيداً عن الشيكات المؤجلة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

ومع تزايد اعتماد إطار التمويل المفتوح في دولة الإمارات، تجسد شراكة "سبير" وRewa نموذجاً عملياً لتكامل البنية التحتية المالية مع تكنولوجيا العقارات، بما يسهم في تقديم تجارب أكثر كفاءة وأماناً وسلاسة لجميع الأطراف المعنية.

نبذة عن سبير

"سبير" شركة رائدة في مجال البنية التحتية للتمويل المفتوح، حيث تُمكّن الشركات من الوصول إلى البيانات المالية وخدمات الدفع من خلال واجهة برمجة تطبيقات (API) موحّدة وآمنة. وتعمل الشركة في المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت، كما تعمل على تطوير البنية التحتية التي تربط المؤسسات المالية بالشركات، بما يدعم الجيل القادم من المنتجات المالية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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للتواصل الإعلامي: pr@tryspare.com

نبذة عن Rewa

تعد Rewa منصة رائدة في مجال دفع الإيجار والمكافآت، حيث تتيح للمستأجرين سداد إيجاراتهم رقمياً وكسب مكافآت مع كل معاملة، بينما تمنح الملاك ومديري العقارات رؤية فورية وضمان عمليات التحصيل. تعمل Rewa على بناء البنية التحتية للمدفوعات والولاء التي تقود التحول نحو سوق إيجار رقمي بالكامل في جميع دول الخليج، بدءا من دولة الإمارات.

https://rewa.rent

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