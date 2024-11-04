ريدوود شورز، كاليفورنيا- أعلنت ®Reltio، إحدى الشركات الرائدة في مجال توحيد البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارتها، اليوم عن خططها لتوسيع البنية التحتية لسحابة البيانات والذكاء الاصطناعي في ثلاث مناطق إضافية حول العالم - أستراليا والهند والشرق الأوسط - لدعم الطلب المتزايد من الشركات في هذه المناطق. تمتلك Reltio حاليًا مساحات على السحابة للحفاظ على سيادة البيانات في الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وأيرلندا والمملكة المتحدة وسنغافورة والصين.

صرَّح Ansh Kanwar، نائب الرئيس التنفيذي للمنتجات والتكنولوجيا والاستراتيجية في شركة Reltio: "نشهد حاليًا ابتكارات ملحوظة مدعومة بالبيانات في هذه المناطق، ولتلبية الطلب المتزايد، تعمل Reltio على تعزيز حضورنا لتسريع استراتيجية النمو العالمية لدينا". "تعكس استراتيجيتنا الموسَّعة على السحابة التزامنا بتوفير قاعدة بيانات عالمية موثوقة أينما يحتاج إليها عملاؤنا. "وبالاستثمار في البنية التحتية المحلية، يمكننا تقديم أداء مُحسَّن، والامتثال الكامل لسيادة البيانات الإقليمية، واللوائح الأمنية والخصوصية، ودعم عملائنا في إدارة بياناتهم بشكلٍ آمن بالقرب من أماكن إقامتهم."

ويوفر أيضَا إمكانية تحديد مناطق سيادة البيانات الجديدة بالقرب من المستخدمين والعملاء العديد من المزايا المهمة للعملاء العالميين الحاليين، بما في ذلك تقليل زمن الانتقال للوصول بشكلٍ أسرع إلى البيانات وتحسين استجابة الخدمة. تم ضخ هذا الاستثمار في البنية التحتية لتحسين التكاليف التشغيلية وتوفير أساس آمن ومتوافق يتماشى مع المتطلبات التنظيمية والتجارية المتطورة.

مراكز البيانات الإقليمية تُمكِّن تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الحافة

أصبحت البيانات الموحَّدة بشكل متزايد هي العامل الأساسي للذكاء الاصطناعي للمؤسسات. سيُعدُّ توسيع حضور سحابة البيانات الخاصة بشركة Reltio في مواقع عالمية استراتيجية أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في المؤسسات. صُممِّت مراكز البيانات الجديدة لتلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي التي تحظى بأولوية متزايدة لدى الشركات، مثل المعالجة عالية السرعة وقدرات حوكمة البيانات المُحسَّنة. وعلاوة على ذلك، سيعمل هذا التوسُّع على تمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الحافة مع تقليل زمن الانتقال بشكلٍ كبير، مما يضمن معالجة البيانات بالقرب من مصدرها. تعمل Reltio من خلال توفير إمكانية وصول بزمن انتقال منخفض، على تمكين العملاء من نشر حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم وتوسيع نطاقها بكفاءة واستجابة أكبر.

وواصل Kanwar حديثه قائلاً: "تعكس مراكز البيانات الجديدة التزامنا بدعم المؤسسات في الاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي". "من خلال توسيع نطاق بنيتنا التحتية عالميًا، يمكننا تلبية المتطلبات الفريدة للتطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بدءًا من معايير الامتثال الصارمة إلى احتياجات المعالجة في الوقت الفعلي. "لا يقتصر هذا التوسُّع على القدرة فحسب؛ بل يتعلق بتمكين العملاء من فتح إمكانيات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي على الحافة وتحقيق رؤى أسرع وأكثر موثوقية بشكل مباشر حيثما يتم إنشاء البيانات."

وإزاء التركيز على قابلية التوسُّع والمرونة، صُممِّت حلول Reltio السحابية خصيصًا لتتماشى مع الاحتياجات المتنامية والمتطورة للمؤسسات اليوم. يُعزِّز توسُّع شركة Reltio في مجال الذكاء الاصطناعي والسحابة المُخطط له التزامها بتوفير بنية تحتية قوية وسريعة الاستجابة، مما يُمكِّن العملاء الاستفادة من قوة بياناتهم أينما كانوا يعملون. وفي ظل تزايد أهمية البيانات في الابتكار والنمو الاستراتيجي، تنتاب شركة Reltio حالة من الفخر بكونها شريكًا موثوقًا به في مساعدة المؤسسات على تحقيق أهدافها بشكل آمن وفعال.

نبذة عن شركة Reltio

نؤمن إيمانًا راسخًا في Reltio أن البيانات يجب أن تعمل على تسريع وتيرة الأعمال وتعزيز نجاحك. توفر عروض توحيد البيانات وإدارتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي بيانات موحَّدة وموثوقة أينما ووقتما تحتاج إليها، حتى تتمكن المؤسسات من الاستجابة لاحتياجات العمل المتغيرة. تشمل ™Reltio Data Cloud (المعروفة سابقًا باسم "منصَّة ™Reltio Connected Data") نظامنا الكامل من الحلول، بما في ذلك ™Reltio Customer 360، وإدارة البيانات الرئيسية متعددة المجالات (MDM)، وربط قرارات الكيانات. توحد Reltio Data Cloud مصادر البيانات المختلفة في الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى إنشاء مصدر واحد موثوق للحقيقة. تعتمد العلامات التجارية الرائدة في العديد من الصناعات حول العالم على قدراتنا الحائزة على جوائز في توحيد البيانات وإدارتها لتحسين الكفاءة وإدارة المخاطر وتعزيز مستويات النمو.

تُعدّ "Reltio" علامة تجارية مسجلة، و"Reltio Customer 360"، و"Reltio Data Cloud"، و"Reltio Connected Data Platform" علامات تجارية لشركة Reltio, Inc. جميع الحقوق محفوظة.

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