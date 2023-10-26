رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة راك للترفيه، التابعة لمجموعة راك للضيافة القابضة، عن حصولها على شهادة ResponsibleRAK الفضية المرموقة والممنوحة من قبل مؤسسة إيرث تشيك. ويعزز هذا الإنجاز المميز التزام الشركة الراسخ بالممارسات المستدامة وحلول السفر والسياحة المسؤولة إلى جانب الشركات التابعة لها وهي منتزه جيس للمغامرة ومخيم بير جريلز للمستكشفين، ومطاعم بورو وشركة راك ليجر ليزينغ.

وترسي شهادة ResponsibleRAK الفضية، المستندة إلى خبرة إيرث تشيك العلمية، معايير جديدة للإدارة البيئية والاستدامة في قطاع السياحة في إمارة رأس الخيمة. وتجسد هذه الشهادة التزام شركة راك للترفيه بحماية البيئة، والمسؤولية الاجتماعية، والحفاظ على الأصول الطبيعية والثقافية في المنطقة، بما ينسجم مع جهود الإمارة في مجال الاستدامة.

ومنحت مؤسسة إيرث تشيك، الوجهة الأولى عالمياً للمؤشرات العلمية ومنح الشهادات لقطاعي السياحة والسفر، شركة راك للترفيه هذه الشهادة تقديراً لجهودها ومساهماتها في تطوير الأداء البيئي والتجاري، لتنضم إلى مجموعة مختارة من شركات السياحة المستدامة العالمية والمعتمدة وفقاً لمعايير شركة إيرث تشيك المعترف بها دولياً. وتوفر الشهادة لشركة راك للترفيه أداة قيّمة للإدارة وإعداد التقارير بما يعزز أهداف الاستدامة ويحدث تأثيراً إيجابياً على قطاع الترفيه والسياحة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ستيفن بيشوب، المدير العام لشركة راك للترفيه: "يسرنا الحصول على شهادة ResponsibleRAK الفضية، وهو إنجاز يعكس التزامنا الراسخ بالاستدامة في جميع مرافق الجذب السياحي التابعة لنا في إمارة رأس الخيمة، ويعزز جهودنا في توفير تجارب استثنائية لضيوفنا في التسلية والترفيه وتناول الطعام، مع الحفاظ على البيئة وتقليل البصمة الكربونية. وفي هذا السياق، نتوجه بالشكر لمؤسسة إيرث تشيك على تقديم الإرشادات والدعم المستمر طيلة هذه المسيرة".

وتقوم شركة راك للترفيه بتطوير وتشغيل مجموعة من المشاريع الترفيهية التي تعزز جاذبية إمارة رأس الخيمة كوجهة سياحية رائدة، بما فيها مخيم بير جريلز للمستكشفين، الأول من نوعه في العالم، والذي يقدم تجارب مشوقة للمغامرين تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الخارجية لمحبي المغامرة والحماس، مثل نزول المنحدرات والرماية ببندقية الهواء ورماية الأسهم وألعاب الحبال المعلقة والتنزه وتسلق الصخور وتجربة فيا فيراتا الجديدة، بالإضافة إلى متنزه جيس للمغامرات الذي يحتضن جيس فلايت، أطول مسار انزلاقي في العالم؛ وجيس سليدر، أطول مسار فولاذي في المنطقة، وجولة جيس سكاي تور. كما تتولى الشركة إدارة مجموعة من منافذ المأكولات والمشروبات من علامة بورو بما فيها مطعم 1484 من بورو، المطعم الأعلى ارتفاعاً في دولة الإمارات.

وتواصل راك للترفيه مسيرتها نحو إرساء مستقبل أكثر استدامة ومسؤولية، مسترشدة بمبادئ شهادة ResponsibleRAK الفضية المدعومة من إيرث تشيك، وبما ينسجم مع جهود إمارة رأس الخيمة المستمرة لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة.

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لمحة حول شركة راك للترفيه

تأسست شركة راك للترفيه، التابعة لمجموعة راك للضيافة القابضة، عام 2014 من قبل حكومة رأس الخيمة. وتهدف الشركة لتحسين أنماط حياة سكان رأس الخيمة وزوارها من خلال دعم المشاريع الترفيهية التي تعزز جاذبية الإمارة. وتضم محفظة الشركة مجموعة من المشاريع ومرافق الجذب التي تشمل مخيم بير جريلز للمستكشفين، الأول من نوعه في العالم، ومتنزه جيس للمغامرة، الذي يحتضن جيس فلايت، أطول مسار فولاذي في المنطقة؛ وجيس فيا فيراتا و جيس سكاي روم وجيس سكاي تور، بالإضافة إلى مجموعة من منافذ المأكولات والمشروبات من علامة بورو بما فيها مطعم 1484 من بورو، المطعم الأعلى ارتفاعاً في دولة الإمارات؛ ومقهى وتراس بورو وبورو إكسبرس وسير أب من بورو. وتواصل راك للترفيه استكشاف الفرص لتطوير مفاهيم جديدة، وتركز أنشطتها التجارية على تناول الطعام والتسلية والأنشطة الترفيهية وخدمات الضيافة، بالإضافة إلى تأجير وإدارة مرافق الشركة في كورنيش القواسم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:https://rakleisure.com/

لمحة حول إيرث تشيك

إيرث تشيك هي الوجهة الأولى عالمياً للمؤشرات العلمية ومنح الشهادات وتقديم الاستشارات لقطاعي السياحة والسفر. ويوفر برنامج شهادات ResponsibleRAK المدعوم من إيرث تشيك إطار عمل شامل يهدف إلى دعم وتمكين الاستدامة داخل قطاع السياحة في إمارة رأس الخيمة. وتساعد إيرث تشيك الشركات والمجتمعات والحكومات على اتخاذ قرارات مدروسة تساهم في توفير وجهات نظيفة وآمنة وصحية.

للمزيد من المعلومات حول إيرث تشيك، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: earthcheck.org