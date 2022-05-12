دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إلينغتون العقارية"، شركة التطوير العقاري الراقية التي تركز على جماليات التصميم في دبي، عن تعاونها مع علامة REVL، سلسلة نوادي اللياقة البدنية العالمية، لافتتاح استديو رائد وجديد تابع لها ضمن البرج السكني "دي تي 1" الحائز على الجوائز في وسط مدينة دبي.

وينضم استديو REVL إلى محفظة التجزئة المتنامية في برج "دي تي 1" السكني التي تساهم في الارتقاء بأنماط حياة سكانه، وتدعم البيئة المعيشية المتكاملة وتضع في متناول السكان مجموعة متنوعة من المرافق المميزة.

وتعمل علامة REVL على توسيع حضورها سريعاً مع استعدادها لافتتاح ثلاثة استديوهات إضافية في دولة الإمارات خلال عام 2022، إضافة إلى استديوهات أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعتبر هذه العلامة أسترالية في الأصل، وتقدم منهجية متطورة في مجال اللياقة البدنية بفضل برامج التدريب المصممة على أيدي الخبراء والتي تركز على الأداء البدني الشامل. وتقدم البرامج مجموعة متنوعة من التمارين التي تضمن للمتدربين الاستمرار بتحقيق التقدم تدريجياً.

وبهذه المناسبة، قال نيتين بهاتناغار الشريك المؤسس ورئيس شركة " إلينغتون العقارية": "نركز في ’إلينغتون العقارية‘ على تقديم خيارات أنماط الحياة الاستثنائية لسكان مشاريعنا لتكون دائماً وجهات سكنية مفضلة. ويمكن الآن لسكان برج ’دي تي 1‘ تعزيز صحتهم وعافيتهم عبر خوض تدريبات اللياقة البدنية عالمية المستوى، حيث يؤكد افتتاح أولى استديوهات علامة REVL للياقة البدنية في المنطقة على جهودنا المستمرة لتقديم أرقى أنماط الحياة للسكان".

من جانبه قال آلان سعادة، المؤسس والعضو المنتدب في REVL للتدريب في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "اخترنا برج ’دي تي 1‘ لافتتاح استديو اللياقة البدنية كونه وجهة سكنية مثالية تنسجم مع هوية علامتنا التجارية والتزامنا الدائم بتحقيق التميز. ونفخر بإضافة قيمة كبيرة على المجمعات التي نخدمها من خلال إثراء أنماط الحياة الصحية. ونتطلع قدماً لإبرام المزيد من الشراكات مع ’إلينغتون العقارية‘ في المستقبل، تزامناً مع سعينا لتوسيع حضورنا في إمارة دبي".

وينظم استديو REVL ثماني جلسات للياقة البدنية يومياً وطيلة أيام الأسبوع، وتقدم مجموعة واسعة من البرامج التي تشمل جلسات التدريب المكثف، وتدريبات القوة، واللياقة البدنية، والنشاط الرياضي. وتتوفر خيارات العضوية الشهرية ويمكن الاشتراك في الجلسات بشكل مستقل.

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