كشفت ناتشيرل النيوزيلندية، أول علامة للمياه المعدنية المعبأة في صندوق صديق للبيئة في الإمارات العربية المتحدة، عن شراكتها مع®Ree، أول حل إعادة تدوير ثوري في الدولة.

يعتبر®Ree نظام جديد ومبتكر يسمح للأعضاء بتتبع بيانات دقيقة حول مقدار إعادة التدوير الذي قاموا بالمشاركة فيها وذلك بشكل شفافًا بنسبة 100٪ مع تحديد الموقع الذي تمت فيه عملية إعادة التدوير. وتتمحور الشراكة الجديدة مع ناتشيرل النيوزيلندية حول إعادة تدوير صناديق المياه الكرتونية كونها مصنوعة من مواد جاهزة لإعادة التدوير، ويذكر أن Ree® تجمع البلاستيك والكرتون والورق والمعادن والألمنيوم والزجاج والنفايات الإلكترونية والمنسوجات وغيرها.

في تعليق حول الشراكة، يقول جيمس مودي الرئيس التنفيذي لناتشيرل: "شراكتنا مع ناتشيرل في مجال إعادة التدوير تعتبر خطوة غاية في الأهمية فلطالما تمثل شعارنا في إنشاء سلسلة مستدامة تبدأ من المصدر، كما ونسعى جاهدين للشراكة مع علامات تشاركنا التفكير المسؤول والرؤية نحو مستقبل أكثر استدامة من خلال حلول إعادة التدوير المثمرة. فمنذ إطلاق ناتشيرل في الإمارات في يناير من هذا العام، ساهمت العلامة في إعادة تدوير كميات هائلة من النفايات التي كانت ستذهب لولا ذلك إلى مكب النفايات. نحن نتطلع إلى مواصلة دعم جهود إعادة التدوير من خلال هذه الشراكة وأن نشارك هدف العلامة بتوفير مليون عبوة بلاستيكية مع نهاية 2023 ".

ويذكر أن إجمالي الانبعاثات الكربونية الصادرة خلال العملية من الإنتاج وحتى التسليم في الإمارات العربية المتحدة حوالي 50 جراماً لكل 10 لترات من مياه ناتشيرل، إذا ما قورنت بعبوات المياه المصنوعة من بلاستيك بولي ايثيلين تيرفثالات من سعة 1 لتر x 10لتر فإن الانبعاثات الكربونية تبلغ 1200 جرام للعبوة الواحدة وهذا خير دليل أن صندوق ميان ناتشيرل هو الخيار الأكثر استدامة. إضافة إلى ذلك، فقد تمكنت ناتشيرل ومنذ إطلاقها في يناير 2022 من حفظ 522 كجم من البلاستيك أي حوالي 26100 عبوة بلاستيكية سعة 1 لتر.

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- انتهى -

حول ناتشيرل:

صندوق المياه المعدنية من ناتشيرل، هو عبارة عن بديل ورقي لتعبئة المياه مما يسمح للمستهلكين باستبدال العبوات البلاستيكية التقليدية، واتخاذ خيارات صديقة للبيئة. صناديق ناتشيرل تشجع على الممارسات المستدامة بفضل الصناديق المصنعة من الورق المعاد تدويره بنسبة 100٪، كما أن صندوق ناتشيرل يحتوي على كميات صغيرة من البلاستيك القابل لإعادة التدوير أيضاً بنسبة 100٪، يمكن فصل الصندوق عن حقيبة حفظ المياه بكل سهولة مما يجعل هذا المنتج قابلاً لإعادة التدوير بنسبة 100٪ على عكس بعض العلامات التجارية للمياه المعبأة والتي تدعي أنها قابلة لإعادة التدوير، ولكن لا يمكنك فصل البلاستيك الداخلي عن الغلاف الورقي.